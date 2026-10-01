Главният прокурор на ОАЕ разпореди разследване на инцидента със самолета на Flydubai

Главният прокурор на Обединените арабски емирства (ОАЕ) разпореди разследване на инцидента с отклонилия се към Саудитска Арабия полет FZ1073 на авиокомпания „Флайдубай“ от Дубай до Тел Авив, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Разследващите ще установят обстоятелствата и причините за инцидента и ще изяснят редица въпроси, включително дали случаят е свързан с дейността на въоръжени групировки, дали е имало предварителен план и външно ръководство.
Съдебните органи на ОАЕ имат юрисдикция по случая, тъй като самолетът е регистриран в страната и лети под неин флаг, пише в изявление на главната прокуратура. Законодателството на ОАЕ се прилага към престъпления, извършени на борда, дори самолетът да се е намирал във въздушното пространство или на територията на друга държава, се посочва в текста.
Един от пилотите на полет на авиокомпания "Флайдубай" за Израел е намушкал другия и се е опитал да разбие самолета, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс", предаде БТА.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че пилотът на самолета на "Флайдубай", който е превозвал над 150 пътници, е нападнал колегата си и "очевидно е опитал да разбие самолета".
Според системата за проследяване на полети "Флайтрадар24" (Flightradar24) самолетът на "Флайдубай" се е стабилизирал след рязко спускане и е подал изключително рядко срещания сигнал за "незаконна намеса", който може да се използва за сигнализиране за отвличане.
Очевидци описаха хаотични сцени, при които пътници нахлуват в пилотската кабина и помагат да се сложи край на борбата между пилотите.
"Флайдубай" съобщи, че екипажът "успешно е овладял" самолета след "спречкване" и "го е отклонил и приземил безопасно" в северозападния саудитски град Табук.
Причината за действията на пилота засега не е ясна. Израелски представител заяви, че пилотът е гражданин на Оман и описа инцидента като планирана атака "в стила на атентатите на 11 септември".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОАЕ също
Коментиран от #11
12:40 01.10.2026
2 Галъп
Ако си за Пусин и Коня, гласувай с минус
12:41 01.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 АБВ
13:05 01.10.2026
7 Лидерът на опозицията Яир Лапид
„Предупреждението за активност в чужбина е конкретно, е в сила от повече от две години и няма нищо общо със самолети или нещо подобно на случилото се тази сутрин“, написа Лапид в X.
Говорейки за Нетаняху, Лапид каза: „Той се опитва да се възползва жално от героичните израелци, които предотвратиха бедствие, за което той за пореден път не беше подготвен.“
13:13 01.10.2026
8 Инцидентът се случва дни преди
13:14 01.10.2026
9 Факти
Коментиран от #12
13:14 01.10.2026
10 Инцидентът се случва ... но :
13:16 01.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Също
До коментар #9 от "Факти":може да си позволите цял свят да ви мрази.
13:22 01.10.2026
13 Радомир
13:48 01.10.2026