Финландия: мистериозни нахлувания в домовете на депутати

Финландия се пита: какво се е случило в няколко апартамента и частни къщи на финландски депутати? Подробностите, които постепенно излизат наяве, напомнят за шпионски трилър. Става дума за тайни посещения в домовете, без кражби, без следи от взлом, но пък или с оставена отворена врата, или пък с оставена включена лампа.

Няколко депутата подадоха сигнали за мистериозни нахлувания в домовете им до службата по сигурността на финландския парламент. Вследствие на това администрацията на парламента се обърна със запитване към всички депутати. "Не мога да кажа колко точно са известните подозрителни случаи, но броят им определено е значителен", заяви председателят на финландския парламент Юси Хала-ахо на пресконференция по казуса.

"В апартаментите са оставени следи, на които депутатите вероятно не са обърнали внимание веднага. Възможно е тези следи да са били оставени умишлено, за да ги забележи обитателят", съобщи още Хала-ахо. Все още няма информация за мотива или извършителя.

Темата е в центъра на вниманието не само във Финландия, но и в съседна Швеция. Йохан Мац провежда изследвания в Университета в Лунд, посветени на дейността на тайните служби. Методът е добре известен, казва той в интервю за шведското радио. "Това е модел, който отдавна наблюдаваме в тоталитарни, недемократични държави. Често в тези страни лица от опозицията или критични журналисти са подложени на подобен тормоз."

"Не забравяй, че те наблюдават"

Други се сещат за съветските времена, когато този вид домашни посещения беше обичайна практика и при чуждестранните журналисти, както разказва пред шведското радио дългогодишният кореспондент в Москва Малкълм Дикселиус. "Това се случваше толкова често, че всъщност вече бяхме свикнали с това. Когато човек отсъстваше от дома си за по-дълго време, всъщност винаги имаше някой в апартамента, който се беше огледал, за да остави следи – понякога дискретно, а понякога съвсем очевидно. Посланието беше: Бяхме тук. Не прави глупости. Не забравяй, че те наблюдават. Знаем какво правиш."

По настоящите случаи във Финландия полицията вече е започнала разследване. "За нас е много важно всеки един засегнат депутат да подаде жалба", каза зам.-председателката на парламента Паула Рисико. Всички парламентаристи трябва да докладват за всякакви необичайни събития в домовете си и да се обърнат към отдела за сигурност в парламента.

Москва ли се крие зад това?

Дали Русия стои зад мистериозните посещения по домовете? Засега това е предположение, което изразяват няколко медии. Финландското правителство не желае да заеме категорична позиция към момента, макар че изявлението на министър-председателя Петери Орпо относно текущите събития звучи така, сякаш е насочено и срещу голямата съседна държава на изток: "Ако някой се опита да подкопае Финландия, чувството ни за сигурност или подкрепата ни например за Украйна, това води точно до обратния ефект", заяви Орпо. Това укрепва сплотеността както в парламента, така и в цяла Финландия.

Финландският президент Александър Стуб нарече случаите "атака срещу демокрацията". "Това не може да бъде толерирано под никаква форма, камо ли да бъде прието. Аз стоя зад всеки депутат." Само преди няколко дни Стуб обаче отправи едно съвсем различно послание. "Не трябва да се поддаваме на всяка провокация от страна на Русия", предупреди той в интервю за американския телевизионен канал Fox News. Вместо това той препоръча малко повече спокойствие и – малко на шега – посещение на финландска сауна.

Автор: Кристиан Щихлер (ARD)