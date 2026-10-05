Бенямин Нетаняху: "Хамас" никога повече няма да упражнява каквато и да било власт в ивицата Газа

Палестинското ислямистко движение "Хамас" никога повече няма да упражнява "каквато и да било власт" в ивицата Газа, заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес.

Нетаняху каза това на церемония в памет на жертвите на нападенията от 7 октомври 2023 г.

Израел отбелязва днес национален ден на възпоменание (по еврейския календар - бел. ред.), като знамената на обществените сгради са спуснати наполовина.

"Постигнахме огромен напредък, но предстоят още мисии и ние възнамеряваме да ги изпълним", заяви израелският министър-председател на церемония във военно гробище в Йерусалим.

"Няма да има власт на "Хамас" в Газа", добави той, като обеща да продължи да преследва всеки, замесен в нападението, довело до смъртта на 1221 души от израелска страна.

Последвалата израелската офанзива в Газа е отнела живота на над 74 000 души, според контролираното от "Хамас" Министерство на здравеопазването в Газа.

"Що се отнася до Иран, няма да позволим на режима на аятоласите в Техеран да застрашава съществуването ни", добави Нетаняху, като заяви, че режимът е "по-слаб от всякога".

След прекратяването на огъня в Газа, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп през октомври 2025 г., политическото бъдеще на анклава остава несигурно. Израел, който все още контролира по-голямата част от Газа, отказва да изтегли силите си, докато не бъде потвърдено разоръжаването на "Хамас". От своя страна движението настоява за поетапно разоръжаване, а не за незабавно и едностранно предаване на арсенала си.

След нападението на 7 октомври 2023 г. Израел води сражения на няколко фронта, включително в Ливан срещу подкрепяното от Техеран ислямистко движение "Хизбула", както и срещу самия Иран.

Нетаняху също така обеща днес да продължи ударите срещу "Хизбула", за да "създаде възможност за мир с Ливан", чието население по думите му "в огромното си мнозинство желае мир" с Израел.

Израелската армия потвърди, че в събота е нанесла удар, с който е целяла да ликвидира високопоставения член на „Хамас“ Али ал Амуди, след като по-рано палестинската гражданска отбрана съобщи за петима убити при атака срещу жилищна сграда в град Газа, предаде Франс прес.

Израелската армия разпространи изявление, в което потвърди разпространяваната от някои медии информация, че атаката е била насочена срещу Амуди.

„Ударът беше нанесен, докато терористът се намираше в апартамент, използван от терористичната организация „Хамас“ за терористични дейности“, пише в изявление на израелската армия, без да се уточнява дали Амуди е бил убит.

Палестинската гражданска отбрана заяви, че четири от жертвите на израелския удар по жилищната сграда са жени.

Амуди е заместник-председател на политическото бюро на „Хамас“ в Газа и според израелската армия е бил „дясната ръка и личен помощник“ на бившия лидер на палестинското ислямистко движение Яхия Синуар, отбелязва в. „Таймс ъв Израел“. Синуар бе убит от израелските сили в ивицата Газа през октомври 2024 г. Според израелската армия Амуди „е участвал във вземането на решенията за клането на 7 октомври“.

„Днес Амуди е най-високопоставената фигура в „Хамас“ в Газа. Той е пряко замесен в терористичната дейност и във възстановяването на групировката“, отбелязва още армията, като добавя, че целта на операцията е била да се „премахне заплахата“.

Източник: www.bta.bg