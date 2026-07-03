Медведев: Финландия вече е в списъка с цели на руските ядрени оръжия

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че Финландия е добавена към списъка с цели за потенциални ядрени удари, след като забраната за вноса на такива оръжия беше отменена в страната, съобщава ТАСС, предаде News.bg.

"Финландия отмени забраната за внос на ядрени оръжия. Какво променя това за финландците? Само едно малко нещо: страната им вече е в списъка с цели за руски ядрени оръжия. Радвай се, Финландия, ти достигна върха на сигурността!", написа Медведев в публикацията си.

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На 17 юни финландският парламент одобри предложен от правителството законопроект, разрешаващ вноса на ядрени оръжия в страната.

Парламентарно представените партии в Литва са се споразумели за план за премахване на конституционна разпоредба, която забранява разполагането на ядрени оръжия на литовска земя. Това стана ясно от думите на президента на страната Гитанас Науседа

В началото на юни Полша и Литва потвърдиха, че ще участват в дискусии относно потенциалната си роля в усилията на НАТО за ядрено възпиране, които са изградени около американските ядрени оръжия в Европа. Тогава Полша обаче отрече всякакви планове за разполагане на ядрени оръжия.

Според Financial Times Полша и балтийските държави Естония, Латвия и Литва, които се намират най-близо до Украйна, са заинтересовани от потенциално разполагане на бази за американски самолети с двоен капацитет, които могат да носят конвенционални или ядрени бойни глави.