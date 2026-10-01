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Главният прокурор на ОАЕ разпореди разследване на инцидента със самолета на Flydubai

Главният прокурор на ОАЕ разпореди разследване на инцидента със самолета на Flydubai

1 Октомври, 2026 12:37 742 13

  • flydubai-
  • оае-
  • израел-
  • самолет-
  • тел авив

Съдебните органи на ОАЕ имат юрисдикция по случая, тъй като самолетът е регистриран в страната и лети под неин флаг

Главният прокурор на ОАЕ разпореди разследване на инцидента със самолета на Flydubai - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Главният прокурор на Обединените арабски емирства (ОАЕ) разпореди разследване на инцидента с отклонилия се към Саудитска Арабия полет FZ1073 на авиокомпания „Флайдубай“ от Дубай до Тел Авив, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Разследващите ще установят обстоятелствата и причините за инцидента и ще изяснят редица въпроси, включително дали случаят е свързан с дейността на въоръжени групировки, дали е имало предварителен план и външно ръководство.

Съдебните органи на ОАЕ имат юрисдикция по случая, тъй като самолетът е регистриран в страната и лети под неин флаг, пише в изявление на главната прокуратура. Законодателството на ОАЕ се прилага към престъпления, извършени на борда, дори самолетът да се е намирал във въздушното пространство или на територията на друга държава, се посочва в текста.

Един от пилотите на полет на авиокомпания "Флайдубай" за Израел е намушкал другия и се е опитал да разбие самолета, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс", предаде БТА.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че пилотът на самолета на "Флайдубай", който е превозвал над 150 пътници, е нападнал колегата си и "очевидно е опитал да разбие самолета".

Според системата за проследяване на полети "Флайтрадар24" (Flightradar24) самолетът на "Флайдубай" се е стабилизирал след рязко спускане и е подал изключително рядко срещания сигнал за "незаконна намеса", който може да се използва за сигнализиране за отвличане.

Очевидци описаха хаотични сцени, при които пътници нахлуват в пилотската кабина и помагат да се сложи край на борбата между пилотите.

"Флайдубай" съобщи, че екипажът "успешно е овладял" самолета след "спречкване" и "го е отклонил и приземил безопасно" в северозападния саудитски град Табук.

Причината за действията на пилота засега не е ясна. Израелски представител заяви, че пилотът е гражданин на Оман и описа инцидента като планирана атака "в стила на атентатите на 11 септември".


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОАЕ също

    2 6 Отговор
    България е на Ротшилдите и Израел, а не на Пусин и Коня.

    Коментиран от #11

    12:40 01.10.2026

  • 2 Галъп

    2 10 Отговор
    Ако си за Ротшилдите и Израел, гласувай с плюс

    Ако си за Пусин и Коня, гласувай с минус

    12:41 01.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АБВ

    4 1 Отговор
    Що премахнахте коментар/и 3 - 5 ?

    13:05 01.10.2026

  • 7 Лидерът на опозицията Яир Лапид

    1 0 Отговор
    твърди, че политическите съюзници на Нетаняху са се опитали да представят инцидента като изпълнение на предупрежденията от предния ден за евентуална атака срещу Израел преди парламентарните избори, насрочени за 27 октомври.
    „Предупреждението за активност в чужбина е конкретно, е в сила от повече от две години и няма нищо общо със самолети или нещо подобно на случилото се тази сутрин“, написа Лапид в X.
    Говорейки за Нетаняху, Лапид каза: „Той се опитва да се възползва жално от героичните израелци, които предотвратиха бедствие, за което той за пореден път не беше подготвен.“

    13:13 01.10.2026

  • 8 Инцидентът се случва дни преди

    3 0 Отговор
    третата годишнина от атаките, водени от Хамас срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при които бяха убити около 1200 души и които предизвикаха геноцидната война на Израел срещу Газа, в която загинаха над 74 000 палестинци – предимно жени и деца – включително около 1400 от влизането в сила на „примирие“, посредничено от Съединените щати, през октомври 2025 г.

    13:14 01.10.2026

  • 9 Факти

    0 3 Отговор
    защото може си го позволим за други въпрпоси оплаквания към арменския поп се обърнете

    Коментиран от #12

    13:14 01.10.2026

  • 10 Инцидентът се случва ... но :

    1 0 Отговор
    Израел няма официални дипломатически отношения със Саудитска Арабия или Оман, поддържайки политика на случаен диалог чрез неофициални канали. Саудитска Арабия е поставила нормализирането на израелските отношения под условието Израел да приеме палестинска държава.

    13:16 01.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Също

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    може да си позволите цял свят да ви мрази.

    13:22 01.10.2026

  • 13 Радомир

    1 0 Отговор
    Абе,Маро от самия начало беше конфликт между украински пилот и руския пилот,после пилота стана от Индия,сега чета че бил из Оман вие луди или нас имате за дебили?

    13:48 01.10.2026