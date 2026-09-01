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България остава сред страните с най-висока инфлация в еврозоната

България остава сред страните с най-висока инфлация в еврозоната

1 Септември, 2026 13:02 782 36

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  • българия-
  • икономика

Според предварителната оценка на Евростат ускоряването на инфлацията в еврозоната се дължи основно на енергията

България остава сред страните с най-висока инфлация в еврозоната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Годишната инфлация в България се е ускорила до 5,1 на сто през август спрямо 4,4 на сто през юли, показва предварителната оценка на Евростат за хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ). Така страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище за валутния съюз се повишава до 3,3 на сто спрямо 2,9 на сто месец по-рано, предаде БТА.

По-висока годишна инфлация от България през август е отчетена само в Литва - 5,8 на сто, и Кипър - 5,2 на сто. След България се нареждат Испания с 4,5 на сто и Белгия с 4,2 на сто.

На месечна база потребителските цени в България са се повишили с 0,8 на сто през август.

Според предварителната оценка на Евростат ускоряването на инфлацията в еврозоната се дължи основно на енергията. Цените в тази група са нараснали с 14,3 на сто на годишна база през август след увеличение с 10,3 на сто през юли.

При услугите годишният темп на поскъпване се е забавил до 3 на сто спрямо 3,3 на сто през предходния месец. Неенергийните промишлени стоки са поскъпнали с 1,2 на сто след 0,9 на сто през юли, а при храните, алкохола и тютюневите изделия инфлацията е останала без промяна на ниво от 1,2 на сто.

Сред големите икономики във валутния съюз Германия отчита годишна инфлация от 2,9 на сто през август, Франция - 2,7 на сто, Италия - 3,2 на сто, а Испания - 4,5 на сто.

Най-ниска инфлация сред представените от Евростат държави е отчетена в Естония - 1,3 на сто, следвана от Малта с 1,9 на сто и Финландия с 2,4 на сто.

Данните показват значително ускоряване на инфлацията в еврозоната през последните месеци. През август тя достига 3,3 на сто, което е с 1,3 процентни пункта над средносрочната цел на Европейската централна банка от 2 на сто.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    15 4 Отговор
    човешкия живот в клуба на богатите не струва и 5 евро цента

    13:03 01.09.2026

  • 2 14/88

    3 7 Отговор
    ама с най ниските цени

    Коментиран от #14

    13:04 01.09.2026

  • 3 ТОВА Е

    14 2 Отговор
    благодарение на леврото !

    Коментиран от #33

    13:05 01.09.2026

  • 4 123

    10 0 Отговор
    Да не станем като Гърция, която щеше да фалира по едно време, преди около 16 години.

    13:06 01.09.2026

  • 5 ШЕФА

    12 2 Отговор
    Айде Бе,не е истина,нали престъпника Тулупа с Теменужка обясняваха че е 3% ? Нали Новото правителство от нац.предатели,некадърници и продажници в пред изборната кампания обясняваха как ще преборят инфлацията ! Борбата на цялото ОПГ ПБ и техният Главатар Р. Кеша е само и единствено за това как да напълнят гушите и да бягат после по островите.

    13:08 01.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Инфлация

    5 11 Отговор
    Така е при Радев. Свиквайте.

    13:10 01.09.2026

  • 8 НСИ

    10 2 Отговор
    Не е вярно...
    Под 3% е...

    13:11 01.09.2026

  • 9 Варна

    6 5 Отговор
    Споко народе,Румен Боташа ще я пребори тази зла инфлация.Търпение трябва,4-5 години и всичко ще оправи. ОБЕЩАНО !

    13:11 01.09.2026

  • 10 Кошница с грижа за инфлацията

    5 5 Отговор
    това е резултата от срещата на Мунчо с веригите. Няма вече оправдания вече.

    13:11 01.09.2026

  • 11 Ъъъ

    6 1 Отговор
    "На месечна база потребителските цени в България са се повишили с 0,8 на сто през август."

    Хахахаха..... 🤣

    13:11 01.09.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор
    Цените на почти всички стоки и услуги
    от "Х" лв през 2025-та
    са "Х" € през 2026-та❗
    Та като знаем , че ЛВ към € беше 2:1
    инфлацията си е 50% а не 5% ‼️

    13:11 01.09.2026

  • 13 Директора

    16 1 Отговор
    Всички да благодарим на ББ за извънредния доклад, за да ни вкара в Еврото. В Исландия има мислещи хора!!!

    13:13 01.09.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "14/88":

    14/88 ("SS")- чо цените на храните ни са по-високи от тези в повечето страни от ЕсеС❗
    Нали го знаеш❗

    Коментиран от #19

    13:14 01.09.2026

  • 15 Ъъъ

    8 0 Отговор
    "По-висока годишна инфлация от България през август е отчетена само в Литва...."

    5.8% в Литва при минимална заплата €1150, срещу 5.1% в България с минимална заплата €620!
    Как ще ги стигнем литовците?🤔

    13:17 01.09.2026

  • 16 нннн

    8 0 Отговор
    -Бабо, защо ти е скъпа копривата?
    - Енергията поскъпна, чедо.

    Айде стига глупости!

    13:18 01.09.2026

  • 17 Стенли

    8 0 Отговор
    Официалната може и да е пет , но истинската е 50% ,и голяма част , от нея е , че влязохме на в клуба на рогатите 😡. Ето защо ще гласувам за ВЪЗРАЖДАНЕ , защото само те поискаха истински да се чуе мнението на хората ,а не като Радев лъжеца уж за референдум , ама само уж наужким 😮‍💨🤨😡

    Коментиран от #20

    13:19 01.09.2026

  • 18 Ъгломер

    8 0 Отговор
    Истината е,че след 01.01.2026 сме подложени на истински икономически,а оттам и на физически геноцид! Хората освирепяха,човек за човека стана вълк!

    13:21 01.09.2026

  • 19 14/88

    1 8 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ти май новини не гледаш
    бг е с най ниски цени в целия ЕС

    всички ти го казват
    само ти не си разбрал

    Коментиран от #22, #24, #25, #30

    13:22 01.09.2026

  • 20 дядо Рачо

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Стенли":

    И аз си дадох гласа с едно здраво "Юряяяя".

    13:24 01.09.2026

  • 21 Констатация

    4 0 Отговор
    Мдаа..., "Пациентъ" е много зле, другарЕ..., дори "чудодейната" Евро ваксинация не даде положителен резултат в общото състояние на пациента, смея да твърдя, че то дори се влоши вследствие на нежеланите странични ефекти на този "Цяр". Мдааа..., прогнозите на Пациента не са никак обнадеждаващи...

    13:26 01.09.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "14/88":

    Що ли не вярвам на телевизора,
    а на хладилника❗

    13:29 01.09.2026

  • 23 очакваното се случи

    5 1 Отговор
    Но както разни еничари ни казват "Ни йе от йеврото." Всички, които ни набутаха в еврозоопарка, те са организирана престъпна група, при това международна и трябва да бъдат разследвани за престъпления срещу човечеството тоест българите.

    13:30 01.09.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "14/88":

    Те всички ми казваха как НЯМА да стане етикетите на стоките от "лв" да преминат в "€" без да сменят цифричките отпред,
    АМА ГЛЕДАМ , че точно така стана❗

    13:31 01.09.2026

  • 25 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "14/88":

    Тъй , тъй , те цените може и да са най ниски (в което силно се съмнявам , особено на млечните продукти) , но и доходите са най ниски , щото България не София , и ако в Софето , заплатите що годе стигат средноевропейските , в прованса не така

    13:32 01.09.2026

  • 26 DW смърди

    5 0 Отговор
    20 коментара досега и никой не е казал заветната фраза! Срамота!
    Няма инфлация, има само усещане за поскъпване.

    И най-важното - НЕ Е ОТ ЕВРОТО!!!

    13:34 01.09.2026

  • 27 Добро

    2 0 Отговор
    Утро мутро!

    13:34 01.09.2026

  • 28 Троян

    3 0 Отговор
    Нещастна Великобритания. От глупост избягаха от клуба на богатите. Ние сме там. Боже боже.

    13:35 01.09.2026

  • 29 Никой

    1 1 Отговор
    Започва времето на моделът " Радев ", който се конструира в момента . И той ще бъде авторитарен модел , който ще се декодира като " демократичен ". По голямата част от живота на Радев е преминала в изпълнения на заповеди , нареждания , задачи и раболепие към висше стоящите . По важното е КОЙ контролира проекта " Радев " ? ГРУ , ядосани олигарси, масонски ложи, червени барони .

    13:36 01.09.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "14/88":

    Чети, че нещо данните не са каквито ги представяш❗
    "Колко пъти купуваме потребителската кошница с минимална заплата?
    9,6 пъти – у нас,
    33,4 пъти - в Нидерландия!"
    🤔🤔🤔🤔

    13:39 01.09.2026

  • 31 Соваж бейби

    5 0 Отговор
    Не го вярвам ,в България ако има такъв проблем най малко щяхте да изгоните мигрантите украинци от хотелите в които сте ги настанили безплатно и им плащате ток,вода и месечни добавки колкото една средна раб.заплата без да работят.И да спрете потока на пари за Украйна които Зелински проси постоянно от цяла Европа вкл. и България.

    13:53 01.09.2026

  • 32 Браво!

    5 0 Отговор
    Не е от еврото!

    13:56 01.09.2026

  • 33 Соваж бейби

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "ТОВА Е":

    Не ти е виновно еврото ,мутрите в България, бандитизма на депотати които не могат да докажат че по честен труд са забогатели ,всичките с хотели и къщи в чужбина. Помоща за Украйна и укр. Мигранти също са в тежест.

    13:56 01.09.2026

  • 34 Ъъъ

    4 0 Отговор
    Хора... Да грабваме сопите викам... Без сопи, няма да стане. Тия си ни подиграват и нямат никакво намерение да спират.... 🤔
    Поскъпването било 0.8%, инфлацията била 5%, цените били най-ниските в Европа.... Абе докога ще ни правят на балъци? Защо го позволяваме? Идиоти ли сме, какво сме? То бива, то може, но това тяхното минава всякакви граници...

    13:59 01.09.2026

  • 35 На депутатите гласували против

    3 0 Отговор
    референдума за лева трябва да бъдат отсечени ръцете, на пропагандаторите за еврозоната трябва да бъдат изтръгнати езиците. Народа обедня с 50%, а все още никой не е обесен, което е жалко

    14:03 01.09.2026

  • 36 За това

    0 0 Отговор
    Българите около Гърция и Турция, пазаруваме от тях, тук цените са по две и по три.

    14:08 01.09.2026