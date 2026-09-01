България остава сред страните с най-висока инфлация в еврозоната

Годишната инфлация в България се е ускорила до 5,1 на сто през август спрямо 4,4 на сто през юли, показва предварителната оценка на Евростат за хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ). Така страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище за валутния съюз се повишава до 3,3 на сто спрямо 2,9 на сто месец по-рано, предаде БТА.
По-висока годишна инфлация от България през август е отчетена само в Литва - 5,8 на сто, и Кипър - 5,2 на сто. След България се нареждат Испания с 4,5 на сто и Белгия с 4,2 на сто.
На месечна база потребителските цени в България са се повишили с 0,8 на сто през август.
Според предварителната оценка на Евростат ускоряването на инфлацията в еврозоната се дължи основно на енергията. Цените в тази група са нараснали с 14,3 на сто на годишна база през август след увеличение с 10,3 на сто през юли.
При услугите годишният темп на поскъпване се е забавил до 3 на сто спрямо 3,3 на сто през предходния месец. Неенергийните промишлени стоки са поскъпнали с 1,2 на сто след 0,9 на сто през юли, а при храните, алкохола и тютюневите изделия инфлацията е останала без промяна на ниво от 1,2 на сто.
Сред големите икономики във валутния съюз Германия отчита годишна инфлация от 2,9 на сто през август, Франция - 2,7 на сто, Италия - 3,2 на сто, а Испания - 4,5 на сто.
Най-ниска инфлация сред представените от Евростат държави е отчетена в Естония - 1,3 на сто, следвана от Малта с 1,9 на сто и Финландия с 2,4 на сто.
Данните показват значително ускоряване на инфлацията в еврозоната през последните месеци. През август тя достига 3,3 на сто, което е с 1,3 процентни пункта над средносрочната цел на Европейската централна банка от 2 на сто.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
13:03 01.09.2026
2 14/88
Коментиран от #14
13:04 01.09.2026
3 ТОВА Е
Коментиран от #33
13:05 01.09.2026
4 123
13:06 01.09.2026
5 ШЕФА
13:08 01.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Инфлация
13:10 01.09.2026
8 НСИ
Под 3% е...
13:11 01.09.2026
9 Варна
13:11 01.09.2026
10 Кошница с грижа за инфлацията
13:11 01.09.2026
11 Ъъъ
Хахахаха..... 🤣
13:11 01.09.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
от "Х" лв през 2025-та
са "Х" € през 2026-та❗
Та като знаем , че ЛВ към € беше 2:1
инфлацията си е 50% а не 5% ‼️
13:11 01.09.2026
13 Директора
13:13 01.09.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "14/88":14/88 ("SS")- чо цените на храните ни са по-високи от тези в повечето страни от ЕсеС❗
Нали го знаеш❗
Коментиран от #19
13:14 01.09.2026
15 Ъъъ
5.8% в Литва при минимална заплата €1150, срещу 5.1% в България с минимална заплата €620!
Как ще ги стигнем литовците?🤔
13:17 01.09.2026
16 нннн
- Енергията поскъпна, чедо.
Айде стига глупости!
13:18 01.09.2026
17 Стенли
Коментиран от #20
13:19 01.09.2026
18 Ъгломер
13:21 01.09.2026
19 14/88
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ти май новини не гледаш
бг е с най ниски цени в целия ЕС
всички ти го казват
само ти не си разбрал
Коментиран от #22, #24, #25, #30
13:22 01.09.2026
20 дядо Рачо
До коментар #17 от "Стенли":И аз си дадох гласа с едно здраво "Юряяяя".
13:24 01.09.2026
21 Констатация
13:26 01.09.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "14/88":Що ли не вярвам на телевизора,
а на хладилника❗
13:29 01.09.2026
23 очакваното се случи
13:30 01.09.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "14/88":Те всички ми казваха как НЯМА да стане етикетите на стоките от "лв" да преминат в "€" без да сменят цифричките отпред,
АМА ГЛЕДАМ , че точно така стана❗
13:31 01.09.2026
25 Стенли
До коментар #19 от "14/88":Тъй , тъй , те цените може и да са най ниски (в което силно се съмнявам , особено на млечните продукти) , но и доходите са най ниски , щото България не София , и ако в Софето , заплатите що годе стигат средноевропейските , в прованса не така
13:32 01.09.2026
26 DW смърди
Няма инфлация, има само усещане за поскъпване.
И най-важното - НЕ Е ОТ ЕВРОТО!!!
13:34 01.09.2026
27 Добро
13:34 01.09.2026
28 Троян
13:35 01.09.2026
29 Никой
13:36 01.09.2026
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "14/88":Чети, че нещо данните не са каквито ги представяш❗
"Колко пъти купуваме потребителската кошница с минимална заплата?
9,6 пъти – у нас,
33,4 пъти - в Нидерландия!"
🤔🤔🤔🤔
13:39 01.09.2026
31 Соваж бейби
13:53 01.09.2026
32 Браво!
13:56 01.09.2026
33 Соваж бейби
До коментар #3 от "ТОВА Е":Не ти е виновно еврото ,мутрите в България, бандитизма на депотати които не могат да докажат че по честен труд са забогатели ,всичките с хотели и къщи в чужбина. Помоща за Украйна и укр. Мигранти също са в тежест.
13:56 01.09.2026
34 Ъъъ
Поскъпването било 0.8%, инфлацията била 5%, цените били най-ниските в Европа.... Абе докога ще ни правят на балъци? Защо го позволяваме? Идиоти ли сме, какво сме? То бива, то може, но това тяхното минава всякакви граници...
13:59 01.09.2026
35 На депутатите гласували против
14:03 01.09.2026
36 За това
14:08 01.09.2026