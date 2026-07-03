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Медведев: Финландия вече е в списъка с цели на руските ядрени оръжия
  Тема: Украйна

Медведев: Финландия вече е в списъка с цели на руските ядрени оръжия

3 Юли, 2026 10:20 1 010 31

  • дмитрий медведев-
  • русия-
  • ядрени оръжия-
  • финландия-
  • украйна-
  • нато

На 17 юни финландският парламент одобри предложен от правителството законопроект, разрешаващ вноса на ядрени оръжия в страната

Медведев: Финландия вече е в списъка с цели на руските ядрени оръжия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че Финландия е добавена към списъка с цели за потенциални ядрени удари, след като забраната за вноса на такива оръжия беше отменена в страната, съобщава ТАСС, предаде News.bg.

"Финландия отмени забраната за внос на ядрени оръжия. Какво променя това за финландците? Само едно малко нещо: страната им вече е в списъка с цели за руски ядрени оръжия. Радвай се, Финландия, ти достигна върха на сигурността!", написа Медведев в публикацията си.

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На 17 юни финландският парламент одобри предложен от правителството законопроект, разрешаващ вноса на ядрени оръжия в страната.

Парламентарно представените партии в Литва са се споразумели за план за премахване на конституционна разпоредба, която забранява разполагането на ядрени оръжия на литовска земя. Това стана ясно от думите на президента на страната Гитанас Науседа

В началото на юни Полша и Литва потвърдиха, че ще участват в дискусии относно потенциалната си роля в усилията на НАТО за ядрено възпиране, които са изградени около американските ядрени оръжия в Европа. Тогава Полша обаче отрече всякакви планове за разполагане на ядрени оръжия.

Според Financial Times Полша и балтийските държави Естония, Латвия и Литва, които се намират най-близо до Украйна, са заинтересовани от потенциално разполагане на бази за американски самолети с двоен капацитет, които могат да носят конвенционални или ядрени бойни глави.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 5 Отговор
    Българските Ф16 ще носят ядрени оръжия.

    Коментиран от #9, #13, #23

    10:21 03.07.2026

  • 2 Йода

    24 12 Отговор
    Нама друг такъв алкохолен идиот.

    Коментиран от #11

    10:24 03.07.2026

  • 3 оня с коня

    7 12 Отговор
    За България нищо не казват:
    Ми кво докажат я.
    АЕЦ-а ЛукОйл. И приключваме.
    Ако се сетят и мариците може да думнат

    Коментиран от #10, #19

    10:24 03.07.2026

  • 4 Без име

    7 1 Отговор
    Литаско ли ще снабдява Русия с гориво чрез Лукойл?

    10:26 03.07.2026

  • 5 ВОЙНАТА С ЕВРОФАШИСТИТЕ

    14 9 Отговор
    Ще е по различна от войната на Зеленски.

    10:28 03.07.2026

  • 6 Еми една

    6 8 Отговор
    10-то полова ги вкара в нато... Сани и каи вече са напълзяли цяла европа и я прецакват!
    Всичко тръгна от активистката, комсомолка меркелица... Тя сложи кръст на Европа, пусна гладните от цял свят на размножение тука и вече всичко отиде на кино!

    Коментиран от #16, #29

    10:29 03.07.2026

  • 7 Московията трябва да бъде разрушена...

    18 8 Отговор
    Пияната па.ча Мечкарова може да си навре отзад една балистична ракета от техните, защото вече никого не плаши този алкохолизиран глупак и неговите пиянски бръщолевения. Единствените уплашени от тъпотиите на тоз циркаджия са местните копейкови гнусаци....

    Коментиран от #22

    10:29 03.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Българин

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Българските ф16 ще носят ядрени оръжия, точно както са носили ядрени оръжия миг21 и миг23. Само че, за разлика от преди 40 години, сега няма нито подготвени пилоти за тая работа, нито ядрени оръжия на българска земя.

    10:32 03.07.2026

  • 10 Чартър с главно Дъ

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Не е необходимо, двата моста на Дунав и двете пристанища на Черно море, както и блокиране въздушното пространство.

    10:32 03.07.2026

  • 11 Дуку

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Йода":

    Във вашата кръчмарска компания ли?

    Коментиран от #21

    10:33 03.07.2026

  • 12 Умрел руснак

    6 7 Отговор
    Безгръбначно пияно влечуго.

    Коментиран от #15

    10:35 03.07.2026

  • 13 Хирошима

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И къде ще ги носят?

    10:39 03.07.2026

  • 14 А ти си в списка

    5 0 Отговор
    Миротворец.

    10:39 03.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Е, кво?

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Еми една":

    Слагайте още минуси! Истината е, от както масово ни налазиха "специалистите", европа все по-ускорено затъва. Вече настъпи и апатия при европейците-коренното население. Война с Русия? И за какво да воюваме? За да защитим този халифат ли? Еми няма желаещи!

    Коментиран от #25

    10:41 03.07.2026

  • 17 Финландия не я мисли.

    5 3 Отговор
    Ти и господарят ти до края на дните си ще живеете в мази и бункери.

    10:41 03.07.2026

  • 18 Благой

    2 4 Отговор
    МНОГО ГИ ЖАЛИТЕ

    10:43 03.07.2026

  • 19 Дано думнат

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    И на коня оня

    10:43 03.07.2026

  • 20 Дооообре бе.

    6 1 Отговор
    А сега марш обратно в дупката.

    10:44 03.07.2026

  • 21 Анакин

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дуку":

    и там няма.

    10:47 03.07.2026

  • 22 Еми нека опитат

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Московията трябва да бъде разрушена...":

    Ако "Московията" е разрушена, то и без нито един човек, военен или цивилен, Периметърът ще унищожи всички и те така!
    Интервю с Юрии Соломонов, главен конструктор на Борей, атомните подводници: "...Дори само една такава подводница да си изстреля ядрените ракети, то със САЩ или Европа всичко е свършено..." Такава военна мощ! А те не са една и две, такива подводници. И от тях няма никаква защита нито в САЩ, а още по-малко в Европа!
    Та нека още натискат на "победа" над Русия! След Наполеон и Хитлер им провървя. Останаха! Ама днес вече фашизмът ще бъде погребан заедно с целият свят и завинаги!

    Коментиран от #26

    10:48 03.07.2026

  • 23 Глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На търкалета

    10:49 03.07.2026

  • 24 Герги

    4 3 Отговор
    Финландия е всписъка,а как мислиш Русия не е ли в списъка...Наркозний

    10:49 03.07.2026

  • 25 Ето кво

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Е, кво?":

    Европа в нищо не затъва. Това е наратив от руската пропаганда, който ти разпространяваш.

    Коментиран от #28

    10:51 03.07.2026

  • 26 гост

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Еми нека опитат":

    Те Сащ и Европа ще гледат и ще чакат да дойдат ракетите,ама ти нещо всичко казано от Кремъл го вземаш за чиста монета...като Киев за 3 дена а тече 5та година...сложи си лед на челото...прегряваш.

    Коментиран от #30

    10:52 03.07.2026

  • 27 Нямат край

    1 2 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и СТРАХ, нямат...😂

    10:56 03.07.2026

  • 28 За разлика от тебе

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ето кво":

    аз живея в тази налазена централна Европа. В България те за сега още не се задържат, но тука вече е ужас... Няма я вече добрата стара европа!
    Ела сам и се убеди... Имам много добри приятели и познати, коренни европейци, които вече се изселиха и никога няма да се върнат в Европа. И кои остават, както в БГ-селата, тези които не могат да бягат... А вие в БГ-то още вярвате, че имало някаква Европа.. И сега, ако вкарат насила и Покрайната - финансова дупка в ЕС, корупция и криминални субекти, ЕС още по-бързо отива на кино!

    10:58 03.07.2026

  • 29 Розовото пони Путин 🦄

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Еми една":

    Аз бях 10-то половата, която ги вкара в нато 🦄🌈😂

    10:58 03.07.2026

  • 30 Няма да гледат,

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "гост":

    но нали разбираш, какво ще стане? Ще си разменят ударите и какво остане, ако изобщо нещо остане! За Русия вече е БЕЗ значение, че ще получат и те атомни удари. Важното е, че и противникът им ще отиде с тях в ада! Заслужил си го е!
    Ама западналите не разбират! Те си мислят, че те ще унищожат Русия конвенционално и тя ще седи и ще ги чака, да я унищожат? И 6500 ядрени бойни глави няма да бъдат включени? Абе, когато те унищожават тебе, ти мислиш ли да пощадиш твоят унищожител? Ти да мреш, а той да остане? Няма такъв филм! Само западнал, промит мозък вярва на това!

    11:03 03.07.2026

  • 31 Мишел

    0 0 Отговор
    Опашките за гориво в Русия са толкова големи, че се виждат от сателит. Двойно по-скъп е вече бензина в Крим спрямо цените в България. Официалната цена е 260 рубли или около 2,86 евро за литър бензин, близо два пъти по-скъпо от България – в Севастопол, но но места достига до 4,40 евро за литър.

    11:05 03.07.2026

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