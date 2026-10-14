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Бенямин Нетаняху: Разселените палестинци никога няма да се върнат
  Тема: Бъдещето на Газа

Бенямин Нетаняху: Разселените палестинци никога няма да се върнат

14 Октомври, 2026 07:31 976 21

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  • западният бряг-
  • тулкарм-
  • палестински бежанци-
  • израелски върховен съд-
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  • хамас

Израелският премиер отхвърли указанията на Върховния съд за изготвяне на график за завръщането на жителите от три лагера на Западния бряг

Бенямин Нетаняху: Разселените палестинци никога няма да се върнат - 1
Снимка: БГНЕС
AFP AFP

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че разселените палестинци от три бежански лагера в северната част на Западния бряг няма да бъдат допуснати да се върнат по домовете си. Изявлението му дойде, след като Върховният съд на Израел разпореди държавата да представи график за мерките, необходими за евентуалното им завръщане.

Във видеообръщение, заснето край лагера „Тулкарм“, Нетаняху го определи като „крепост на тероризма“ и заяви, че израелската армия го е „прочистила“ по нареждане на правителството.

„Това не са жители, а терористи“, заяви Бенямин Нетаняху.

Решението на съда не означава незабавно връщане на разселените хора и не изисква изтегляне на израелската армия от лагерите. Държавата трябва да представи позицията си до 23 ноември 2026 г., включително график за изпълнение на необходимите мерки и отговор по въпросите за хуманитарната помощ за разселените жители.

Десетки хиляди са разселени от 2025 г.

От януари 2025 г. десетки хиляди палестинци са напуснали лагерите „Дженин“, „Нур Шамс“ и „Тулкарм“. Израелската армия представя започналите тогава операции като действия срещу инфраструктурата на въоръжени групировки в района. По данни на АФП голяма част от разселените жители не са успели да се върнат по домовете си.

Позицията на Нетаняху противоречи на указанията на съда, който е приел, че условията за незабавно завръщане все още не са налице, но е поискал от властите да посочат кога и при какви мерки то би могло да стане възможно.

Ранени при операция в Рамала

Във вторник двама палестинци са били ранени от огън на израелската армия по време на операция в Рамала, съобщи палестинското министерство на здравеопазването. В болница са приети млад мъж с тежка огнестрелна рана в долната част на гърба и 14-годишно момче с рана в горната част на бедрото. Съобщено е и за случаи на задушаване.

Израелски сили са нахлули в бившия офис на палестинската организация „Адамир“, като според журналисти на АФП са иззели документи и мебели. Силите са останали в района близо четири часа и са използвали сълзотворен газ и шокови гранати срещу репортери. Четирима журналисти са били ранени, а израелската армия не е дала незабавен коментар пред АФП.

В отделно изявление израелската армия съобщи, че е предотвратила нападение в северната част на Западния бряг и е задържала четирима предполагаеми членове на „Ислямски джихад“. Армията съобщи и за арест на издирвано лице в Бейт Рима по подозрение в трафик на оръжие.

На Западния бряг, без Източен Йерусалим, живеят около три милиона палестинци и над 500 000 израелски заселници. Напрежението в района се засили паралелно с войната в Ивицата Газа, започнала след нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Източници: news.bg, arabnews.com, jpost.com


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Троен Аршин

    37 1 Отговор
    Няма санкции, няма протести, няма осъждане, няма коментари, няма престъпления, няма нищо...

    07:45 14.10.2026

  • 2 Това не е ли

    36 1 Отговор
    ПАЛЕСТИНСКИ холокост . Къде са санкциите . Явно Хитл.р е бил прав за съжаление.

    07:45 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 КАЯ И УРСУЛА

    29 1 Отговор
    Как коментират тази новина?

    07:48 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ТАЗИ ПОЗИЦИЯ НА ИЗРАЕЛ

    26 1 Отговор
    Как кореспондира с европейските ценности?

    07:51 14.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Евреите са антиконцлагеристи

    10 0 Отговор
    И са разселили палестинците

    07:51 14.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 факуса

    12 3 Отговор
    да питат идийотова и гюру безглавия кво мислят по въпроса

    07:53 14.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 НА ФОТОТО..........

    15 1 Отговор
    НАЙ ГОЛЕМИЯЗЛОДЕЙ В БЛИЗКАТА ИСТОРИЯ НА СВЕТА

    08:06 14.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 гост

    1 1 Отговор
    Щом създават проблеми естествено че няма да ги искат обратно

    08:59 14.10.2026