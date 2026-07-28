Въоръжените сили на Финландия са затворили част от въздушното пространство на страната

Въоръжените сили на Финландия днес заявиха, че са затворили част от въздушното пространство на страната и са ограничили морския трафик край южните брегове в близост до Русия поради риск от появата на заблудени дронове, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Тази година имаше случаи на нарушаване на въздушното пространство на Финландия, Естония, Литва и Латвия от заблудени украински военни дронове, насочени към Русия. Това породи опасения, че войната в Украйна започва да излиза отвъд северните граници на НАТО.
Говорител на финландската армия заяви, че са предприети мерки, с които да се гарантира, „че властите ще могат да реагират, ако в района навлязат дронове“. Той отбеляза, че армията не може да коментира източника на информацията за възможна активност на безпилотни летателни апарати.
Украйна засили атаките си срещу руски обекти с дронове с голям обсег.
Киев и страните от НАТО казват, че руската армия заглушава някои от украинските дронове, което е причината те да се отклоняват към въздушното пространство на алианса. Москва обвинява Украйна, че умишлено насочва дроновете, които нарушават въздушното пространство на съседни страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 осраински
12:24 28.07.2026
2 Мими Кучева🐕
Коментиран от #4, #10
12:27 28.07.2026
3 идиоти вън
12:34 28.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Владимир Путин, президент
12:36 28.07.2026
6 Kaлпазанин
12:37 28.07.2026
7 со 200 во дyйпцету
12:39 28.07.2026
8 Мими Кучева🐕
До коментар #4 от "Голям мерак да вкарате България във":Моето или вашето?Липса на втора сигнална?🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤔
Коментиран от #11
12:42 28.07.2026
9 ГРАД КОЗЛОДУЙ
12:45 28.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Aз имам двойно гражданство
До коментар #8 от "Мими Кучева🐕":За мен не мисли, концентрирай се към твоите проблеми.
13:10 28.07.2026