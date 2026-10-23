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Стрелба край Париж: един загинал и петима ранени

Стрелба край Париж: един загинал и петима ранени

23 Октомври, 2026 23:18 537 7

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Заподозреният е задържан, а в дома му е открит капан с три газови бутилки и таймер

Стрелба край Париж: един загинал и петима ранени - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а петима са ранени при стрелба в района на Трап, предградие на Париж. Заподозреният е задържан и е идентифициран като Кевин Т., роден през 1987 г. Той е имал предишни присъди.

При претърсването на жилището му в Плезир, в департамента Ивлин, полицията е открила устройство, описано от Националната антитерористична прокуратура като капан. То е било изградено от три газови бутилки, електрически проводници и таймер.

Парижката прокуратура за борба с тероризма е започнала разследване по подозрение за целенасочено убийство, свързано с терористични намерения. Разследва се и незаконно притежание на оръжие.

Проверява се расистки мотив

Кметът на Трап Али Рабе заяви, че нападението може да е било мотивирано от ислямофобия. „Това е атака с расистки, вероятно ислямофобски характер“, каза той пред журналисти.

Президентът Еманюел Макрон посети мястото на нападението и заяви, че нападателят е искал да атакува хора с имигрантски произход. Френският държавен глава определи случилото се като „расистки терористичен акт“.

„Хората не трябва да се поддават нито на страха, нито на гнева“, призова Еманюел Макрон.

Разследването трябва да установи мотивите за стрелбата, точната последователност на действията и предназначението на открития капан. Към момента заподозреният не е осъден, а твърденията за неговата роля и мотивация подлежат на проверка в рамките на наказателното производство.

Източници: bta.bg


Франция
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  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Ах, каква изненада !? Нали Макарон ги заплаши много строго, и всички се разтрепераха...?!

    23:22 23.10.2026

  • 2 Имам Ибрахим

    2 1 Отговор
    Да живее Ислямска Джамахирия Франция!!?

    23:25 23.10.2026

  • 3 От съпротивата

    4 0 Отговор
    Галите ще ги претопят,докато спят с широко затворени очи🤣😂🤣

    23:29 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Демократ

    1 0 Отговор
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    23:45 23.10.2026

  • 7 Ивайло Мирчев

    1 0 Отговор
    Това е поредна руска хибридна атака на Путин...!

    23:47 23.10.2026