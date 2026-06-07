Сухопътните сили на НАТО започнаха операции в „стратегически важен“ регион

Сухопътните сили на НАТО започнаха нови операции във Финландия и Швеция, насочени към укрепване на сигурността в Арктика и северните райони на Европа на фона на засилената руска военна активност и нарастващия интерес на Китай към региона, предаде Франс прес, съобщи БТА.
След руската инвазия в Украйна двете скандинавски държави прекратиха дългогодишната си политика на военен неутралитет и се присъединиха към НАТО. Финландия стана член на алианса през 2023 г., а Швеция през 2024 г.
Новите операции са предназначени да укрепят отбраната на североизточния фланг на НАТО.
"Този регион е сред най-стратегически важните в света и същевременно предлага едни от най-предизвикателните условия за военни действия“, заяви върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич.
В рамките на новата структура, наречена Напреднали сухопътни сили на НАТО във Финландия, шведска бойна група ще бъде разположена в град Буден в Северна Швеция. Освен това в Рованиеми, Финландия, ще бъде създаден многонационален щабен елемент.
Решението за формирането на тези сили беше взето от държавните и правителствените ръководители на страните членки на НАТО по време на срещата на върха във Вашингтон през 2024 г.
От алианса подчертават, че разполагането на новите формирования е завършено за по-малко от две години.
Напредналите сухопътни сили във Финландия ще действат съвместно с друга инициатива на НАТО, наречена "Арктически страж". Целта е да се засили защитата на територията на алианса и да се гарантира сигурността в Арктика и далечния север.
Според генерал Гринкевич тези мерки са особено важни на фона на нарастващата руска военна активност и засиления интерес на Китай към стратегическия арктически регион.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 осраински
09:11 07.06.2026
2 Пич
09:11 07.06.2026
3 Стратегически мазен
09:11 07.06.2026
4 осраински
„Ясно е, че Швеция ще пострада много, ако, не дай си Боже, избухне конфликт“, подчерта Нилсон.
Много шведи ще си отворят очите.
И ако избухне война, това ще доведе и до „десетки хиляди смъртни случаи на шведи – както войници, така и, за съжаление, цивилни“, заключи Нилсон.
09:13 07.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кви операции , нищо не разбрахме.
09:16 07.06.2026
7 СССС
Коментиран от #18
09:16 07.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Питам
09:18 07.06.2026
10 Без име
09:21 07.06.2026
11 Урсулите:
по въздух и вода с които удря натовси държави!
09:24 07.06.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ИЗТОЧНИЯ ФРОНТ на НАТО🤔❗
Флангът няма нищо общо с движението напред❗
09:26 07.06.2026
13 Пенчо
09:26 07.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 памперси
09:29 07.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Каква отбрана бре
09:40 07.06.2026
18 Култура, икономика и земеделие
До коментар #7 от "СССС":Има бе, как да няма, за Дара и Евровизия, за свръх дефицита на теменужката и за вносните плодове и зеленчуци на пазара.
09:42 07.06.2026