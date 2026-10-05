В Турция рязко е нараснал броят на блокираните сайтове и журналистически профили

Доклад за правата върху свободата на изразяване в Турция показва рязко нарастване на случаите на блокиран достъп до онлайн съдържание и журналистически профили в социалните мрежи, съобщават турски медии, предаде БТА.

Агенция Анка цитира данните на влиятелната неправителствена организация Асоциацията за свобода на изразяването (İFD) и нейната инициатива „Блокираният уеб“ (EngelliWeb), които сочат, че през септември е регистриран своеобразен рекорд в броя на ограниченията за дигитално съдържание.

В рамките само на един месец - септември - в Турция са били блокирани 1270 профила в платформата Екс (бившия Twitter), което надхвърля общия брой от 985 блокирани профила за цялата изминала година. Медията цитира и данни Асоциацията на журналистите „Диджле Фърат“ (Dicle Fırat Gazeteciler Derneği), които сочат, че общият брой на блокираните медийни публикации и дигитални материали за септември достига 3492.

Мерките за спиране на достъпа официално се мотивират с формулировката „защита на националната сигурност и обществения ред“.

Сред засегнатите е и информационният портал T24, който през последните години се утвърди като един от водещите независими източници на новини в страната. Официалното основание за пълното блокиране на T24 е обвинение в „пропаганда на ЛГБТ“ в 118 публикувани негови статии и анализи през последната една година, част от които датират още от 2017 г, допълва изданието.

Блокирани са също дигитални профили и публикации на редица други независими медийни платформи, сред които „Евренсел“ (Evrensel), „Къса Далга“ (Kısa Dalga), „Джиннюз“ (Jinnews), „Сол Хабер“ (Sol Haber), „Бизим ТВ“ (Bizim TV) и Месопотамската агенция (Mezopotamya Ajansı). Същевременно е ограничен достъпът и до профилите на десетки известни турски и чуждестранни журналисти, сред които се цитират имената на Фуркан Карабай, Ирфан Дегирменджи, Хилми Хаджалоглу, Хактан Уал, Алекс Кроуфорд и Ердал Саглам.

Масовото блокиране обхваща и близо 300 профила в платформата Екс, които са информирали по теми с висок обществен отзвук, а за пример се посочват различни разследвания за финансови измами, убийства и дейността на религиозния орден „Фуркан“.

Медийните анализи сочат, че административните и съдебните мерки не се ограничават само до интернет пространството. През изминалия месец са арестувани редица журналисти, сред които Селахатин Гюндай, Оя Лале Озан Арслан, Хюсеин Айкан, Али Таракчъ, Тугба Текерек, Фатих Ергин и Дерия Окатан, а медийната група „Теле 1“(Tele1) бе временно затворена след задържането на нейния главен редактор Мердан Янардаг, припомня медията.