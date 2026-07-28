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Въоръжените сили на Финландия са затворили част от въздушното пространство на страната
  Тема: Украйна

Въоръжените сили на Финландия са затворили част от въздушното пространство на страната

28 Юли, 2026 12:20 1 051 11

  • нато-
  • финландия-
  • русия-
  • въздушно пространство-
  • дронове

Тази година имаше случаи на нарушаване на въздушното пространство на Финландия, Естония, Литва и Латвия

Въоръжените сили на Финландия са затворили част от въздушното пространство на страната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Финландия днес заявиха, че са затворили част от въздушното пространство на страната и са ограничили морския трафик край южните брегове в близост до Русия поради риск от появата на заблудени дронове, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Тази година имаше случаи на нарушаване на въздушното пространство на Финландия, Естония, Литва и Латвия от заблудени украински военни дронове, насочени към Русия. Това породи опасения, че войната в Украйна започва да излиза отвъд северните граници на НАТО.

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Говорител на финландската армия заяви, че са предприети мерки, с които да се гарантира, „че властите ще могат да реагират, ако в района навлязат дронове“. Той отбеляза, че армията не може да коментира източника на информацията за възможна активност на безпилотни летателни апарати.

Украйна засили атаките си срещу руски обекти с дронове с голям обсег.

Киев и страните от НАТО казват, че руската армия заглушава някои от украинските дронове, което е причината те да се отклоняват към въздушното пространство на алианса. Москва обвинява Украйна, че умишлено насочва дроновете, които нарушават въздушното пространство на съседни страни.


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 осраински

    19 3 Отговор
    на никой не му дреме за фалиралата финландия и поробените балтийски територии

    12:24 28.07.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    3 15 Отговор
    Крайно време е да засипем Русия с бомби,слава на НАТО!🌈🛴🥳🤣👍

    Коментиран от #4, #10

    12:27 28.07.2026

  • 3 идиоти вън

    0 3 Отговор
    Е крайновреме е да се задейства член 5ти!!!!

    12:34 28.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Владимир Путин, президент

    2 7 Отговор
    Русия е безсилна миризззлиффффка...👈😁

    12:36 28.07.2026

  • 6 Kaлпазанин

    7 1 Отговор
    Един приятел ми спомена ,че Финландия е в криза ,защо ли .сигурно щото влязоха и те е натю

    12:37 28.07.2026

  • 7 со 200 во дyйпцету

    4 0 Отговор
    Направо да затварят цялата държава за да могат необезпокоявани ухрайнскиле дрончета с голям обсег да си шътат през тях срещу руските обекти. И после ке си взимаме пуканки.

    12:39 28.07.2026

  • 8 Мими Кучева🐕

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Голям мерак да вкарате България във":

    Моето или вашето?Липса на втора сигнална?🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤔

    Коментиран от #11

    12:42 28.07.2026

  • 9 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 3 Отговор
    Слава на НАТО и Мара Атанасова.💋

    12:45 28.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Aз имам двойно гражданство

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мими Кучева🐕":

    За мен не мисли, концентрирай се към твоите проблеми.

    13:10 28.07.2026

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