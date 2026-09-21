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Евробанкнотите ще са с нов дизайн: гласуването приключва днес

Евробанкнотите ще са с нов дизайн: гласуването приключва днес

21 Септември, 2026 08:12 1 515 50

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Това ще бъде първата цялостна промяна на дизайна на евробанкнотите от въвеждането им преди повече от 20 години

Евробанкнотите ще са с нов дизайн: гласуването приключва днес - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес е последният ден, в който европейските граждани могат да гласуват за дизайна на новите евробанкноти, предаде БТА.

Европейската централна банка (ЕЦБ) отвори в края на юли анкета, в която европейците могат да оценят и изразят предпочитанията си, избирайки сред десет дизайна за новата серия евробанкноти.

За новата серия са избрани две теми - „Европейска култура: споделени културни пространства“ и „Реки и птици: устойчивост в многообразието“.

„Това са 10 много силни предложения, всяко от които предлага нещо съвсем различно. В крайна сметка едно от тях ще бъде избрано“, заяви президентът на ЕЦБ Кристин Лагард при представянето на проектите.

От всяка тема се предлагат по пет варианта за ново оформление на купюрите.

Това ще бъде първата цялостна промяна на дизайна на евробанкнотите от въвеждането им преди повече от 20 години, като целта е те да станат по-близки до европейците, като едновременно с това бъдат подобрени тяхната сигурност, устойчивост и достъпност.

Очаква се Управителният съвет да вземе окончателното решение за дизайна на новите банкноти към края на годината. То ще се основава на съчетание от коментари, включително заключенията на журито на конкурса за дизайн, техническа оценка и резултатите от две анкети - сред гражданите и независимо представително проучване.

След това избраният дизайн ще бъде доразработен и тестван, преди да влезе в производство. Очаква се банкнотите от новата серия да влязат в обращение през следващите години, като паралелно ще продължат да се използват и досегашните купюри.

Анкетата е достъпна онлайн до 23:59 ч. централноевропейско време днес (00:59 ч. българско време на 22 септември).


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    35 3 Отговор
    Задължително трябва да има изображение с г-н Зеленски в качеството му на най-добър приемник на евро.

    Коментиран от #15, #32, #46

    08:14 21.09.2026

  • 2 Лили

    21 3 Отговор
    Това ще е кражба. Заради новите пари ще крадат старите. А няма нужда от нов дизайн.

    Коментиран от #41

    08:14 21.09.2026

  • 3 Последно

    17 3 Отговор
    нови банкноти, или дигитално евро? Нещо не се връзват нещата.

    08:15 21.09.2026

  • 4 Αлфа Bълкът

    22 2 Отговор
    За пръв път съм срещу еврото, големите страни ще си гладуват за техни личности и ще ни сложат някакви помияри дето не ги знаем.

    08:16 21.09.2026

  • 5 Пущиня(к)

    19 2 Отговор
    Аха. А кога беше пръвия ден, че нещо съм го опущил тва гласуване? Да земем да са изокам и я, щот си падам малко вапцар.

    08:16 21.09.2026

  • 6 Гошо

    19 4 Отговор
    Евро банкнотите ,както върви,явно ще придобият колекционерска стойност след година две

    Коментиран от #8

    08:17 21.09.2026

  • 7 Пепи Волгата

    5 8 Отговор
    Аз гласувах ЗА

    08:18 21.09.2026

  • 8 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    3 19 Отговор

    До коментар #6 от "Гошо":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност ВИНАГИ инаги се случва точно обратното

    Коментиран от #12, #30

    08:19 21.09.2026

  • 9 Започва се

    24 4 Отговор
    с печатането на пари! Да живее инфлацията!

    08:19 21.09.2026

  • 10 Надъхан капейчо 🤩🤡

    9 12 Отговор
    Запада фалира и остана без ток и газ...така чух на женския пазар

    Коментиран от #21

    08:19 21.09.2026

  • 11 ........–

    19 4 Отговор
    На ликовете на евреобанкнотите направо да изографисат фамилиите на Рот.шил.д,Ро,кФе..лер и другите ка-шер.ни родове .

    Будалкащи човечеството вече доста столетия.

    08:20 21.09.2026

  • 12 так точно

    2 7 Отговор

    До коментар #8 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":

    Всеки момент световния шовинистичен капиталистически империализъм ще колабира и ще настане светъл Комунизъм по всички земни къбета!

    Коментиран от #27

    08:21 21.09.2026

  • 13 БеГемот

    5 1 Отговор
    Тия със птиците са много хубави....а и са неутрални...

    08:22 21.09.2026

  • 14 ВеЦе хартия

    10 2 Отговор
    Могат да вземат идеи от дизайна на райхсмарката на Хитлер.

    08:22 21.09.2026

  • 15 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Сега па случай пабиедата ма иZборите ще печатаме нови рупли путинки

    08:23 21.09.2026

  • 16 ФАКТ

    12 2 Отговор
    Ликът на Епщайн и ламата от Петрохан?

    08:24 21.09.2026

  • 17 Скоро няма да има

    3 8 Отговор
    НИКАКВИ банкноти!¡ След краха на световната икономика тази есен по целият свят ще изчезнат хартиените ГОЛЕМИЯТ рестарт е започнал по света.

    Идва ерата на цифровата пара.

    Коментиран от #19, #48

    08:24 21.09.2026

  • 18 мнение

    11 6 Отговор
    За България това гласуване не е важно, защото ние ще си върнем лева.

    Коментиран от #28

    08:25 21.09.2026

  • 19 ЩЕКА 🤡🤩

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Скоро няма да има":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌

    08:25 21.09.2026

  • 20 Пукел

    5 2 Отговор
    Не видях Боко или Радев на банкнотите не ми харесват

    08:26 21.09.2026

  • 21 А защо забрави нефта

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":

    И вие на чело с управляващите ,, умници ,, се опитвате да давате Тон на мнозинството

    08:26 21.09.2026

  • 22 Дизайна няма

    11 1 Отговор
    Значение. По важно е да са от мека хартия за да може човек да си бърше г@з@. То еврото за друго не става.

    08:27 21.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Българин

    8 4 Отговор
    Само да не е с птици, ние си имаме един проскубан гълеб в правителството, който не става за нищо !

    08:28 21.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 На дунава с погачите

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "так точно":

    Така така още си пазя в рамка бройя на работническо дело който началото на 1989та така пише на главната страница...е не стана точно па плану и каманизма не стана номер едно а номер 0

    08:29 21.09.2026

  • 28 разбиреа се ще върнем лева

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "мнение":

    Сега без Валютния Борд курса ще е около 2500лв за Евро. Ма ще си имаме лев!

    Коментиран от #42

    08:29 21.09.2026

  • 29 отекчен

    6 2 Отговор
    а не може ли вместо пилета да изрисуват маймунки и прасенца защото най ще подхождат на положението в ЕС

    08:30 21.09.2026

  • 30 Гошо

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":

    Ти сравни тоя днешният Запад с оня от 60те,70те ,80те години и после прави обобщения

    Коментиран от #31

    08:31 21.09.2026

  • 31 Ей Ай

    3 5 Отговор

    До коментар #30 от "Гошо":

    Много ясно че е в ПЪТИ по добре и БОГАТ технологии и здравеопазване в ПЪТИ по добре

    08:34 21.09.2026

  • 32 ФАКТ

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Навсякъде на запад е 60% инфлация на година, р 0 тшилдовия режим вика на пр 0 скубания матрял - "инфлацията е точно 1.93737%"

    Коментиран от #35

    08:35 21.09.2026

  • 33 Емил

    7 1 Отговор
    Подготвят ги за музея, браво!

    08:36 21.09.2026

  • 34 Иван

    11 2 Отговор
    А ще коригират ли подигравката или по точно гнусната демонстрация на човеконенавист на която е изграден ЕС с неразличимите монети ! Дано скоро се разпадне тая краварска колония

    08:37 21.09.2026

  • 35 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    3 6 Отговор

    До коментар #32 от "ФАКТ":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    08:37 21.09.2026

  • 36 14/88

    4 1 Отговор
    с двореца Кремьл що нема
    нищо, ще има

    08:39 21.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 4 Отговор
    НАШИТЕ ЧЕРВЕНИ БАБИЧКИ И КОМУНОПИТЕЦИ СИ ИСКАТ ........................ БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ С ЛИКА НА "ГОШО ТАРАБАТА" ...................... А НАЙ ДОБРЕ НА "БАЙ ТОШО" ИЛИ ......................... "ПО, ПО НАЙ" НА ПРОГРЕСИВНИЯ ЧОРАП - МУНЧО ..........................

    Коментиран от #39

    08:40 21.09.2026

  • 39 Дърти Капейи

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Искаме Сталин на банкнотата от 1000 лева като върнем лева

    08:43 21.09.2026

  • 40 68653

    6 2 Отговор
    за какъв дявол ви трябва нов дизайн , бесове ! Сигурно ще има нова банкнота от 1000 евра - тъмно зелена - за Зеленски ! Да си ги носи по-лесно !

    08:44 21.09.2026

  • 41 Стягайте дефицитъ

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лили":

    иде новото евро. Референдум - нанайси !

    08:47 21.09.2026

  • 42 мнение

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "разбиреа се ще върнем лева":

    В такъв случай ще има и деноминация, което вече го е имало през 1997 година. Докато не се проведе референдум за лев или за евро, до тогава еврото ще е натрапена насила парична единица. Когато Османската империя е завладяла българските земи също е натрапила своята парична единица. В днешно време, след проведения референдум, ако народът реши, ще има нова парична реформа и левът ще се въведе наново. Румен Радев не говори за такъв референдум, прави се на забравил, но това евро ни изправи на нокти и тази зима народното недоволство ще го бутне от власт, защото зорлем ни орязаха доходите с 50 процента. Следват събития през тази зима - първият протест събра повече хора от очакваното.

    08:47 21.09.2026

  • 43 Ъхъ

    6 0 Отговор
    Евробанкнотите ще са с нов дизайн: гласуването приключва днес

    С ликът на Путин 😁

    08:49 21.09.2026

  • 44 Павел Пенев

    7 0 Отговор
    За да не обяви фалит, ЕС трябва да печата пари,както прави Федералния резерв в САЩ, но той е частна финансова структура. И понеже в ЕС това не е така,измислиха номера да се печатат безконтролно банкноти с нов дизайн, а ние будалите трябва да кажем дали са интересни и оригинални.

    09:01 21.09.2026

  • 45 Определено

    2 0 Отговор
    Предпочитам странните птици, вместо от парите да ме дебнат някакви умрели.

    09:10 21.09.2026

  • 46 наблюдател

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    до 1 ще го има лика ама след разгрома на путинова русия в памет на победата

    09:23 21.09.2026

  • 47 Това е с цел парите под дюшеците

    3 0 Отговор
    И в бурканите спестени от хората да отидат в банките
    След което ще въведат електронното евро
    Сега след 26 години не се знае кой колко кеш е спестил

    09:24 21.09.2026

  • 48 И режим

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Скоро няма да има":

    на тока, за да не харчите по много

    09:28 21.09.2026

  • 49 Наблюдател

    4 0 Отговор
    Евромонетите са отвратителни, те банкнотите ще променят. На монетите цифрите почти не се виждат, някакви глупости около тях, в размерите им няма логика, че и три цвята. За възрастните и недовиждащите никакво евровнимание и еврогрижа. Спомнете си българските стотинки, колко добре бяха замислени.

    09:30 21.09.2026

  • 50 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    володiмiр

    скоро, много скоро €хартийките
    5, 10, 20 и 50 няма да ги печатат

    а шЪ ги секат от тенекия

    09:42 21.09.2026