Бенямин Нетаняху: Разселените палестинци никога няма да се върнат

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че разселените палестинци от три бежански лагера в северната част на Западния бряг няма да бъдат допуснати да се върнат по домовете си. Изявлението му дойде, след като Върховният съд на Израел разпореди държавата да представи график за мерките, необходими за евентуалното им завръщане.

Във видеообръщение, заснето край лагера „Тулкарм“, Нетаняху го определи като „крепост на тероризма“ и заяви, че израелската армия го е „прочистила“ по нареждане на правителството.

„Това не са жители, а терористи“, заяви Бенямин Нетаняху.

Решението на съда не означава незабавно връщане на разселените хора и не изисква изтегляне на израелската армия от лагерите. Държавата трябва да представи позицията си до 23 ноември 2026 г., включително график за изпълнение на необходимите мерки и отговор по въпросите за хуманитарната помощ за разселените жители.

Десетки хиляди са разселени от 2025 г.

От януари 2025 г. десетки хиляди палестинци са напуснали лагерите „Дженин“, „Нур Шамс“ и „Тулкарм“. Израелската армия представя започналите тогава операции като действия срещу инфраструктурата на въоръжени групировки в района. По данни на АФП голяма част от разселените жители не са успели да се върнат по домовете си.

Позицията на Нетаняху противоречи на указанията на съда, който е приел, че условията за незабавно завръщане все още не са налице, но е поискал от властите да посочат кога и при какви мерки то би могло да стане възможно.

Ранени при операция в Рамала

Във вторник двама палестинци са били ранени от огън на израелската армия по време на операция в Рамала, съобщи палестинското министерство на здравеопазването. В болница са приети млад мъж с тежка огнестрелна рана в долната част на гърба и 14-годишно момче с рана в горната част на бедрото. Съобщено е и за случаи на задушаване.

Израелски сили са нахлули в бившия офис на палестинската организация „Адамир“, като според журналисти на АФП са иззели документи и мебели. Силите са останали в района близо четири часа и са използвали сълзотворен газ и шокови гранати срещу репортери. Четирима журналисти са били ранени, а израелската армия не е дала незабавен коментар пред АФП.

В отделно изявление израелската армия съобщи, че е предотвратила нападение в северната част на Западния бряг и е задържала четирима предполагаеми членове на „Ислямски джихад“. Армията съобщи и за арест на издирвано лице в Бейт Рима по подозрение в трафик на оръжие.

На Западния бряг, без Източен Йерусалим, живеят около три милиона палестинци и над 500 000 израелски заселници. Напрежението в района се засили паралелно с войната в Ивицата Газа, започнала след нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Източници: news.bg, arabnews.com, jpost.com