ЕК ще предложи нов пакет за регулиране на банковия сектор

Европейската комисия ще предложи нов пакет за регулиране на банковия сектор, фокусиран върху опростяване и борба с фрагментацията, каза председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на ЕС в Страсбург, предаде БТА.

"Трябва да създадем условията нашите компании да привличат инвестиции и да растат. Затова нашата работа по Съюза на спестявания и инвестиции е толкова важна", отбеляза Фон дер Лайен. "Ще предложим нов пакет за банковия сектор, фокусиран върху опростяване и борба с фрагментацията", посочи тя.

По думите ѝ европейските стартъпи, работещи в областта на дълбоките технологии, са напът да привлекат рекорден обем рисков капитал през 2026 година. Това е и причината миналата година да бъде обявен нов европейски фонд - „Скейлъп Юръп“ (Scaleup Europe).

"Година по-късно са направени първите инвестиции в компании като (финландския производител на сателити) „Айсий“ (Iceye). „Айсий“ е основана от двама млади европейци: Рафал от Полша и Пека от Финландия. Те първоначално се срещат чрез програмата "Еразъм" преди около 15 години. Заедно основават технологичен стартъп. Разработват идеята си около сателитните изображения. Получават финансиране по „Хоризонт Европа“. Доказват технологията си. Растат с частни инвестиции. И днес са една от водещите световни компании в космическите технологии", отбеляза още Фон дер Лайен, допълвайки, че основателите на компанията също присъстват днес в пленарната зала на ЕП в Страсбург.

В речта за състоянието на Европейския съюз председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че всички са наясно със заплахите, пред които е изправен ЕС.

"Тъй като старите представи и взаимоотношения са се разпаднали, днес се сблъскваме с един откровено враждебен свят. На нашия континент бушува агресивна териториална война, а в съседство са избухнали и други. Борбата за промишлени мощности определя глобалната конкуренция. А битката на наративите се стреми да подкопае доверието в Европа и да парализира нашите демокрации", заяви Фон дер Лайен пред Европейския парламент в Страсбург.

Тя подчерта, че тревогите на хората не са свързани само с тези големи, глобални заплахи. Последиците от многобройните кризи се усещат в редица европейски домакинства, не на последно място по отношение на разходите за живот или жилищното настаняване.

Зашеметяващата скорост на промените и технологичния напредък оказва влияние върху работните места, разходите за прехрана и върху нашето обществото. Тя оказва също така дълбоко въздействие върху нашата демокрация и нашия обществен диалог, допълни Фон дер Лайен.

Председателката на ЕК подчерта, че това може да бъде видяно и във възхода на екстремизма. "Тези реални притеснения се използват като оръжие, за да се сложи клин между нас. Понякога отвън - а твърде често и отвътре. Но пътят ни е ясен. Да изградим независима Европа, която има силата да действа. Нищо не може да ни отклони от това. Защото в този свят съдбата на Европа трябва да остане в ръцете на европейците", заяви Фон дер Лайен.

"Така че изборът ни е ясен. Искаме ли силна и независима Европа, която отстоява своите ценности в този свят? Или искаме да се обединим около нашата европейска идея, че заедно можем да решаваме собствената си съдба? Или ще позволим нашите демокрации да бъдат подкопавани от представителите и марионетките на авторитарните режими?", попита реторична тя.

"Независимо дали става дума за ултранационалистите, или за антиевропейците, дали става дума за руска намеса или за дезинформация. Имената може и да са различни, но целта им е една и съща. Те презират нашите ценности и искат да разрушат нашето европейско единство. Затова нека не само да се противопоставим на това, но и да се борим заедно за нашата европейска идея", завърши Фон дер Лайен.