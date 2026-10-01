Главният прокурор на ОАЕ разпореди разследване на инцидента със самолета на Flydubai

Главният прокурор на Обединените арабски емирства (ОАЕ) разпореди разследване на инцидента с отклонилия се към Саудитска Арабия полет FZ1073 на авиокомпания „Флайдубай“ от Дубай до Тел Авив, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Разследващите ще установят обстоятелствата и причините за инцидента и ще изяснят редица въпроси, включително дали случаят е свързан с дейността на въоръжени групировки, дали е имало предварителен план и външно ръководство.

Съдебните органи на ОАЕ имат юрисдикция по случая, тъй като самолетът е регистриран в страната и лети под неин флаг, пише в изявление на главната прокуратура. Законодателството на ОАЕ се прилага към престъпления, извършени на борда, дори самолетът да се е намирал във въздушното пространство или на територията на друга държава, се посочва в текста.

Един от пилотите на полет на авиокомпания "Флайдубай" за Израел е намушкал другия и се е опитал да разбие самолета, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс", предаде БТА.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че пилотът на самолета на "Флайдубай", който е превозвал над 150 пътници, е нападнал колегата си и "очевидно е опитал да разбие самолета".

Според системата за проследяване на полети "Флайтрадар24" (Flightradar24) самолетът на "Флайдубай" се е стабилизирал след рязко спускане и е подал изключително рядко срещания сигнал за "незаконна намеса", който може да се използва за сигнализиране за отвличане.

Очевидци описаха хаотични сцени, при които пътници нахлуват в пилотската кабина и помагат да се сложи край на борбата между пилотите.

"Флайдубай" съобщи, че екипажът "успешно е овладял" самолета след "спречкване" и "го е отклонил и приземил безопасно" в северозападния саудитски град Табук.

Причината за действията на пилота засега не е ясна. Израелски представител заяви, че пилотът е гражданин на Оман и описа инцидента като планирана атака "в стила на атентатите на 11 септември".