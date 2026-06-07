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Сухопътните сили на НАТО започнаха операции в „стратегически важен“ регион
  Тема: Украйна

Сухопътните сили на НАТО започнаха операции в „стратегически важен“ регион

7 Юни, 2026 09:08 1 122 18

  • нато-
  • финландия-
  • швеция-
  • русия-
  • алексъс гринкевич

Новите операции са предназначени да укрепят отбраната на североизточния фланг на НАТО

Сухопътните сили на НАТО започнаха операции в „стратегически важен“ регион - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сухопътните сили на НАТО започнаха нови операции във Финландия и Швеция, насочени към укрепване на сигурността в Арктика и северните райони на Европа на фона на засилената руска военна активност и нарастващия интерес на Китай към региона, предаде Франс прес, съобщи БТА.

След руската инвазия в Украйна двете скандинавски държави прекратиха дългогодишната си политика на военен неутралитет и се присъединиха към НАТО. Финландия стана член на алианса през 2023 г., а Швеция през 2024 г.

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Новите операции са предназначени да укрепят отбраната на североизточния фланг на НАТО.

"Този регион е сред най-стратегически важните в света и същевременно предлага едни от най-предизвикателните условия за военни действия“, заяви върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич.

В рамките на новата структура, наречена Напреднали сухопътни сили на НАТО във Финландия, шведска бойна група ще бъде разположена в град Буден в Северна Швеция. Освен това в Рованиеми, Финландия, ще бъде създаден многонационален щабен елемент.

Решението за формирането на тези сили беше взето от държавните и правителствените ръководители на страните членки на НАТО по време на срещата на върха във Вашингтон през 2024 г.

От алианса подчертават, че разполагането на новите формирования е завършено за по-малко от две години.

Напредналите сухопътни сили във Финландия ще действат съвместно с друга инициатива на НАТО, наречена "Арктически страж". Целта е да се засили защитата на територията на алианса и да се гарантира сигурността в Арктика и далечния север.

Според генерал Гринкевич тези мерки са особено важни на фона на нарастващата руска военна активност и засиления интерес на Китай към стратегическия арктически регион.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 осраински

    16 2 Отговор
    Шведският народ все още не разбира кървавия капан, в който го е въвлякло членството в НАТО, съобщава SwebbTV. Журналистът Матс Нилсон прогнозира, че САЩ ще превърнат някога неутралната и мирна страна в изпитателен полигон, а Русия ще нанесе толкова мощен удар, че от предишното ѝ благосъстояние няма да остане и следа.

    09:11 07.06.2026

  • 2 Пич

    18 4 Отговор
    Ясно...!!! Изпратили са трима войника в Швеция, четирима във Финландия, и 85 генерали, адмирали, и Урсулиански наблюдаващи нищоправци...!!!

    09:11 07.06.2026

  • 3 Стратегически мазен

    11 3 Отговор
    Много навреме се сетиха. Вероятно са се надявали на невероятни украински успехи и отстъпление на Русия.

    09:11 07.06.2026

  • 4 осраински

    10 3 Отговор
    Ако напрежението ескалира, Швеция ще служи като плацдарм. Тя ще се превърне в крепост за НАТО, ако алиансът реши да окаже натиск върху Русия, което означава, че 60 000 шведски войници ще бъдат мобилизирани, а цялото оборудване и провизии ще бъдат съхранявани в Швеция. Не е трудно да си представим какво крие бъдещето за районите, където се намират тези провизии, ако избухне „гореща“ война. Русия очевидно няма да седи безучастно, казвайки: „Ах, тази сладка малка Швеция с нейния неутралитет“.
    „Ясно е, че Швеция ще пострада много, ако, не дай си Боже, избухне конфликт“, подчерта Нилсон.
    Много шведи ще си отворят очите.
    И ако избухне война, това ще доведе и до „десетки хиляди смъртни случаи на шведи – както войници, така и, за съжаление, цивилни“, заключи Нилсон.

    09:13 07.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кви операции , нищо не разбрахме.

    13 3 Отговор
    Операция "искаме да ядем шамари".

    09:16 07.06.2026

  • 7 СССС

    13 1 Отговор
    Факти всеки ден публикувате новини за война,но хората имат други проблеми !!! Няма ли култура , икономика ,земеделие и др ???

    Коментиран от #18

    09:16 07.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Питам

    10 2 Отговор
    За славните натЮвски войни следващата зима да не се окаже още по-люта от зимата на 1941-42 година? И пад да се оправдават с цар Студ?

    09:18 07.06.2026

  • 10 Без име

    17 2 Отговор
    Тръгнали охлювите срещу руските бели мечки в Арктика. Няма такъв смях. :-)

    09:21 07.06.2026

  • 11 Урсулите:

    12 2 Отговор
    Ужас, Русия заплашва НАТО като използва Украински дронове
    по въздух и вода с които удря натовси държави!

    09:24 07.06.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор
    Абе защо все се страхувате да кажете истината, че става дума за
    ИЗТОЧНИЯ ФРОНТ на НАТО🤔❗
    Флангът няма нищо общо с движението напред❗

    09:26 07.06.2026

  • 13 Пенчо

    4 2 Отговор
    Някой си търси белята и май ще я намери!

    09:26 07.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 памперси

    8 2 Отговор
    ли ще замразявате в Арктика палячовци от НАТО..? Нямате такива кораби с които да плувате в тези райони..или ще искате от Русия..да ви осигури продвижване..? до дъното..

    09:29 07.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Каква отбрана бре

    4 1 Отговор
    От кой се отбраняват тези агресори НАТО? Все едно мислите всички за глупаци!

    09:40 07.06.2026

  • 18 Култура, икономика и земеделие

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "СССС":

    Има бе, как да няма, за Дара и Евровизия, за свръх дефицита на теменужката и за вносните плодове и зеленчуци на пазара.

    09:42 07.06.2026