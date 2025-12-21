Новини
Кой и защо иска да махне Цънцарова точно сега?

21 Декември, 2025

Протестът срещу дълбоката държава и срещу уволнението на Мария Цънцарова е все същият протест, пише Георги Лозанов

Кой и защо иска да махне Цънцарова точно сега? - 1
Снимка: Facebook/ Maria Tsantsarova
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Георги Лозанов:

Отдавна вървят слухове, че в бТВ се канят да отстранят Мария Цънцарова заради неудобните въпроси, които задава . Изненадващо беше, че са решили да го направят точно когато българските граждани протестират срещу зависимостите от "дълбоката власт" , включително в медиите. И това можеше да мине за слух, ако бТВ не бяха излезли с позиция, която със своята обтекаемост фактически каза "да" на простия въпрос - ще свалят ли Цънцарова от сутрешния ефир . Телевизията се задоволи да съобщи, че "води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което е стандартна практика". Следва и едно сякаш по-конкретно изречение: "Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината", което само разшири заплахата и към Златимир Йочев. Без ни най-малко да отрече, че дори в момента да не са освободени, това няма да стане още в следващия момент, от понеделник, да речем.

От какво се страхуват управляващите

Но най-ясна индикация за тези намерения дадоха самите медийни говорители на дълбоката власт, които веднага се заеха да громят Цънцарова с едни и същи опорки - нови, а и претоплени, тъй като тя съвсем не за първи път е на мушката на цензурата. Най-популярната опорка, резюмирана без директни обиди, е, че Цънцарова не е обективен посредник (има "фиксация в хора от властта"), подходът ѝ е конфронтационен, а стилът ѝ хаплив ("излива такава злоба към гостуващите"). Всичко това трябва да мине за упрек в отстъпление от професионалните стандарти на журналистиката, а всъщност показва реализация на един от най-важните от тях - критическата функция спрямо властта, която малцина журналисти имат таланта и смелостта да спазват в ефир. Тя изисква представителите на властта в студиото задължително да са поставени в ситуация на медиен дискомфорт с въпроси, на които не желаят да отговарят и всеки следващ да е зададен в "пукнатините" на предишния отговор. Явно от това се страхуват партийните лидери на управляващите, за да използват единствено милостивия жанр на брифинга като форма на публична комуникация.

Тук до представителите на властта у нас трябва да поставим и проруските български националисти, които са представители на властта в Кремъл и политическото им самочувствие расте успоредно с броя на убитите в Украйна заради имперските амбиции на евразийския диктатор. Цънцарова добре разбира това (паметен е разговорът ѝ с лидера на "Възраждане" ), както и че обект на критическата функция на журналистиката са управляващите, а не опозицията, нищо че на местна почва става точно обратното - който където седне и стане, се упражнява върху ПП-ДБ. Изглежда, че извън разправата с тях ДПС -НН, ГЕРБ -СДС и ИТН нямат друг ресурс в диалога си с обществото.

Солидарността между журналисти и граждани

Критиката на управляващите, която трябва да възпрепятства лошите им практики, е дълг, освен на журналистите и опозицията (той "по условие" ги сближава), и на гражданите, като радикална форма на изпълнението му са протестите. В този смисъл появата на Цънцарова в студиото с чаша с надпис в духа на последния протест ("Време е за истинска промяна") бе израз на разбирането ѝ за ролево предпоставената солидарност между журналисти и граждани. Още повече, че в одобрението на този протест (след активното участие на поколението Z ) се стигна като никога до консенсус, включващ дори и управляващите, срещу които се протестира. Гражданите от своя страна "върнаха" жеста на Цънцарова и излязоха, организирани от АЕЖ, на протест в нейна защита пред бТВ. Логично беше там да са и лидери на ПП-ДБ по линия на спомената вече тройна солидарност: граждани-журналисти-опозиция.

Нова опорка произведе долетелият като по поръчка от страницата на неизвестен потребител във ФБ списък с имена на журналисти (половината от БНТ), които трябва да бъдат отстранени, защото манипулират и слугуват. Този апел бързо бе приписан на ПП -ДБ , въпреки че никой от тях не го подкрепи, а Николай Денков (ПП) го порица остро - "призивите за линч и опразване на столчета по списък са призиви за диктатура". Но това целенасочено се забрави, за да може сега по повод Цънцарова да се настоява, че има "двоен аршин" - нея я защитихте, а журналистите от списъка не. Сякаш може да има съпоставимост между уволнение на журналист, което ще преобърне професионалната му съдба и лично мнение в хейтърския хор на социалните мрежи, което никого с нищо не заплашва. Толкова удобно казусът със списъка предхожда само с дни казуса с Цънцарова, че човек се пита дали връзката им е съвсем случайна.

Кой диктува на бТВ?

Най-разгромяващата опорка би трябвало да бъде тази, която един от лидерите на управляващата коалиция в оставка със злорадство завъртя: "БТВ е частна фирма и може да си позволява да назначава и да уволнява когото си иска". Само че не е така. Медиите са фирми за производство и разпространение на информация, а тя освен стока е и човешко право, което изисква едновременно грижа за частния и за обществения интерес. Да си купиш медия е като да си купиш болница - можеш от нея да печелиш, колкото пазарът позволява, но не можеш да кажеш на лекаря, въпреки че му плащаш заплатата, да лекува болния не с пеницилин, а с хинин, защото ти е по-изгодно. В частните медии можеш да печелиш от труда на журналистите, но не можеш да ги караш да нарушават етиката на професията си и да ги уволняваш, когато не са съгласни. Вярно, конституционното право на живот, за което е отговорен лекарят, стои над конституционното право на информация, за което е отговорен журналистът, но в съвременния свят от това как си информиран зависи как живееш.

Да не говорим колко невероятно звучи бТВ сами да са решили да уволнят Цънцарова и то точно след протестите и преди празниците, със съзнанието за репутационните, а оттам и рейтинговите щети, които ще си причинят. Очевидно им диктува друг, а кой е способен на такава безпардонност и защо подсказва реплика на коментатор, заявен привърженик на тандема Борисов-Пеевски: "От друга страна Пеевски имаше крещяща нужда да демонстрира с нещо сила . Приписвайки му уволнението на Цънцарова, неговият електорат получи своето потвърждение, че лидерът им е силен". Въпросът е, че ако електоратът му е научен и се нуждае от подобни демонстрации на сила, лидерът едва ли чака някой да му ги приписва. Така се оказва, че протестът срещу дълбоката държава и срещу уволнението на Цънцарова е все същият протест.

Но все пак да не бързаме… Понеделник ще е Видовден (на екрана на бТВ).


