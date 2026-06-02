Сърбия губи и последните си критични медии?

Когато в края на май отново десетки хиляди хора излязоха на протест в Белград, главният редактор на телевизията N1 Бранислав Совлянски разпространи в платформата Х графика, съгласно която над половината от всички зрители на кабелния оператор SBB, излъчващ N1, са били пред екраните да наблюдават демонстрацията на живо.

Седмица по-късно Совлянски бе доста по-предпазлив: грижите на публиката за редакционната независимост на N1 били оправдани - но в работата на медията до момента нищо не се било променило. "Това ще остане така, докато нашият редакционен екип е тук. Можем да го гарантираме на нашата публика", каза Совлянски.

Малко преди това британският инвестиционен фонд BC Partners беше потвърдил продажбата на медийната група Adria News Network (ANN) на португалското дружество Alpac Capital за 30 милиона евро, според медийни публикации. Това означава и смяна на собственика на N1 в Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия и Словения, както и на сръбската телевизия "Нова" и на едноименния вестник, а и на други ежедневници.

"Франчайз за автократите"

Alpac вече притежава мрежата Euronews, основана през 1993 година като паневропейска новинарска телевизия. След преминаването ѝ в ръцете на Alpac през 2022 година обаче тя е смятана за "мегафон на европейските десни", както казват критиците. Други говорят за "франчайз за автократите", чрез който правителствата могат медийно да лъскат имиджа си - от Сърбия до Грузия.

Шефът на Alpac Педро Варгас Давид е смятан за близък довереник на бившия унгарски премиер Виктор Орбан. Баща му Марио Давид е бил евродепутат и дългогодишен съветник на Орбан. "Купувачите не будят никакво доверие", казва Желко Бодрожич, председател на Независимия журналистически съюз на Сърбия.

Подготовка за изборите?

Сделката предизвика безпокойство в Сърбия. Критиците отбелязват, че президентът Александър Вучич, който управлява страната от 2012 година, вече контролира националната телевизия и булевардната преса. Само миналата година той е имал над 400 медийни изяви.

Вучич обещава по-високи заплати и инвестиции - и определя продължаващите повече от 1,5 години студентски протести в Сърбия като "цветна революция", направлявана от чужбина. N1 и другите критични медии "насъсквали" младите хора. Протестното движение от своя страна обвинява Вучич в корупция, връзки с организираната престъпност и изборни измами. Студентите искат предсрочни избори, на които ще се явят със своя собствена листа. Вучич принципно прие да има избори, но така и не е определил дата.

Проучванията сочат, че на изборите може да се стигне до ожесточена конкуренция между новосформираната "Студентска листа" и Сръбската прогресивна партия на Вучич. "Идеята е да ни накарат да замълчим преди изборите", коментира пред ДВ журналист от една от критичните към правителството медии. "Сега ще бъдем продадени. Вучич спечели битката."

Критика от ЕС почти няма

През февруари Adria News Network заяви за ДВ, че продажба не е планирана. Уволнения нямало да има, редакционната независимост оставала запазена. Какво се е променило оттогава? Запитванията на ДВ останаха без отговор.

Ако N1 и нейните партньорски редакции отстъпят от критичната си линия, в Сърбия няма да остане нито една по-голяма телевизия без държавно влияние, казват критиците. От Независимия журналистически съюз на Сърбия са информирали Европейската федерация на журналистите и други организации, казва Бодрожич, но критика от ЕС спрямо правителството на Сърбия, която е кандидатка за членство в Общността, засега почти не се чува.

Иначе президентът Вучич нееднократно е коментирал "проблемите" с N1. Но както подчертава - нямал влияние върху продажбата. "И през ум не ми минава да забранявам телевизии", твърди той, дори те постоянно да призовават към сваляне на конституционносъобразния ред.

Автор: Неманя Руйевич