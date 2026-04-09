Маскирани агенти са влезли в офиса на опозиционния руски вестник „Новая газета“

Маскирани агенти са влезли в офиса на опозиционния руски вестник „Новая газета“

9 Април, 2026 18:50 979 56

Вестникът посочи, че не знае причината за операцията. На адвокатите не е бил позволен достъп до сградата.

Маскирани агенти са влезли в офиса на опозиционния руски вестник „Новая газета“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските власти са задържали днес разследващия журналист Олег Ролдугин, работещ за опозиционния вестник „Новая газета“, обвинявайки го за предполагаема злоупотреба с лични данни, предаде Ройтерс, позовавайки се на РИА Новости, съобщи БТА.

По-рано днес самото издание съобщи, че маскирани агенти на службите за сигурност претърсват офиса му в Москва в рамките на разследване, чиято същност не се уточнява. Властите не са допуснали адвокати до сградата.

В изявление в „Телеграм“ вестникът посочи, че не знае причината за операцията и че на адвокатите не е бил позволен достъп до сградата. Руската информационна агенция РИА Новости цитира представители на правоохранителните органи, според които претърсването е свързано с разследване за незаконно използване на лични данни.

Русия затегна законите си за цензурата и увеличи натиска върху независимите медии, откакто започна войната си в Украйна през 2022 г.

Междувременно Върховният съд постанови днес, че водещата руска правозащитно движение „Мемориал“ е екстремистка организация - ход, който проправя път към преследване на всеки, който я подкрепя, дарява ѝ средства или споделя нейни материали.

„Новая газета“ е една от най-известните разследващи медии в Русия. Главният редактор на вестника Дмитрий Муратов беше сълауреат на Нобеловата награда за мир за 2021 г. и посвети наградата на шестима журналисти от вестника, които бяха убити заради работата си.

През 2023 г. Муратов беше обявен за „чуждестранен агент“ - етикет, който властите слагат на хора и организации, които според тях извършват антируска дейност с подкрепа от чужбина, припомня Ройтерс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    28 31 Отговор
    Браво! Смърт на сороските мисирки!

    Коментиран от #3, #10

    18:52 09.04.2026

  • 2 стоян георгиев

    25 17 Отговор
    Предатвли ... смърт...нали другари?само не разбирам как бг предател иска постоянно да накажат руските опозиционери докато той ближе топкитв на путлер?

    18:52 09.04.2026

  • 3 Това в чака и тази

    17 18 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    аФторка горе с очила от "Зрънчо":))

    Коментиран от #4

    18:54 09.04.2026

  • 4 Това я чака я М.Ат.

    15 23 Отговор

    До коментар #3 от "Това в чака и тази":

    и РистюГрозниййй.

    18:55 09.04.2026

  • 5 Мара

    12 20 Отговор
    Ще чака агентите с разтворени карачки

    18:56 09.04.2026

  • 6 Евроатлантик

    32 18 Отговор
    Фашисткият режим в Кремъл се грижи да няма протести и бунтове

    Коментиран от #8, #9, #17

    18:58 09.04.2026

  • 7 СОРОСОИДНАТА СГАН

    23 19 Отговор
    Яде здраво дървото в Русия. Браво.

    18:59 09.04.2026

  • 8 Софиянец

    10 19 Отговор

    До коментар #6 от "Евроатлантик":

    Така ли ти каза телевизора 😅

    18:59 09.04.2026

  • 9 Фашистите сами

    12 15 Отговор

    До коментар #6 от "Евроатлантик":

    си слагат плюсове. Фалшифицират ако😁😁😁😁

    19:01 09.04.2026

  • 10 Истина

    13 12 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Смърт ,насилие ,това е характерно за диктатурата . Сорос ,той просто не е диктатор ,той казва не се подчинявай МИСЛИ.

    19:02 09.04.2026

  • 11 Перо

    15 13 Отговор
    Aко е “разследващ журналист” и агент на MI-6 като Грозев, направо да го хвърлят от петия етаж!

    19:03 09.04.2026

  • 12 Дон Корлеоне

    12 10 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #25

    19:04 09.04.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    13 7 Отговор
    Госпади кви бабишкери и дядки останаха в умираща Русия....👀

    19:04 09.04.2026

  • 14 пРосия

    10 9 Отговор
    Страната на идиотите.

    Коментиран от #19

    19:05 09.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 оня с коня

    12 9 Отговор
    така е в Русия,така искат русофилите да стане и в България.И дето е казано- "Терористът вика дръжте терористите"!!!

    Коментиран от #31

    19:06 09.04.2026

  • 17 пешо

    9 9 Отговор

    До коментар #6 от "Евроатлантик":

    педро фашистите са в киев

    19:06 09.04.2026

  • 18 доктор

    10 9 Отговор
    След като бъде избито известно количество копейки България ще се оправи.

    19:07 09.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 БРАВО

    9 7 Отговор
    ИЗТРИВАНЕ НА СОРОСЧЕТАТА ВИРОСА НА ВОЙНИТЕ.

    19:09 09.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Отец Дионисий

    9 10 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    Коментиран от #32, #39

    19:10 09.04.2026

  • 23 Ей това да си руснак е Божие наказание

    9 9 Отговор
    По-зле от офгцъ.

    19:10 09.04.2026

  • 24 Кривоверен алкаш

    11 8 Отговор
    Демокрация по руски....както е било винаги...

    19:10 09.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 да питам

    12 7 Отговор
    верно ли в Русия хората нямат право на собствено мнение ?

    Коментиран от #29, #30

    19:11 09.04.2026

  • 27 Ха ХаХа

    10 6 Отговор
    С Интернет или без Интернет ти си отпадък

    19:11 09.04.2026

  • 28 Проблемът за опозиционният газета

    9 11 Отговор
    е че в офиса са намерили млади 12-13 годишни момчета които са обслужвали сороски подлоги.
    Има ли са и някаква връзка с петроханците........

    Коментиран от #36

    19:12 09.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ха ХаХа

    7 9 Отговор

    До коментар #26 от "да питам":

    Петрохански еерас имал собствено мнение

    Коментиран от #46

    19:13 09.04.2026

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 9 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    А за цензура в ЕС и България имаш ли нещо да кажеш? Или в Украйна? Там няма оппозиция, опозиционни ТВ и вестници отдавна

    Коментиран от #33, #50

    19:13 09.04.2026

  • 32 пешо

    9 8 Отговор

    До коментар #22 от "Отец Дионисий":

    попе ти щастлив ли си че си родил българин по време на тиквата и прасето

    Коментиран от #47

    19:13 09.04.2026

  • 33 гост

    14 4 Отговор

    До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ако имаше цензура като в Русия, ТИ щеше да садиш домати в Белене...

    Коментиран от #37, #40

    19:14 09.04.2026

  • 34 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    12 5 Отговор
    Защо даже и в Папуа Нова Гвинея са по свободни???

    19:15 09.04.2026

  • 35 Иво Христов

    11 5 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    19:15 09.04.2026

  • 36 стоян георгиев

    10 0 Отговор

    До коментар #28 от "Проблемът за опозиционният газета":

    Не ги ли изловиха вече бе другар? Ловят ги от маса време и се появяват все нови и нови педяли в русия...хах...не останаха опозиционни медии всичко се оказа обратно и предатели..хах

    Коментиран от #49

    19:15 09.04.2026

  • 37 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "гост":

    Пу Си Ванс нали казаха че Европа не е демократична...значи е така😀

    19:16 09.04.2026

  • 38 факти

    12 3 Отговор
    от Северна Корея

    1. Забранено е слушането на музика.
    2. На изборите кандидата е само един.
    3. Храната не достига, 80% от хората гладуват.
    4. Режим на тока има всеки ден
    5. Публична екзекуция на нарушилите правилата на дикатора.
    6. Еднакво облекло за всички.
    7. Еднакви прически за всички.
    8. Религията е забранена.
    10. Интернета е забранен
    11. Няма и телевизия, освен 2 държавни канала
    12. Наложена присъда на член от семейството се прилага за три поколения
    13. Няма заведения, барове и дискотеки.
    14. Излизането извън страната е забранено и се наказва със смърт.
    15. Във всеки дом задължително трябва да има потрет на Ким Чен.

    Коментиран от #43, #44

    19:16 09.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 стоян георгиев

    10 1 Отговор

    До коментар #33 от "гост":

    В белене няма опция за домати.щеше да храни прасета.най големит бг предатели говорят за цензура докато пишат проруски лъжи...в русия за същото щеше да са в сибир или поне инагенти без граждански права.

    19:17 09.04.2026

  • 41 Гресирана ватенка

    10 1 Отговор
    Копейките боядисахса ли чалмите 😁?

    Коментиран от #51

    19:17 09.04.2026

  • 42 Руските гъзета

    7 1 Отговор
    за нищо не стават!

    Коментиран от #48

    19:18 09.04.2026

  • 43 Във всеки пост

    4 10 Отговор

    До коментар #38 от "факти":

    Лъжеш понеже си циганин като Гюров със сини венци

    19:18 09.04.2026

  • 44 Серно курейче

    8 1 Отговор

    До коментар #38 от "факти":

    Любффтъ към Ким ни стига вместо забавления и пълни душите ни което е много по важно отколкото пълни стомаси🙄

    19:19 09.04.2026

  • 45 Браво!

    7 4 Отговор
    Да се закрие. И всички радиа и телевизии. И интернет да се закрие. Да живее!

    19:19 09.04.2026

  • 46 да питам

    11 2 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ХаХа":

    А верно ли в Русия ако някой си позволи да критикува управляващите, го осъждат на 10 г. затвор ?

    19:19 09.04.2026

  • 47 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    10 3 Отговор

    До коментар #32 от "пешо":

    Как пък един п0мияр като теб например не замина за руският рай?




    Благодаря за вниманието!

    19:20 09.04.2026

  • 48 Ха ХаХа

    1 6 Отговор

    До коментар #42 от "Руските гъзета":

    Но керестетата им ти изкараха очите на ластик

    Коментиран от #52

    19:20 09.04.2026

  • 49 Изгубихме ги

    2 5 Отговор

    До коментар #36 от "стоян георгиев":

    но вашето правителство ги скри и при.
    Споко още няколко дни и ще изчезнете от лицето на земята защото на следващите избори със сигурност ще бъдете четвърта политическа сила. Все ми е едно кой ще бие но ако паднете на четвърто пето място ще изпитам удоволствие заради излъганите 12-13 годишни и мръсотиите които сте вършили

    Коментиран от #53

    19:20 09.04.2026

  • 50 оня с коня

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ако нямаше Опозиция в БГ със съответните Опозиционни Медии нямаше да сме в ИЗБОРНА СПИРАЛА със съответните прилежащи Служебни правителства,а Резултатът при гласуване щеше да е по-висок дори от Руския...също като при Соца.

    19:21 09.04.2026

  • 51 К ПЕЙКИ с чалми

    11 1 Отговор

    До коментар #41 от "Гресирана ватенка":

    Боядисваме тез чалми и тръгваме смело пак да сменяме световния ред!!

    този път имаме много добро предчувствие че ще се получи 🤩🤡🐐🕺

    19:22 09.04.2026

  • 52 Антифриза

    4 3 Отговор

    До коментар #48 от "Ха ХаХа":

    не прощава....

    19:38 09.04.2026

  • 53 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Изгубихме ги":

    Кои сме ние че нещо не разбрах?

    19:41 09.04.2026

  • 54 Отново

    4 1 Отговор
    Пълна Буханка с непослушни крепостни ще пътува към гулаг.

    19:50 09.04.2026

  • 55 604

    1 0 Отговор
    в раша няма опозиционни вестници!

    20:03 09.04.2026

  • 56 Копейкин

    0 1 Отговор
    Прекрасна руска демокрация. Ние ще ви заведем там!

    20:03 09.04.2026

