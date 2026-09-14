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Финландия ще се присъедини към инициативата за ядрено възпиране, предложена от Макрон
  Тема: Украйна

Финландия ще се присъедини към инициативата за ядрено възпиране, предложена от Макрон

14 Септември, 2026 15:47 324 5

  • ядрени оръжия-
  • финландия-
  • франция-
  • еманюел макрон-
  • нато-
  • александер стуб

Инициативата включва и други европейски държави, които желаят да се ползват от френското ядрено възпиране

Финландия ще се присъедини към инициативата за ядрено възпиране, предложена от Макрон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Финландия реши да се присъедини към инициативата за ядрено възпиране, предложена от френския президент Еманюел Макрон на европейските държави, обявиха Франция и Финландия в обща декларация, цитирана от Франс прес. С това държавите, присъединили се към френската инициатива, стават десет, отбелязва агенцията, предаде БТА.

"През следващите месеци ще бъде създадена ръководна група по въпросите за ядреното възпиране, която ще започне осъществяването на сътрудничеството в тази област", се посочва в декларацията.

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Въпреки че Франция остава единствената европейска държава, притежаваща ядреното оръжие, наред с Великобритания, инициативата включва и други европейски държави, които желаят да се ползват от френското ядрено възпиране. Те обаче нямат последната дума по използването на ядреното оръжие, което остава част от правомощията на френския президент.

Финландският президент Александер Стуб изтъкна в публикация в социалната мрежа Екс, че френската инициатива има за цел "преди всичко да укрепи европейската сигурност и да предотврати ескалация, без да замести ядреното възпиране на НАТО".

"За Финландия приоритетната рамка за действие ще остане НАТО и Европейският съюз", допълни Стуб, като уточни, че страната му не възнамерява да разполага ядрени оръжия на своя територия в мирно време.

Изявлението на финландския и френския държавен глава се появяват в контекст, в който се създава ново стратегическо партньорство между двете държави. То ще бъде подписано от министрите на външните работи на Франция и Финландия този следобед в Хелзинки.

В реч, произнесена от стратегическата военна база "Ил Лонг", близо до френския град Брест, Еманюел Макрон обяви обновяването на френската доктрина за ядрено възпиране.

Тя се състои в разширяване на ядреното възпиране на Франция към нейните европейски съюзници чрез провеждането на съвместни учения и, потенциално, чрез разполагане на подразделения на френските ядрени войски извън националните граници, като същевременно Франция ще си запази контрола над ядреното оръжие.

Осем държави първоначално се включиха в новата доктрина. Това бяха Великобритания, Германия, Полша, Нидерландия, Белгия, Гърция, Швеция и Дания. През май към тях се присъедини и Норвегия.

Финландия, която има обща граница с Русия, простираща се на 1340 километра, активизира усилията си в областта на отбраната подобно на много други европейски държави след нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г.

Страната сложи край на няколко десетилетия военна неутралност, като се присъедини към НАТО през април 2023 г.

През юли финландският парламент прие ново законодателство, което премахна забраната за разполагане на ядрени оръжия на финландска територия.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    0 2 Отговор
    Европейската комисия трябва да поръча на Франция защита от глобални нападения. За целта трябва да се предоставят на Франция пари, за да произведат 1000 ядрени ракети, с които ще бъдат възпирани заплашващите Европа. Така ще е сигурно, че ако някой смята да напада Европа, той няма да види никаква победа!

    Коментиран от #4

    15:50 14.09.2026

  • 2 Да бе ,да ! 🤔

    1 0 Отговор
    " Те обаче нямат последната дума по използването на ядреното оръжие, което остава част от правомощията на френския президент." / Ще рече , ако Макрончо се вбеси на баба си , може да реши да си го изкара на някоя държава и да натисне ядрения бутон от името на чужда държава ? Не , мерси !

    15:52 14.09.2026

  • 3 Овчар

    0 0 Отговор
    Дезинформацията от която факти печели стотинки е компрометирана защото маймуните вече не искат да са маймуни а ХОРА...? МИЛЕНЕ ИЗЧЕЗНИ или се събуди ,.или искаш ЦЕЛУВКА.

    15:57 14.09.2026

  • 4 горски

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    При употреба на ядрено оръжие,целта е унищожение и елиминиране,а не победа....Сегашното ниво на образование,вече не върши работа,понеже от много гледане на милтипликационни филми,света е станал магически и плодовете и месото в магазина идват с камион.....но той от къде идва......това е мистерия.

    15:57 14.09.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Идиотите се надушват един друго от далече!
    Ква е файдата от "ядреното възпиране" Кой от вас ненормалници ще натисне ядрения бутон?!!! И какво ще стане после! Ненормалщината в европа е токсична и вече убива! А света се движи напред, фокато тия ръсят глупости и трошат трудно изкараните ни пари за още по-големи глупости!

    15:58 14.09.2026

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