Медведев: Финландия вече е в списъка с цели на руските ядрени оръжия

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че Финландия е добавена към списъка с цели за потенциални ядрени удари, след като забраната за вноса на такива оръжия беше отменена в страната, съобщава ТАСС, предаде News.bg.
"Финландия отмени забраната за внос на ядрени оръжия. Какво променя това за финландците? Само едно малко нещо: страната им вече е в списъка с цели за руски ядрени оръжия. Радвай се, Финландия, ти достигна върха на сигурността!", написа Медведев в публикацията си.
На 17 юни финландският парламент одобри предложен от правителството законопроект, разрешаващ вноса на ядрени оръжия в страната.
Парламентарно представените партии в Литва са се споразумели за план за премахване на конституционна разпоредба, която забранява разполагането на ядрени оръжия на литовска земя. Това стана ясно от думите на президента на страната Гитанас Науседа
В началото на юни Полша и Литва потвърдиха, че ще участват в дискусии относно потенциалната си роля в усилията на НАТО за ядрено възпиране, които са изградени около американските ядрени оръжия в Европа. Тогава Полша обаче отрече всякакви планове за разполагане на ядрени оръжия.
Според Financial Times Полша и балтийските държави Естония, Латвия и Литва, които се намират най-близо до Украйна, са заинтересовани от потенциално разполагане на бази за американски самолети с двоен капацитет, които могат да носят конвенционални или ядрени бойни глави.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #13, #23
10:21 03.07.2026
2 Йода
Коментиран от #11
10:24 03.07.2026
3 оня с коня
Ми кво докажат я.
АЕЦ-а ЛукОйл. И приключваме.
Ако се сетят и мариците може да думнат
Коментиран от #10, #19
10:24 03.07.2026
4 Без име
10:26 03.07.2026
5 ВОЙНАТА С ЕВРОФАШИСТИТЕ
10:28 03.07.2026
6 Еми една
Всичко тръгна от активистката, комсомолка меркелица... Тя сложи кръст на Европа, пусна гладните от цял свят на размножение тука и вече всичко отиде на кино!
Коментиран от #16, #29
10:29 03.07.2026
7 Московията трябва да бъде разрушена...
Коментиран от #22
10:29 03.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Българин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Българските ф16 ще носят ядрени оръжия, точно както са носили ядрени оръжия миг21 и миг23. Само че, за разлика от преди 40 години, сега няма нито подготвени пилоти за тая работа, нито ядрени оръжия на българска земя.
10:32 03.07.2026
10 Чартър с главно Дъ
До коментар #3 от "оня с коня":Не е необходимо, двата моста на Дунав и двете пристанища на Черно море, както и блокиране въздушното пространство.
10:32 03.07.2026
11 Дуку
До коментар #2 от "Йода":Във вашата кръчмарска компания ли?
Коментиран от #21
10:33 03.07.2026
12 Умрел руснак
Коментиран от #15
10:35 03.07.2026
13 Хирошима
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И къде ще ги носят?
10:39 03.07.2026
14 А ти си в списка
10:39 03.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Е, кво?
До коментар #6 от "Еми една":Слагайте още минуси! Истината е, от както масово ни налазиха "специалистите", европа все по-ускорено затъва. Вече настъпи и апатия при европейците-коренното население. Война с Русия? И за какво да воюваме? За да защитим този халифат ли? Еми няма желаещи!
Коментиран от #25
10:41 03.07.2026
17 Финландия не я мисли.
10:41 03.07.2026
18 Благой
10:43 03.07.2026
19 Дано думнат
До коментар #3 от "оня с коня":И на коня оня
10:43 03.07.2026
20 Дооообре бе.
10:44 03.07.2026
21 Анакин
До коментар #11 от "Дуку":и там няма.
10:47 03.07.2026
22 Еми нека опитат
До коментар #7 от "Московията трябва да бъде разрушена...":Ако "Московията" е разрушена, то и без нито един човек, военен или цивилен, Периметърът ще унищожи всички и те така!
Интервю с Юрии Соломонов, главен конструктор на Борей, атомните подводници: "...Дори само една такава подводница да си изстреля ядрените ракети, то със САЩ или Европа всичко е свършено..." Такава военна мощ! А те не са една и две, такива подводници. И от тях няма никаква защита нито в САЩ, а още по-малко в Европа!
Та нека още натискат на "победа" над Русия! След Наполеон и Хитлер им провървя. Останаха! Ама днес вече фашизмът ще бъде погребан заедно с целият свят и завинаги!
Коментиран от #26
10:48 03.07.2026
23 Глупости
До коментар #1 от "Последния Софиянец":На търкалета
10:49 03.07.2026
24 Герги
10:49 03.07.2026
25 Ето кво
До коментар #16 от "Е, кво?":Европа в нищо не затъва. Това е наратив от руската пропаганда, който ти разпространяваш.
Коментиран от #28
10:51 03.07.2026
26 гост
До коментар #22 от "Еми нека опитат":Те Сащ и Европа ще гледат и ще чакат да дойдат ракетите,ама ти нещо всичко казано от Кремъл го вземаш за чиста монета...като Киев за 3 дена а тече 5та година...сложи си лед на челото...прегряваш.
Коментиран от #30
10:52 03.07.2026
27 Нямат край
10:56 03.07.2026
28 За разлика от тебе
До коментар #25 от "Ето кво":аз живея в тази налазена централна Европа. В България те за сега още не се задържат, но тука вече е ужас... Няма я вече добрата стара европа!
Ела сам и се убеди... Имам много добри приятели и познати, коренни европейци, които вече се изселиха и никога няма да се върнат в Европа. И кои остават, както в БГ-селата, тези които не могат да бягат... А вие в БГ-то още вярвате, че имало някаква Европа.. И сега, ако вкарат насила и Покрайната - финансова дупка в ЕС, корупция и криминални субекти, ЕС още по-бързо отива на кино!
10:58 03.07.2026
29 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #6 от "Еми една":Аз бях 10-то половата, която ги вкара в нато 🦄🌈😂
10:58 03.07.2026
30 Няма да гледат,
До коментар #26 от "гост":но нали разбираш, какво ще стане? Ще си разменят ударите и какво остане, ако изобщо нещо остане! За Русия вече е БЕЗ значение, че ще получат и те атомни удари. Важното е, че и противникът им ще отиде с тях в ада! Заслужил си го е!
Ама западналите не разбират! Те си мислят, че те ще унищожат Русия конвенционално и тя ще седи и ще ги чака, да я унищожат? И 6500 ядрени бойни глави няма да бъдат включени? Абе, когато те унищожават тебе, ти мислиш ли да пощадиш твоят унищожител? Ти да мреш, а той да остане? Няма такъв филм! Само западнал, промит мозък вярва на това!
11:03 03.07.2026
31 Мишел
11:05 03.07.2026