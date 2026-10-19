Нови протести във Франция на 24 октомври

Движението на „Жълтите жилетки“ обяви нови демонстрации във Франция на 24 октомври. Организаторите определят проявите като второ действие след протестите на 17 октомври, които прераснаха в насилие на редица места в страната.

В демонстрациите на 17 октомври са участвали представители на движението, гимназисти, еколози и хора, недоволни от високите наеми и цените на недвижимите имоти. Сред причините за недоволството са били още високите разходи за живот, бедността и планираните от правителството мерки за икономии, свързани с оздравяването на държавните финанси.

Движение, започнало при първия мандат на Макрон

„Жълтите жилетки“ се зародиха по време на първия мандат на президента Еманюел Макрон. През есента и зимата на 2018-2019 г. движението организира поредица от протести срещу поскъпването на живота и социалната несправедливост.

То получи името си от жълтите светлоотразителни жилетки, които много от участниците носеха по време на демонстрациите.

Нови прояви на 24 октомври

Организаторите съобщиха, че на 24 октомври ще има нови протестни действия в страната. Засега не са посочени допълнителни подробности за конкретните места и маршрути на демонстрациите.

Източници: bta.bg