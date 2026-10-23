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Военна ескалация! Бенямин Нетаняху обяви мащабна операция на Западния бряг

Военна ескалация! Бенямин Нетаняху обяви мащабна операция на Западния бряг

23 Октомври, 2026 16:23 1 591 22

  • бенямин нетаняху-
  • западен бряг-
  • хеброн-
  • израел-
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Израелският премиер заяви, че ще бъдат евакуирани палестински жители след нападение в Хеброн, при което са ранени петима души

Военна ескалация! Бенямин Нетаняху обяви мащабна операция на Западния бряг - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви мащабна операция на окупирания Западен бряг след въоръжено нападение в Хеброн, при което са ранени петима души. Двамата нападатели са били застреляни.

Нетаняху направи изявлението по време на посещение в Хеброн, в южната част на Западния бряг. Той заяви, че израелската армия ще предприеме действия в квартала, от който според него са двамата нападатели.

„Ще евакуираме жителите и ще обикаляме от къща на къща“, каза Нетаняху.

Операцията вече е започнала

Във видеообръщение израелският премиер посочи, че заедно с министъра на отбраната обсъжда операция „с много големи мащаби“. Нетаняху я сравни с действия, каквито не е имало „от времето на Шестдневната война“ през 1967 г.

„Армията е готова да я осъществи и ние ще определим момента, но тя вече е в ход“, заяви израелският премиер.

От думите му не става ясно кога ще започне пълномащабната фаза на операцията, нито колко жители ще бъдат засегнати от обявената евакуация. Потвърдено е, че израелските сили вече действат в района след нападението, а допълнителните мащабни действия се подготвят.

Нападението в Хеброн

Атаката е довела до петима ранени. Двамата заподозрени нападатели са били убити при последвала престрелка с израелските сили. Подробности за самоличността им и за състоянието на пострадалите не са посочени.

Обявената операция бележи рязко разширяване на израелските мерки за сигурност в района. Нетаняху представи действията като отговор на въоръженото нападение и възложи на армията да подготви операция, която по мащаб би надхвърлила обичайните акции на Западния бряг.

Засега не е съобщено дали евакуацията на палестински жители е започнала, къде ще бъдат настанени те и колко време ще продължат ограниченията в Хеброн. Израелският премиер заяви единствено, че решението за момента на основната операция предстои, докато армията вече провежда действия на място.

Източници: bta.bg


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 сами си правят провокациите

    17 10 Отговор
    после следва операцията.

    16:27 23.10.2026

  • 3 Естествено че ЕП, ЕК

    15 8 Отговор
    български представители в ЕП в невежество, манипулации и „ограничена политическа легитимност“ ще продължават да си налягат парцалите относно нацисткият коптор Израел ..
    Иначе много им знаят човките атлантически нали ?

    Коментиран от #7

    16:31 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ще чакаме Андрей Ковачев

    10 4 Отговор
    Да ни каже и разкаже как кво и що било нали ...

    16:33 23.10.2026

  • 6 Цвете

    11 8 Отговор
    МАЛЕ, КАКВО ПЛЕМЕ СТЕ САМО. ЗАРАДИ СВИНЩИНИТЕ ВИ ,ЗАПОЧНА ИСЕРИЯТА ОКОЛО ОРМУЗ. ДО КЪДЕ ЩЕ СТИГНАТ ЦЕНИТЕ И ДО КОГА ЩЕ ВИ ТЪРПЯТ . 🫵🫵🫵

    Коментиран от #8

    16:34 23.10.2026

  • 7 в чофка ли

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Естествено че ЕП, ЕК":

    га паемаш

    Коментиран от #21

    16:46 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сега

    3 0 Отговор
    ще започнат прочистване и от другата страна на Палестина.

    17:00 23.10.2026

  • 13 Започва

    4 0 Отговор
    показно от Натаняху на Путин как се води война...

    17:06 23.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Да знаеш

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Човката":

    Така се защитава държава.

    17:15 23.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 гост

    2 3 Отговор
    Така се прави ако искаш да имаш държава и сигурност за народа си.

    17:16 23.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ционизма е еманацията на нацизма

    4 1 Отговор
    А Нараняху е обвинен от международният трибунал за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Това би трябвало винаги да се пише за него.

    Коментиран от #22

    17:21 23.10.2026

  • 21 май е отзад

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "в чофка ли":

    понеже трябва да бълва тая помия от устата

    17:22 23.10.2026

  • 22 Роко

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ционизма е еманацията на нацизма":

    Кво да ги правиш международния трибунал са либерали. Освен да дрънкат глупости за друго не ги бива.

    17:33 23.10.2026