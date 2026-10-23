Военна ескалация! Бенямин Нетаняху обяви мащабна операция на Западния бряг

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви мащабна операция на окупирания Западен бряг след въоръжено нападение в Хеброн, при което са ранени петима души. Двамата нападатели са били застреляни.
Нетаняху направи изявлението по време на посещение в Хеброн, в южната част на Западния бряг. Той заяви, че израелската армия ще предприеме действия в квартала, от който според него са двамата нападатели.„Ще евакуираме жителите и ще обикаляме от къща на къща“, каза Нетаняху.
Операцията вече е започнала
Във видеообръщение израелският премиер посочи, че заедно с министъра на отбраната обсъжда операция „с много големи мащаби“. Нетаняху я сравни с действия, каквито не е имало „от времето на Шестдневната война“ през 1967 г.
От думите му не става ясно кога ще започне пълномащабната фаза на операцията, нито колко жители ще бъдат засегнати от обявената евакуация. Потвърдено е, че израелските сили вече действат в района след нападението, а допълнителните мащабни действия се подготвят.
Нападението в Хеброн
Атаката е довела до петима ранени. Двамата заподозрени нападатели са били убити при последвала престрелка с израелските сили. Подробности за самоличността им и за състоянието на пострадалите не са посочени.
Обявената операция бележи рязко разширяване на израелските мерки за сигурност в района. Нетаняху представи действията като отговор на въоръженото нападение и възложи на армията да подготви операция, която по мащаб би надхвърлила обичайните акции на Западния бряг.
Засега не е съобщено дали евакуацията на палестински жители е започнала, къде ще бъдат настанени те и колко време ще продължат ограниченията в Хеброн. Израелският премиер заяви единствено, че решението за момента на основната операция предстои, докато армията вече провежда действия на място.
Източници: bta.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 сами си правят провокациите
16:27 23.10.2026
3 Естествено че ЕП, ЕК
Иначе много им знаят човките атлантически нали ?
Коментиран от #7
16:31 23.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ще чакаме Андрей Ковачев
16:33 23.10.2026
6 Цвете
Коментиран от #8
16:34 23.10.2026
7 в чофка ли
До коментар #3 от "Естествено че ЕП, ЕК":га паемаш
Коментиран от #21
16:46 23.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сега
17:00 23.10.2026
13 Започва
17:06 23.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Да знаеш
До коментар #15 от "Човката":Така се защитава държава.
17:15 23.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 гост
17:16 23.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ционизма е еманацията на нацизма
Коментиран от #22
17:21 23.10.2026
21 май е отзад
До коментар #7 от "в чофка ли":понеже трябва да бълва тая помия от устата
17:22 23.10.2026
22 Роко
До коментар #20 от "Ционизма е еманацията на нацизма":Кво да ги правиш международния трибунал са либерали. Освен да дрънкат глупости за друго не ги бива.
17:33 23.10.2026