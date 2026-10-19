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Нови протести във Франция на 24 октомври

Нови протести във Франция на 24 октомври

19 Октомври, 2026 15:55 711 7

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  • протести във франция-
  • емануел макрон-
  • разходи за живот-
  • социална несправедливост-
  • марин льо пен

Демонстрациите ще бъдат второ действие след протестите на 17 октомври, които прераснаха в насилие на редица места в страната

Нови протести във Франция на 24 октомври - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Движението на „Жълтите жилетки“ обяви нови демонстрации във Франция на 24 октомври. Организаторите определят проявите като второ действие след протестите на 17 октомври, които прераснаха в насилие на редица места в страната.

В демонстрациите на 17 октомври са участвали представители на движението, гимназисти, еколози и хора, недоволни от високите наеми и цените на недвижимите имоти. Сред причините за недоволството са били още високите разходи за живот, бедността и планираните от правителството мерки за икономии, свързани с оздравяването на държавните финанси.

Движение, започнало при първия мандат на Макрон

„Жълтите жилетки“ се зародиха по време на първия мандат на президента Еманюел Макрон. През есента и зимата на 2018-2019 г. движението организира поредица от протести срещу поскъпването на живота и социалната несправедливост.

То получи името си от жълтите светлоотразителни жилетки, които много от участниците носеха по време на демонстрациите.

Нови прояви на 24 октомври

Организаторите съобщиха, че на 24 октомври ще има нови протестни действия в страната. Засега не са посочени допълнителни подробности за конкретните места и маршрути на демонстрациите.

Източници: bta.bg


Франция
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    12 0 Отговор
    вАпрос с повишена трудност:
    Когато лица като МакАрон, МерТЦ и УрсусЛИZA с 10%-15% одобрение управляват не харесващите ги 85%-90% -
    ТОВА ДЕМОкрация ли е или ДИКТАТура❓

    16:04 19.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ......-

    7 1 Отговор
    Въпросът е :
    Има ли французи във Францата ?

    16:29 19.10.2026

  • 5 Историк

    7 3 Отговор
    Така им се пада на колониалните държави. Възмездието ще се въздаде на всеки.

    16:30 19.10.2026

  • 6 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Скоро и у нас ,на това му викам аз хаос и анархия ,припича вече на филма Батман с Джокера ,а някой иска да контролира вече хаоса ,след това идват игрите на глада ,и дроновете андроидите и чиповете

    16:32 19.10.2026

  • 7 Анонимен

    7 1 Отговор
    Това е резултат от управниците с лакирани нокти

    16:35 19.10.2026

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