Под тежък обстрел! Най-малко четирима загинаха при израелски огън в Газа

Най-малко четирима души са загинали при израелски удари и стрелба на различни места в ивицата Газа, съобщиха палестински здравни власти. Данните са цитирани от Ройтерс.

При удар по автомобил в квартал Тел ал Хауа в град Газа първоначално е било съобщено за двама загинали. По-късно палестински медици са посочили, че жертвата при този инцидент е една. На мястото са се събрали хора около горящите останки на колата, докато екипи на спешната помощ са се опитвали да потушат огъня.

При отделен удар в южния град Хан Юнис е загинал палестинец, който е карал велосипед. Палестински здравни служители съобщиха и за жена, загинала от израелска стрелба край бежанския лагер Джабалия в северната част на анклава.

Израелската армия заяви, че е нанесла удари по бойци на „Хамас“ в Хан Юнис, Нусейрат и град Газа. За случая край Джабалия ЦАХАЛ заявиха, че „нямат информация за стрелба в района на Джабалия, при която е загинала жена“.

Спор около изпълнението на примирието

Израел твърди, че „Хамас“ се превъоръжава и извършва атаки в нарушение на договореното през октомври прекратяване на огъня. През последните седмици израелските удари срещу обекти на групировката са зачестили.

„Хамас“ отрича да извършва нападения или да възстановява арсенала си и обвинява Израел, че подкопава усилията за мирно споразумение в ивицата Газа.

Постигнатото с посредничеството на САЩ споразумение предвижда възстановяване на крайбрежната територия, но по основните въпроси от следващия му етап няма голям напредък. Преговорите остават блокирани около разоръжаването на „Хамас“ и изтеглянето на израелските войски.

Жертвите след началото на примирието

Палестинските здравни власти съобщават, че най-малко 1500 палестинци са били убити в Газа за една година след сключването на примирието. Израел посочва, че през същия период са загинали четирима негови военнослужещи.

Палестинските власти твърдят, че над 74 000 души са загинали в ивицата Газа от началото на войната на 7 октомври 2023 г. Конфликтът започна след нападението на „Хамас“ срещу Израел, при което според израелски данни са били убити около 1200 души, а над 250 са били взети за заложници.

Източници: bta.bg