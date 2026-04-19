Унгария: как Мадяр смята да освободи превзетите медии

19 Април, 2026 08:01 2 331 46

По време на близо 16-годишното си управление Орбан постави медиите в Унгария под свой контрол. Сега Мадяр иска обществените радио и телевизия отново да станат независими.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

По време на интервю в студиото на унгарската обществена телевизия M1 Петер Мадяр влезе в полемика с главната редакторка на медията. Унгарската обществена телевизия отдавна не работи според журналистическите стандарти, посочва в тази връзка германската обществена медия АРД. През последните 16 години правителството на Виктор Орбан систематично я превърна в пропаганден апарат, който изключва опозицията, разяснява АРД.

Още в началото на разговора Мадяр провокира водещата с думите: "Добро утро, госпожо главен редактор. Хубаво чувство е да съм тук отново - година и половина след като бях тук за последен път, когато все още на мен, на председателя на най-голямата партия, ми позволяваха достъп."

След тези думи водещата се опита да се защити: с имейли телевизията можела да докаже, че го били канили няколко пъти. На което Мадяр отвърна: "Госпожо редактор, до януари 2026 не ни поканихте. Пред телевизията имаше демонстрация. Но няма проблем, не изпитвам лична мъст, въпреки че от сутрин до вечер очерняхте мен, семейството и близките ми".

Част от програмата на партията на Мадяр е "тази фабрика за лъжи тук да бъде закрита", посочи в интервюто си бъдещият унгарски министър-председател. Заедно с останалите парламентарни партии и експертни организации неговото правителство ще гарантира независимото, безпристрастно и обективно отразяване на събитията, посочи Мадяр.

Обществена медия без новини?

Мадяр е категоричен, че разпространението на фалшиви новини трябва да бъде спряно незабавно. Да се остави обаче една обществена телевизия без новинарски емисии, докато не бъде гарантирано, че те ще се правят по журналистическите стандарти, е трудно осъществимо от юридическа гледна точка, казва за АРД независимият медиен изследовател и университетски професор от Будапеща Габор Поляк. Той припомня, че в програмата на партията "Тиса" е записано точно това - да бъдат преустановени само новинарските емисии.

"Не мога да си представя закон, според който обществените оператори няма да имат право да излъчват новини. Това звучи странно", казва той. Според Поляк при общественото радио и телевизия трябва да се започне от нулата – да се закрият и после да се изградят наново.

Уроците от Полша

През октомври 2023 Полша се изправи пред подобна ситуация, когато дяснопопулистката партия "Право и справедливост" (ПиС) беше отстранена от властта. И тогава новото правителство на Доналд Туск искаше да реформира полските обществени телевизия и радио, превърнали се в пропагандна машина.

Как се случи това описва бившият кореспондент на АРД в Полша Мартин Адам в книгата си "Експеримент. Какво можем да научим от борбата на Полша срещу десния популизъм". Той припомня, че преустройството на общественото радио и телевизия TVP протече доста бурно – политици от ПиС блокираха входовете на централата на обществената медия във Варшава.

В Полша обществените канали бяха напълно обновени от правителството на Доналд Туск. "Хитростта, с която се справиха тогава беше, че според полското законодателство телевизионните канали са държавна собственост. Тъй като по медийното законодателство не можеха да се назначат техни нови ръководства, те бяха ликвидирани по обиколен път – чрез назначаването на синдици", посочва Адам. "След това бяха назначени нови ръководства на телевизиите и днес те отново отразяват събитията относително свободно и безпристрастно", разказва той.

Мнозинството от две трети може да помогне

В Унгария нещата може би ще станат малко по-лесно – поне така смята медийният експерт от Будапеща Габор Поляк. Защото с конституционното си две трети мнозинство в парламента Петер Мадяр разполага с много по-голяма власт, отколкото Доналд Туск в Полша.

"С две трети мнозинство можеш да започнеш от нулата с общественото радио и телевизия. Но става въпрос и за частните медии. Имаме един напълно изкривен медиен пазар и се нуждаем от нов медиен орган, както и от нови условия за рекламния пазар", уверява той.

В участието си по обществената телевизия M1 Петер Мадяр обеща, че в никакъв случай няма да действа в нарушение на закона, а ще въведе нов, прозрачен медиен закон, посочва още германската обществена медия АРД.

В публикацията си тя припомня също така, че по време на голямата демонстрация пред унгарската държавна телевизия през 2024 Петер Мадяр изрича следните думи: "За това, което се случва тук откакто Орбан дойде на власт през 2010 година, не са си мечтали нито Гьобелс, нито дори севернокорейските диктатори".

Автор: Оливер Зоос


Унгария
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    38 4 Отговор
    Хахаха........ много по вероятно е, да вземе и да освободи Урсулианците от илюзиите !!! Унгария ясно заяви, че няма да дава пари за Украйна, и това не претърпя промяна !!! И дори и да разпише за милиардите, това е лош пример за балъците, които ще плащат !!!

    Коментиран от #11

    08:05 19.04.2026

  • 3 СОРОС

    40 5 Отговор
    СЕ ЗАВРЪЩА С МИЛИАРДИТЕ СИ ЗА " НЕЗАВИСИМИ " МЕДИИ .

    08:05 19.04.2026

  • 4 Факти

    42 3 Отговор
    Унгария: как Мадяр смята да освободи превзетите медии ами като ги превземе отново

    Коментиран от #39

    08:09 19.04.2026

  • 5 Виктор

    6 29 Отговор
    А Лузър Орбан няма ли да подаде оставка от ръководството на Фидес?

    Коментиран от #12, #43

    08:11 19.04.2026

  • 6 Дзак

    30 3 Отговор
    Защо на някого би му хрумнало да се рови в чуждо минало, освен за да фабрикува лъжи?

    08:12 19.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Урасула

    37 3 Отговор
    Имаме инструменти и ще му помогнем. Трябва само да върнем там НПОтата на Сорос и журналистите ще влязат в релси. Както стана и с DW!
    В Унгария ще има също, само истински новини, както в целия ЕС!
    Стига Мадярчето да е послушен и верен както Туск!

    08:17 19.04.2026

  • 9 Заю Баю

    17 5 Отговор
    Да почне от България.

    08:18 19.04.2026

  • 10 За да

    15 1 Отговор
    Го държи под контрол, защото не би искал контролираният да взема свободни решения! Никой не фабрикува лъжи като самоцел, а за да ги ползва за манипулиране!

    08:19 19.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тръм и Ванс

    18 0 Отговор

    До коментар #5 от "Виктор":

    Разбира се!
    Него го готвим на мястото на Урсула!

    08:20 19.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 иван костов

    22 1 Отговор
    Повече ме интересува, как ние ще си върнем превзетите от педофили медии!

    Коментиран от #16, #38

    08:21 19.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ррлл

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "иван костов":

    Не говори така за редакторите на медията.

    08:26 19.04.2026

  • 17 Българин

    23 4 Отговор
    Пак много му дават да говори на Мидяр . У нас турско - щатската власт и цензура така са яхнали медиите , че ако Костадинов или Радев опитат да кажат нещо , мисирките започват да говорят едновременно с госта и го надвикват , за да не се чува . Трябва да се приключи с това .

    Коментиран от #19, #20

    08:27 19.04.2026

  • 18 Ха ха

    4 18 Отговор

    До коментар #13 от "Ти нали":

    Единствоно пищат путлерастите, защото отпадат от парламента.

    08:27 19.04.2026

  • 19 Шойгу

    3 7 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Ти си турчин, свиквай с анадолска власт.

    08:29 19.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Диетолог

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Боби":

    За теб ще оставим турски и брюкселски , на каквито си свикнал .

    08:31 19.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Цензура

    17 2 Отговор
    DW независима медия ли е?

    Коментиран от #24, #26

    08:34 19.04.2026

  • 24 Ами..

    9 0 Отговор

    До коментар #23 от "Цензура":

    не естествено ...

    08:36 19.04.2026

  • 25 Маджар

    17 3 Отговор
    Ще викна агента на MИ6 Грозев за главен консултант!

    08:37 19.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Такова

    17 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хекеш Мекеш":

    Тъпо мислене може да има само паветник, който още го издържат мама и тате !!! Защото всеки работещ българин който плаща данъци и сметки на България, не иска те да заминават за златните кенефи на Украйна!!!

    08:41 19.04.2026

  • 29 Да бе ,да ! 🤔

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Бум":

    Не им прави реклама ! И те се контролират от турско-английската власт в София .

    08:44 19.04.2026

  • 30 Маджар

    3 0 Отговор
    Значи унгарски на унгарски.

    08:44 19.04.2026

  • 31 Митко

    10 1 Отговор
    Не знам какво ще освобождава , но Мадяр видя вече как става смяната на властта . Като не го харесат и на него ще духнат под опашката . Така , че да внимава !

    08:44 19.04.2026

  • 32 Елементарно, Шопо

    7 7 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Като приеме Украйна в ЕС. На мен не ми е нужно да освобождавам Северна Гърция. Купих си къща. В селото вече сме петима българи.

    Коментиран от #36, #37

    08:47 19.04.2026

  • 33 Майстора

    12 1 Отговор
    Като използва опита на нашето служебно правителство и смени всички със свои хора.Така е най-демократично.

    08:47 19.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    Пешо Мъдото ша опраи Унгария!🌈🥳🤣👍

    08:51 19.04.2026

  • 36 Град Козлодуй

    18 0 Отговор

    До коментар #32 от "Елементарно, Шопо":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.
    Унгария трябва да си вземе Закарпатието преди да го е взел Путин.

    08:51 19.04.2026

  • 37 Елементарно , бе Уотсън !

    10 0 Отговор

    До коментар #32 от "Елементарно, Шопо":

    По-добре не "освобождавай" Северна Гърция : Никой не иска да живее под турско-брюкселска власт , като при нас . Северна Гърция ще се изпразни като България .

    08:51 19.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Важно

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    е медиите да "запеят" на брюкселски !

    09:02 19.04.2026

  • 40 Май

    6 1 Отговор
    ще има ново "Министерство на истината" в Унгария.

    09:35 19.04.2026

  • 41 Делян

    4 2 Отговор
    А унас кога ?

    09:44 19.04.2026

  • 42 ГаГа

    6 0 Отговор
    От продажник и брюксески пръх нали се сещаме какво може да се очаква!

    09:55 19.04.2026

  • 43 "Злобното Джуджи"

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Виктор":

    Xи xи xи

    партията "ТИСА"
    е дъщерно предприятие на
    "ФИДЕС"
    с назначен от Виктор Орбан
    временно изпълняващ длъжността
    "изпълнителен директор",
    Петер Мадяр де.........

    10:02 19.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 В БЪЛГАРИЯ ЗА ВСИЧКО КАНЯТ САМО ЛЪЖЦИТЕ

    3 0 Отговор
    НЕЙНСКА КРЕМЧЕВА ХАРИЗАНОВ ЦЕКОВ И ТЕХНИ ПОДОБИЯ ОТ КОИТО ПОЛУЧАВАМ ДИАРИЯ !

    12:06 19.04.2026

  • 46 Демагог

    1 0 Отговор
    Ще ги ,,освободи,, като ги направи свои!. П
    Отвратителна демагогия на един трейтър. Всичко трудно на мадярите, те си го заслужиха

    13:15 19.04.2026

