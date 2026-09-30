Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Израел »
Шокиращ инцидент във въздуха: Пилоти на Flydubai се сбиха помежду си, единият се е опитал да разбие самолета

Шокиращ инцидент във въздуха: Пилоти на Flydubai се сбиха помежду си, единият се е опитал да разбие самолета

30 Септември, 2026 12:52, обновена 30 Септември, 2026 13:32 2 567 29

  • самолет-
  • flydubai-
  • израел-
  • пилот-
  • саудитска арабия-
  • тел авив

Израелски канал съобщи, че властите разследват вероятен опит за самоубийство на един от пилотите

Шокиращ инцидент във въздуха: Пилоти на Flydubai се сбиха помежду си, единият се е опитал да разбие самолета - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полет за Израел от Обединените арабски емирства беше отклонен към Саудитска Арабия, след като подаде сигнал за извънредна ситуация заради сбиване между пилотите, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, позовавайки се на израелските власти.

Пътници са се намесили, за да разтърват биещите се пилоти на полета на “Флайдубай” (Flydubai) от Дубай за Тел Авив, който бе отклонен към Саудитска Арабия, предаде Франс прес, позовавайки се на разкази пред израелски медии, предаде БТА.

The Times of Israel съобщава, че има подозрения, че единият пилот се е опитал да разбие машината в земята, преди да се стигне до сблъсъка в пилотската кабина.

Една от пътничките разказа след аварийното кацане, че съпругът ѝ е помогнал за „неутрализирането на терориста“ на борда на самолета. Жената казва, че член на екипажа в пилотската кабина „се е опитал да разбие самолета“ и е бил овладян от пътниците.

Те публикуваха снимка, показваща един от пилотите с тениска, покрита с кръв. Израелският Канал 12 съобщи, че властите разследват вероятен опит за самоубийство на един от пилотите. Предполага се, че той се е опитал да разбие самолета, но другият пилот е успял да предотврати катастрофата.

Според информацията на израелската телевизия пилотът е бил с руски произход, а вторият пилот - с украински. Преполага се, че двамата са се били в пилотската кабина, докато единият от тях е загубил съзнание. Около 180 израелски граждани са били на борда на самолета, съобщи в. “Аарец”.

Според Канал 12 те са били инструктирани да останат по местата си и да не напускат самолета, след като той се приземи в Саудитска Арабия. Само двамата пилоти са свалени от машината.

Първоначално имаше опасения, че самолетът е отвлечен, след като медиите съобщиха, че е предал авариен сигнал 7700, преди да превключи на 7500 - кодът, използван за сигнал при отвличане. В отговор са били вдигнати израелски изтребители, съобщи “Таймс ъф Израел”.

Началникът на Генералния щаб на израелската армия ген. Еял Замир проведе консултации с високопоставени военнослужещи, включително с ръководителя на Военновъздушните сили, във връзка със случая.

Изпълнителният директор на “Флайдубай” е информирал израелските транспортни власти, че друг самолет ще бъде изпратен от Дубай, за да върне в Израел пътниците от Саудитска Арабия, съобщи Канал 12.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Некой

    15 4 Отговор
    Откога се налага да пребиеш самоубиец до безсъзнание? Че и пътници са го държали докато го бият.

    Коментиран от #14, #26

    12:56 30.09.2026

  • 3 Путин

    13 23 Отговор
    Много сме смотани копейки

    12:56 30.09.2026

  • 4 Вярно е шокиращо

    16 1 Отговор
    Нека се разпитат и тогава да коментираме.

    12:58 30.09.2026

  • 5 Просто

    23 3 Отговор
    е избухнал скандал между пилота руснак и копилота украинец .

    12:59 30.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Щяха да са приятели

    11 2 Отговор
    Като не са пили достатъчно,правят лоши неща.

    13:04 30.09.2026

  • 9 Евреите уж умни,

    33 4 Отговор
    как можаха да сложат двойка пилоти единия руснак, другият украинец? По добре да бяха сложили евреин и палестинец.

    Коментиран от #20, #21, #25

    13:04 30.09.2026

  • 10 Чакаме Урсула и Рюте да кажат

    6 15 Отговор
    Кой е искал да разбие самолета. Предполага се, че това е руснака, но на украинецът, коите е спасил живота на 15 000 човека му е прилошало и е паднал, като е видял, че е пребил руснака.

    13:05 30.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ?????

    22 2 Отговор
    Фактите тичат след фактите.
    Тва беше първата версия.
    В Израел вече пишат че пилотите са били от Оман и ОАЕ и тва изглежда по-логично.
    Човекът с окървавената тениска не е пилот, а един от пътниците които са усмирявали оманеца.
    Освен това сред пътниците е имало два пилота които са приземили самолета в Саудитска Арабия.
    Засега така.

    13:07 30.09.2026

  • 14 Нали знаеш,

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "Некой":

    Че в израелските самолети винаги има хора от Мосад!

    13:08 30.09.2026

  • 15 Флай Момбай

    14 2 Отговор
    Кой им прави графиците на тая компания ве?

    13:08 30.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ротрес

    15 1 Отговор
    Трябваше да са шиид и сунит,да се разбират.

    13:09 30.09.2026

  • 18 Има варианти

    11 2 Отговор
    Арменец и азер.

    13:12 30.09.2026

  • 19 Братовчеда

    30 0 Отговор
    Авторитетната израелска медия ,,Israel Hayom" казва, че вторият пилот е извършил нападението и се е опитал да разбие машината. Той е с произход от Оман. Капитанът на полета е гражданин на Обединените арабски емирства . Споменатите горе руски и украински пилоти всъщност са пътували в самолета като пътници (извън дежурство). Когато в кокпита избухва насилието и самолетът започва рязко да губи височина, именно тези двама пилоти, заедно с част от пътниците, се притичват на помощ, неутрализират нападателя от Оман и успяват да приземят самолета безопасно в Саудитска Арабия.

    13:14 30.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Трол

    13 0 Отговор

    До коментар #9 от "Евреите уж умни,":

    Ако бяха сложили българин и северномакедонец, нямаше да има такива проблеми.

    13:18 30.09.2026

  • 22 Буха ха3986

    6 8 Отговор
    Руснак (само)убиец, украински герой го пребива и спасява хората и машината. Звучи като холивудски сценарий

    13:19 30.09.2026

  • 23 Бай Хой

    7 7 Отговор
    Да се каже истината е невъзможно ,как да кажат че украинец е виновен ,как да кажат че руснак е герой ,най добре - стана едно нещо с едни хора на едно място ...да не се отрази световна новина също не може за ,,престижна ,,медия ,, .....свобода на словото все пак ....

    13:20 30.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Братовчеда

    15 0 Отговор

    До коментар #9 от "Евреите уж умни,":

    Ще ни поясниш ли как точно евреите да кажат кой ще управлява самолет на Flydubai, авиокомпания от Обединените арабски емирства? Четете преди да коментирате!

    13:23 30.09.2026

  • 26 Циганска

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Некой":

    Работа

    13:30 30.09.2026

  • 27 Студопор

    4 3 Отговор
    Евреите се возят в самолета, аа руснака и украинец се млатят кой да ги затрие. 😂😂😂

    13:32 30.09.2026

  • 28 дадкадкайд

    1 3 Отговор
    Много жалко. Иначе би била чудесна новина.

    13:37 30.09.2026

  • 29 Израелците съобщават

    0 0 Отговор
    Че вторият пилот с украински произход нападнал с нож командира с руски произход. Единият бил гражданин на Оман, другият на ОАЕ.

    13:47 30.09.2026