Еврото се понижи до най-ниското си равнище спрямо долара от май 2025 г. на фона на засилващите се опасения за политическата нестабилност и състоянието на публичните финанси в еврозоната, съобщи Блумбърг. В азиатската търговия днес единната валута загуби 0,8 на сто до 1,1161 долара за евро, като сред основните продавачи бяха хедж фондовете, предаде БТА.

Съобщенията, че представители на испанското правителство се подготвят за предсрочни избори, засилиха опасенията на инвеститорите, които вече оказват натиск върху френския пазар на облигации. В петък разликата между доходността на френските държавни облигации и тази на съпоставимите германски книжа достигна най-високото си равнище от 2011 г.

Според валутни дилъри, пожелали анонимност, фондове с краткосрочни стратегии в Азия са продавали евро срещу долари на спот пазара. Спадът е довел до допълнителни продажби, свързани с опции.

„Пазарите на облигации и валути ясно сигнализират за неспокойството на инвеститорите относно нарастващата нестабилност на френското правителство и ерозията на фискалната стабилност на страната в навечерието на изборите през 2027 г.“, заяви Хомин Ли, старши макростратег в „Ломбард Одие Сингапур“ (Lombard Odier Singapore).

Инвеститорите са все по-загрижени за политическата обстановка във Франция, където опозиционните партии показват слаба готовност за компромис с правителството преди изборите догодина. Според проучване, публикувано миналата седмица, кандидатката на крайната десница Марин льо Пен и представителят на крайната левица Жан-Люк Меланшон се очаква да достигнат до втория тур.

Стратези на „Джей Пи Морган“ (JPMorgan), сред които Мира Чандан, предупредиха в петък, че еврото все още не е отразило напрежението на френския облигационен пазар и остава уязвимо към допълнителни разпродажби, особено спрямо швейцарския франк и йената. Според тях курсът спрямо франка е твърде висок и може да продължи да се понижава.

Днес еврото загуби около 0,5 на сто спрямо швейцарския франк, отбелязвайки спад за трета поредна търговска сесия. Спрямо британската лира единната валута се понижава с 0,26 на сто до 0,850 лири за евро.

Единната валута е под натиск и от поскъпването на долара, подкрепено от очакванията за още три повишения на лихвите от Управлението за федералния резерв до юли с цел овладяване на инфлацията. Индексът Bloomberg Dollar Spot Index достигна днес най-високото си равнище от края на юни.

„Изглежда, че доларът не се е повлиял от по-слабия доклад за пазара на труда от миналия петък“, заяви Фиона Лим, старши валутен стратег в „Малаян Банкинг Берхад“ (Malayan Banking Berhad). По думите ѝ вниманието на пазарите се е насочило към еврозоната след рязкото увеличение миналата седмица на спредовете по суаповете за кредитно неизпълнение на Франция, които служат за защита срещу неплащане по дълга.

Това е засилило интереса към състоянието на публичните финанси и на други силно задлъжнели периферни икономики в еврозоната и допълнително е подкрепило долара, добави Лим.