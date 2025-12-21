Кой и защо иска да махне Цънцарова точно сега?

Коментар на Георги Лозанов:
Отдавна вървят слухове, че в бТВ се канят да отстранят Мария Цънцарова заради неудобните въпроси, които задава . Изненадващо беше, че са решили да го направят точно когато българските граждани протестират срещу зависимостите от "дълбоката власт" , включително в медиите. И това можеше да мине за слух, ако бТВ не бяха излезли с позиция, която със своята обтекаемост фактически каза "да" на простия въпрос - ще свалят ли Цънцарова от сутрешния ефир . Телевизията се задоволи да съобщи, че "води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което е стандартна практика". Следва и едно сякаш по-конкретно изречение: "Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината", което само разшири заплахата и към Златимир Йочев. Без ни най-малко да отрече, че дори в момента да не са освободени, това няма да стане още в следващия момент, от понеделник, да речем.
От какво се страхуват управляващите
Но най-ясна индикация за тези намерения дадоха самите медийни говорители на дълбоката власт, които веднага се заеха да громят Цънцарова с едни и същи опорки - нови, а и претоплени, тъй като тя съвсем не за първи път е на мушката на цензурата. Най-популярната опорка, резюмирана без директни обиди, е, че Цънцарова не е обективен посредник (има "фиксация в хора от властта"), подходът ѝ е конфронтационен, а стилът ѝ хаплив ("излива такава злоба към гостуващите"). Всичко това трябва да мине за упрек в отстъпление от професионалните стандарти на журналистиката, а всъщност показва реализация на един от най-важните от тях - критическата функция спрямо властта, която малцина журналисти имат таланта и смелостта да спазват в ефир. Тя изисква представителите на властта в студиото задължително да са поставени в ситуация на медиен дискомфорт с въпроси, на които не желаят да отговарят и всеки следващ да е зададен в "пукнатините" на предишния отговор. Явно от това се страхуват партийните лидери на управляващите, за да използват единствено милостивия жанр на брифинга като форма на публична комуникация.
Тук до представителите на властта у нас трябва да поставим и проруските български националисти, които са представители на властта в Кремъл и политическото им самочувствие расте успоредно с броя на убитите в Украйна заради имперските амбиции на евразийския диктатор. Цънцарова добре разбира това (паметен е разговорът ѝ с лидера на "Възраждане" ), както и че обект на критическата функция на журналистиката са управляващите, а не опозицията, нищо че на местна почва става точно обратното - който където седне и стане, се упражнява върху ПП-ДБ. Изглежда, че извън разправата с тях ДПС -НН, ГЕРБ -СДС и ИТН нямат друг ресурс в диалога си с обществото.
Солидарността между журналисти и граждани
Критиката на управляващите, която трябва да възпрепятства лошите им практики, е дълг, освен на журналистите и опозицията (той "по условие" ги сближава), и на гражданите, като радикална форма на изпълнението му са протестите. В този смисъл появата на Цънцарова в студиото с чаша с надпис в духа на последния протест ("Време е за истинска промяна") бе израз на разбирането ѝ за ролево предпоставената солидарност между журналисти и граждани. Още повече, че в одобрението на този протест (след активното участие на поколението Z ) се стигна като никога до консенсус, включващ дори и управляващите, срещу които се протестира. Гражданите от своя страна "върнаха" жеста на Цънцарова и излязоха, организирани от АЕЖ, на протест в нейна защита пред бТВ. Логично беше там да са и лидери на ПП-ДБ по линия на спомената вече тройна солидарност: граждани-журналисти-опозиция.
Нова опорка произведе долетелият като по поръчка от страницата на неизвестен потребител във ФБ списък с имена на журналисти (половината от БНТ), които трябва да бъдат отстранени, защото манипулират и слугуват. Този апел бързо бе приписан на ПП -ДБ , въпреки че никой от тях не го подкрепи, а Николай Денков (ПП) го порица остро - "призивите за линч и опразване на столчета по списък са призиви за диктатура". Но това целенасочено се забрави, за да може сега по повод Цънцарова да се настоява, че има "двоен аршин" - нея я защитихте, а журналистите от списъка не. Сякаш може да има съпоставимост между уволнение на журналист, което ще преобърне професионалната му съдба и лично мнение в хейтърския хор на социалните мрежи, което никого с нищо не заплашва. Толкова удобно казусът със списъка предхожда само с дни казуса с Цънцарова, че човек се пита дали връзката им е съвсем случайна.
Кой диктува на бТВ?
Най-разгромяващата опорка би трябвало да бъде тази, която един от лидерите на управляващата коалиция в оставка със злорадство завъртя: "БТВ е частна фирма и може да си позволява да назначава и да уволнява когото си иска". Само че не е така. Медиите са фирми за производство и разпространение на информация, а тя освен стока е и човешко право, което изисква едновременно грижа за частния и за обществения интерес. Да си купиш медия е като да си купиш болница - можеш от нея да печелиш, колкото пазарът позволява, но не можеш да кажеш на лекаря, въпреки че му плащаш заплатата, да лекува болния не с пеницилин, а с хинин, защото ти е по-изгодно. В частните медии можеш да печелиш от труда на журналистите, но не можеш да ги караш да нарушават етиката на професията си и да ги уволняваш, когато не са съгласни. Вярно, конституционното право на живот, за което е отговорен лекарят, стои над конституционното право на информация, за което е отговорен журналистът, но в съвременния свят от това как си информиран зависи как живееш.
Да не говорим колко невероятно звучи бТВ сами да са решили да уволнят Цънцарова и то точно след протестите и преди празниците, със съзнанието за репутационните, а оттам и рейтинговите щети, които ще си причинят. Очевидно им диктува друг, а кой е способен на такава безпардонност и защо подсказва реплика на коментатор, заявен привърженик на тандема Борисов-Пеевски: "От друга страна Пеевски имаше крещяща нужда да демонстрира с нещо сила . Приписвайки му уволнението на Цънцарова, неговият електорат получи своето потвърждение, че лидерът им е силен". Въпросът е, че ако електоратът му е научен и се нуждае от подобни демонстрации на сила, лидерът едва ли чака някой да му ги приписва. Така се оказва, че протестът срещу дълбоката държава и срещу уволнението на Цънцарова е все същият протест.
Но все пак да не бързаме… Понеделник ще е Видовден (на екрана на бТВ).
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
21:02 21.12.2025
2 Червената шапчица
Коментиран от #63
21:04 21.12.2025
3 Малък злобен Гамсъз
21:04 21.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 е, бях си притеснил
Сутрешните блокове - имат задачата да информират с баланс. Те по правило съчетават новини, интервюта и коментари. Тук безпристрастността означава равнопоставеност на гледните точки, даване на думата на различни страни по даден обществен въпрос. Означава също така категорично неутрален тон! Водещият не трябва да налага лична позиция чрез внушения, ирония или избирателни въпроси. Трабва да прави ясно разграничение между факт и мнение. Зрителят трябва да разбира кое е информация и кое е интерпретация. Контрол, а не участие в спора! Ролята на водещия е да модерира, а не да бъде страна. На практика сутрешният водещ е „пазител на баланса“, особено когато става дума за политика, икономика и чувствителни обществени теми. Всичко това Цънцарова не е!
Коментиран от #31
21:07 21.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 горски
Бизнесмените било то и медийни,следят прогнозата и бързат да вземат завоя-фронта идва ,либералните птици отлитат по островите в южните морета/справка Кокорчо/....а лова за либерални пъдпъдъци е открит....
21:09 21.12.2025
8 Коментиращ
Тая цънца е като екранен вирус!
Толкова е продажна и угодна на мафията, че де що има малко останали зрители на тая продънена телевизия, ще ги загубят и тях, именно заради цънца!
От друга страна, щом ДВ (демоничното веле) пише за цънца, това само потвърждава фактът, че тая продажна женица е собственост на шорош и работи ЯВНО СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ!!!
ПЪЛНА РЕВИЗИЯ НА ВСИЧКИ В БЪЛГАРИЯ, КОИТО ВЛИЯЯТ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН НА ГОЛЯМА МАСА ОТ ХОРА!
ВСИЧКИ ГРАНТАДЖИИ ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ ПУБЛИЧНО!!!
21:09 21.12.2025
9 Питар
А шарлатаните ако толкова си я харесват, да си я вземат за говорител или оратор или протестър.
Както искат да го тълкуват.
21:09 21.12.2025
10 Не разбрах
21:09 21.12.2025
11 Феникс
21:09 21.12.2025
12 Пич
21:11 21.12.2025
13 ВинеТу туууу
21:11 21.12.2025
14 гого бре,
21:12 21.12.2025
15 Данко Харсъзина
21:12 21.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Данко Харсъзина
Коментиран от #23
21:14 21.12.2025
18 РЕАЛИСТ
21:14 21.12.2025
19 Читател
21:14 21.12.2025
20 Бай Георги
21:15 21.12.2025
21 Вън църъцънката
21:15 21.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ааа...
До коментар #17 от "Данко Харсъзина":На Гого жена му по добре се справя на канапето, а Гого не се справя добре с жена си!
Коментиран от #40
21:17 21.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 народа иска щото ни карат в пропастта
21:18 21.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Майстора
21:21 21.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Копейкиииии
Коментиран от #32
21:22 21.12.2025
30 Mими Кучева🐕🦺
21:23 21.12.2025
31 Лопата Орешник
До коментар #5 от "е, бях си притеснил":Ти си по достоен за главен редактор на бТВ от всеки, който са имали! Напълно точно обяснение! А цънци не само не беше безпристрастна, тя сякаш умишлено демонстрира пристрастията и посоката в която са и дали команда да манипулира! Падението и започна след интервюто с Коцето от възраждането!
21:24 21.12.2025
32 Ни риви
До коментар #29 от "Копейкиииии":После що ти давъми евро за саксофоните дъ ни правиш!
21:24 21.12.2025
33 Крум
21:25 21.12.2025
34 Питар
Ако някой толкова я харесва да си я взема вкъщи. Лично аз,
От години заради това недоразумение спрях да гледам сутрешния блок на бТВ
21:25 21.12.2025
35 Мазния
21:26 21.12.2025
36 Край
21:27 21.12.2025
37 ООрана държава
21:27 21.12.2025
38 Някой
21:28 21.12.2025
39 7/8 журналя
21:29 21.12.2025
40 Данко Харсъзина
До коментар #23 от "Ааа...":Не познавам нито Гого, нито жена му. До колкото ми е известно не са били гости на някой от хотелите ми. А Цънцарица има едно такова мъничко парапетче, което бих го определил като незначително. Всеизвестна истина е, че на голям тезгях се работи по добре.
21:29 21.12.2025
41 Край
Коментиран от #49
21:30 21.12.2025
42 Фалшива героиня
21:30 21.12.2025
43 Тая
21:31 21.12.2025
44 ДА НЕ ПОВЯРВАШ
21:32 21.12.2025
45 Един
21:33 21.12.2025
46 Е,бравос
21:37 21.12.2025
47 Цънцарова не е
21:37 21.12.2025
48 аз мисля,
21:38 21.12.2025
49 Данко Харсъзина
До коментар #41 от "Край":Лекси Фльорцата я потулиха някъде, че направи мноо акита из студията. Козилата не са я вързали още.
21:38 21.12.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 У бре
21:41 21.12.2025
52 предимствата
21:42 21.12.2025
53 ШЕФА
21:45 21.12.2025
54 Цънцарова има слушалка в ухото
Жената не е виновна че е между чука и наковалнята между редактора на сутрешния блок и тв публиката
Коментиран от #56
21:45 21.12.2025
55 Варна
21:50 21.12.2025
56 със слушалка
До коментар #54 от "Цънцарова има слушалка в ухото":в ухото за цензура. Такава е модата на повелята на времето.
21:50 21.12.2025
57 Кой и защо
Щом Дойче веле се намеси, значи, че основанието да я свалят е напълно основателно!
Да се разкара.
21:58 21.12.2025
58 Пара докси
21:59 21.12.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Да оди да копа царевица, за друго не става!
22:01 21.12.2025
61 Факт
22:01 21.12.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Някой
До коментар #2 от "Червената шапчица":Рашка, това какво общо има тука? Всички ли руски подлоги сте толкоЗ спрели??? Айде слагай зимните гуми на Москвича
Коментиран от #65
22:04 21.12.2025
64 Обективни истини
Голямата журналистика изисква класа. И познаване границите на морала. Обективност и човечност.
Припомням отново онзи чл. 1 от Устава на софийските журналисти от началото на миналия век : " Журналист може да бъде само този , който никога няма да предпочете хляба пред истината и да предаде истината заради хляба ."
22:08 21.12.2025
65 Велизар
До коментар #63 от "Някой":Човече не те познавам, но всеки изразяващ различна и трезва мисъл ли е за вас путинист, блатник, копейка и пр.?
Каква е била атмосферата,когато са Ви правили вас, това недоразумение при вас соросоидните червей е материал за медицинско изследване.
22:11 21.12.2025
66 под вола теле
Защо - защото резултатите й са слаби. Рейтинг, продукция и пр.
Ако аз давам 1 кош пари на месец за продукцията й, мисля че имам право да откажа да я използвам и да си насоча парите другаде.
Този сутрешен бльок / нещо като пльок/ си беше все по-голяма и скучна боза.
Хора които не г гледат сега се възмущават. И това е показателно за лицемерието в което тънем.
22:16 21.12.2025
67 1111
22:17 21.12.2025
68 идиоти вън
22:20 21.12.2025