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Финландия: мистериозни нахлувания в домовете на депутати

Финландия: мистериозни нахлувания в домовете на депутати

5 Октомври, 2026 07:22 1 196 15

  • финландия-
  • депутати-
  • шпионаж-
  • александър стуб

Без кражби, без следи от взлом, но вероятно с нарочно оставени следи. Кой и защо го прави?

Финландия: мистериозни нахлувания в домовете на депутати - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Финландия се пита: какво се е случило в няколко апартамента и частни къщи на финландски депутати? Подробностите, които постепенно излизат наяве, напомнят за шпионски трилър. Става дума за тайни посещения в домовете, без кражби, без следи от взлом, но пък или с оставена отворена врата, или пък с оставена включена лампа.

Няколко депутата подадоха сигнали за мистериозни нахлувания в домовете им до службата по сигурността на финландския парламент. Вследствие на това администрацията на парламента се обърна със запитване към всички депутати. "Не мога да кажа колко точно са известните подозрителни случаи, но броят им определено е значителен", заяви председателят на финландския парламент Юси Хала-ахо на пресконференция по казуса.

"В апартаментите са оставени следи, на които депутатите вероятно не са обърнали внимание веднага. Възможно е тези следи да са били оставени умишлено, за да ги забележи обитателят", съобщи още Хала-ахо. Все още няма информация за мотива или извършителя.

Темата е в центъра на вниманието не само във Финландия, но и в съседна Швеция. Йохан Мац провежда изследвания в Университета в Лунд, посветени на дейността на тайните служби. Методът е добре известен, казва той в интервю за шведското радио. "Това е модел, който отдавна наблюдаваме в тоталитарни, недемократични държави. Често в тези страни лица от опозицията или критични журналисти са подложени на подобен тормоз."

"Не забравяй, че те наблюдават"

Други се сещат за съветските времена, когато този вид домашни посещения беше обичайна практика и при чуждестранните журналисти, както разказва пред шведското радио дългогодишният кореспондент в Москва Малкълм Дикселиус. "Това се случваше толкова често, че всъщност вече бяхме свикнали с това. Когато човек отсъстваше от дома си за по-дълго време, всъщност винаги имаше някой в апартамента, който се беше огледал, за да остави следи – понякога дискретно, а понякога съвсем очевидно. Посланието беше: Бяхме тук. Не прави глупости. Не забравяй, че те наблюдават. Знаем какво правиш."

По настоящите случаи във Финландия полицията вече е започнала разследване. "За нас е много важно всеки един засегнат депутат да подаде жалба", каза зам.-председателката на парламента Паула Рисико. Всички парламентаристи трябва да докладват за всякакви необичайни събития в домовете си и да се обърнат към отдела за сигурност в парламента.

Москва ли се крие зад това?

Дали Русия стои зад мистериозните посещения по домовете? Засега това е предположение, което изразяват няколко медии. Финландското правителство не желае да заеме категорична позиция към момента, макар че изявлението на министър-председателя Петери Орпо относно текущите събития звучи така, сякаш е насочено и срещу голямата съседна държава на изток: "Ако някой се опита да подкопае Финландия, чувството ни за сигурност или подкрепата ни например за Украйна, това води точно до обратния ефект", заяви Орпо. Това укрепва сплотеността както в парламента, така и в цяла Финландия.

Финландският президент Александър Стуб нарече случаите "атака срещу демокрацията". "Това не може да бъде толерирано под никаква форма, камо ли да бъде прието. Аз стоя зад всеки депутат." Само преди няколко дни Стуб обаче отправи едно съвсем различно послание. "Не трябва да се поддаваме на всяка провокация от страна на Русия", предупреди той в интервю за американския телевизионен канал Fox News. Вместо това той препоръча малко повече спокойствие и – малко на шега – посещение на финландска сауна.

Автор: Кристиан Щихлер (ARD)


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БИЛ Е ПУТИН

    30 4 Отговор
    Лично им е влизал в къщите, да ги дразни.

    Коментиран от #13

    07:26 05.10.2026

  • 3 Боруна Лом

    16 4 Отговор
    БАШИРОВ И ПЕТРОВ В ДЕЙСТВИЕ!

    07:26 05.10.2026

  • 4 име

    21 3 Отговор
    Да се оплачат на кака Мърcyлкa

    07:27 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ежко

    17 3 Отговор
    Ха,ха...Има си камери за тази работа....Сори,ама това са рисковете на професията.Когато взимаш решения, трябва да знаеш,че не си освободен от последствията им.

    07:28 05.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 военен неможач

    10 1 Отговор
    Е, то е ясно кой. Този път Лавров ги е пратил, путин се занимава с Германия, у(г)крофините са дребни рибоци за големи минчоци.

    07:37 05.10.2026

  • 9 шаа

    17 2 Отговор
    някой финландски завеяняк си е забравил да заключи вратата, друг пък не изключил лампата и после пак Русия им е виновна. толкова са плоски зелките и преписвачите им, че муха да кацне, ще се подхлъзне и ще си изкълчи крачката

    07:37 05.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сметна палата

    7 1 Отговор
    За бг депутатите също трябва да се приложи подобна мярка, дори без заповед за обиск. Може и да намерят някое и друго чекмедже и да оправят бюджетния дефицит.

    07:39 05.10.2026

  • 12 Хаха

    10 1 Отговор
    Взели са им водката, но ги е срам да си кажат. Финландците са по - големи джибри и от руснаците, а сега търсят под вола теле, пак Путин им е виновен

    07:41 05.10.2026

  • 13 Това е вън от съмнение!

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "БИЛ Е ПУТИН":

    Не случайно атанас атанасов се страхува от руснаци (и мишки) и проверява , какво има под леглото му!🤥

    07:44 05.10.2026

  • 14 иван костов

    12 2 Отговор
    Затова уважавам DW, никой не може да ги надмине по идиотизъм!😂

    07:47 05.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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