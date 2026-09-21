Евробанкнотите ще са с нов дизайн: гласуването приключва днес

Днес е последният ден, в който европейските граждани могат да гласуват за дизайна на новите евробанкноти, предаде БТА.
Европейската централна банка (ЕЦБ) отвори в края на юли анкета, в която европейците могат да оценят и изразят предпочитанията си, избирайки сред десет дизайна за новата серия евробанкноти.
За новата серия са избрани две теми - „Европейска култура: споделени културни пространства“ и „Реки и птици: устойчивост в многообразието“.
„Това са 10 много силни предложения, всяко от които предлага нещо съвсем различно. В крайна сметка едно от тях ще бъде избрано“, заяви президентът на ЕЦБ Кристин Лагард при представянето на проектите.
От всяка тема се предлагат по пет варианта за ново оформление на купюрите.
Това ще бъде първата цялостна промяна на дизайна на евробанкнотите от въвеждането им преди повече от 20 години, като целта е те да станат по-близки до европейците, като едновременно с това бъдат подобрени тяхната сигурност, устойчивост и достъпност.
Очаква се Управителният съвет да вземе окончателното решение за дизайна на новите банкноти към края на годината. То ще се основава на съчетание от коментари, включително заключенията на журито на конкурса за дизайн, техническа оценка и резултатите от две анкети - сред гражданите и независимо представително проучване.
След това избраният дизайн ще бъде доразработен и тестван, преди да влезе в производство. Очаква се банкнотите от новата серия да влязат в обращение през следващите години, като паралелно ще продължат да се използват и досегашните купюри.
Анкетата е достъпна онлайн до 23:59 ч. централноевропейско време днес (00:59 ч. българско време на 22 септември).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #15, #32, #46
08:14 21.09.2026
2 Лили
Коментиран от #41
08:14 21.09.2026
3 Последно
08:15 21.09.2026
4 Αлфа Bълкът
08:16 21.09.2026
5 Пущиня(к)
08:16 21.09.2026
6 Гошо
Коментиран от #8
08:17 21.09.2026
7 Пепи Волгата
08:18 21.09.2026
8 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #6 от "Гошо":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност ВИНАГИ инаги се случва точно обратното
Коментиран от #12, #30
08:19 21.09.2026
9 Започва се
08:19 21.09.2026
10 Надъхан капейчо 🤩🤡
Коментиран от #21
08:19 21.09.2026
11 ........–
Будалкащи човечеството вече доста столетия.
08:20 21.09.2026
12 так точно
До коментар #8 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":Всеки момент световния шовинистичен капиталистически империализъм ще колабира и ще настане светъл Комунизъм по всички земни къбета!
Коментиран от #27
08:21 21.09.2026
13 БеГемот
08:22 21.09.2026
14 ВеЦе хартия
08:22 21.09.2026
15 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
До коментар #1 от "Трол":Сега па случай пабиедата ма иZборите ще печатаме нови рупли путинки
08:23 21.09.2026
16 ФАКТ
08:24 21.09.2026
17 Скоро няма да има
Идва ерата на цифровата пара.
Коментиран от #19, #48
08:24 21.09.2026
18 мнение
Коментиран от #28
08:25 21.09.2026
19 ЩЕКА 🤡🤩
До коментар #17 от "Скоро няма да има":Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌
08:25 21.09.2026
20 Пукел
08:26 21.09.2026
21 А защо забрави нефта
До коментар #10 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":И вие на чело с управляващите ,, умници ,, се опитвате да давате Тон на мнозинството
08:26 21.09.2026
22 Дизайна няма
08:27 21.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Българин
08:28 21.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 На дунава с погачите
До коментар #12 от "так точно":Така така още си пазя в рамка бройя на работническо дело който началото на 1989та така пише на главната страница...е не стана точно па плану и каманизма не стана номер едно а номер 0
08:29 21.09.2026
28 разбиреа се ще върнем лева
До коментар #18 от "мнение":Сега без Валютния Борд курса ще е около 2500лв за Евро. Ма ще си имаме лев!
Коментиран от #42
08:29 21.09.2026
29 отекчен
08:30 21.09.2026
30 Гошо
До коментар #8 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":Ти сравни тоя днешният Запад с оня от 60те,70те ,80те години и после прави обобщения
Коментиран от #31
08:31 21.09.2026
31 Ей Ай
До коментар #30 от "Гошо":Много ясно че е в ПЪТИ по добре и БОГАТ технологии и здравеопазване в ПЪТИ по добре
08:34 21.09.2026
32 ФАКТ
До коментар #1 от "Трол":Навсякъде на запад е 60% инфлация на година, р 0 тшилдовия режим вика на пр 0 скубания матрял - "инфлацията е точно 1.93737%"
Коментиран от #35
08:35 21.09.2026
33 Емил
08:36 21.09.2026
34 Иван
08:37 21.09.2026
35 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #32 от "ФАКТ":Как пък една купейка не замина към Z рая на север
08:37 21.09.2026
36 14/88
нищо, ще има
08:39 21.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #39
08:40 21.09.2026
39 Дърти Капейи
До коментар #38 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Искаме Сталин на банкнотата от 1000 лева като върнем лева
08:43 21.09.2026
40 68653
08:44 21.09.2026
41 Стягайте дефицитъ
До коментар #2 от "Лили":иде новото евро. Референдум - нанайси !
08:47 21.09.2026
42 мнение
До коментар #28 от "разбиреа се ще върнем лева":В такъв случай ще има и деноминация, което вече го е имало през 1997 година. Докато не се проведе референдум за лев или за евро, до тогава еврото ще е натрапена насила парична единица. Когато Османската империя е завладяла българските земи също е натрапила своята парична единица. В днешно време, след проведения референдум, ако народът реши, ще има нова парична реформа и левът ще се въведе наново. Румен Радев не говори за такъв референдум, прави се на забравил, но това евро ни изправи на нокти и тази зима народното недоволство ще го бутне от власт, защото зорлем ни орязаха доходите с 50 процента. Следват събития през тази зима - първият протест събра повече хора от очакваното.
08:47 21.09.2026
43 Ъхъ
С ликът на Путин 😁
08:49 21.09.2026
44 Павел Пенев
09:01 21.09.2026
45 Определено
09:10 21.09.2026
46 наблюдател
До коментар #1 от "Трол":до 1 ще го има лика ама след разгрома на путинова русия в памет на победата
09:23 21.09.2026
47 Това е с цел парите под дюшеците
След което ще въведат електронното евро
Сега след 26 години не се знае кой колко кеш е спестил
09:24 21.09.2026
48 И режим
До коментар #17 от "Скоро няма да има":на тока, за да не харчите по много
09:28 21.09.2026
49 Наблюдател
09:30 21.09.2026
50 Хи хи хи
скоро, много скоро €хартийките
5, 10, 20 и 50 няма да ги печатат
а шЪ ги секат от тенекия
09:42 21.09.2026