Шокиращ инцидент във въздуха: Пилоти на Flydubai се сбиха помежду си, единият се е опитал да разбие самолета

Полет за Израел от Обединените арабски емирства беше отклонен към Саудитска Арабия, след като подаде сигнал за извънредна ситуация заради сбиване между пилотите, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, позовавайки се на израелските власти.

Пътници са се намесили, за да разтърват биещите се пилоти на полета на “Флайдубай” (Flydubai) от Дубай за Тел Авив, който бе отклонен към Саудитска Арабия, предаде Франс прес, позовавайки се на разкази пред израелски медии, предаде БТА.

The Times of Israel съобщава, че има подозрения, че единият пилот се е опитал да разбие машината в земята, преди да се стигне до сблъсъка в пилотската кабина.

Една от пътничките разказа след аварийното кацане, че съпругът ѝ е помогнал за „неутрализирането на терориста“ на борда на самолета. Жената казва, че член на екипажа в пилотската кабина „се е опитал да разбие самолета“ и е бил овладян от пътниците.

Те публикуваха снимка, показваща един от пилотите с тениска, покрита с кръв. Израелският Канал 12 съобщи, че властите разследват вероятен опит за самоубийство на един от пилотите. Предполага се, че той се е опитал да разбие самолета, но другият пилот е успял да предотврати катастрофата.

Според информацията на израелската телевизия пилотът е бил с руски произход, а вторият пилот - с украински. Преполага се, че двамата са се били в пилотската кабина, докато единият от тях е загубил съзнание. Около 180 израелски граждани са били на борда на самолета, съобщи в. “Аарец”.

Според Канал 12 те са били инструктирани да останат по местата си и да не напускат самолета, след като той се приземи в Саудитска Арабия. Само двамата пилоти са свалени от машината.

Първоначално имаше опасения, че самолетът е отвлечен, след като медиите съобщиха, че е предал авариен сигнал 7700, преди да превключи на 7500 - кодът, използван за сигнал при отвличане. В отговор са били вдигнати израелски изтребители, съобщи “Таймс ъф Израел”.

Началникът на Генералния щаб на израелската армия ген. Еял Замир проведе консултации с високопоставени военнослужещи, включително с ръководителя на Военновъздушните сили, във връзка със случая.

Изпълнителният директор на “Флайдубай” е информирал израелските транспортни власти, че друг самолет ще бъде изпратен от Дубай, за да върне в Израел пътниците от Саудитска Арабия, съобщи Канал 12.