Военна ескалация! Бенямин Нетаняху обяви мащабна операция на Западния бряг

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви мащабна операция на окупирания Западен бряг след въоръжено нападение в Хеброн, при което са ранени петима души. Двамата нападатели са били застреляни.

Нетаняху направи изявлението по време на посещение в Хеброн, в южната част на Западния бряг. Той заяви, че израелската армия ще предприеме действия в квартала, от който според него са двамата нападатели.

Операцията вече е започнала

„Ще евакуираме жителите и ще обикаляме от къща на къща“, каза Нетаняху.

Във видеообръщение израелският премиер посочи, че заедно с министъра на отбраната обсъжда операция „с много големи мащаби“. Нетаняху я сравни с действия, каквито не е имало „от времето на Шестдневната война“ през 1967 г.

„Армията е готова да я осъществи и ние ще определим момента, но тя вече е в ход“, заяви израелският премиер.

От думите му не става ясно кога ще започне пълномащабната фаза на операцията, нито колко жители ще бъдат засегнати от обявената евакуация. Потвърдено е, че израелските сили вече действат в района след нападението, а допълнителните мащабни действия се подготвят.

Нападението в Хеброн

Атаката е довела до петима ранени. Двамата заподозрени нападатели са били убити при последвала престрелка с израелските сили. Подробности за самоличността им и за състоянието на пострадалите не са посочени.

Обявената операция бележи рязко разширяване на израелските мерки за сигурност в района. Нетаняху представи действията като отговор на въоръженото нападение и възложи на армията да подготви операция, която по мащаб би надхвърлила обичайните акции на Западния бряг.

Засега не е съобщено дали евакуацията на палестински жители е започнала, къде ще бъдат настанени те и колко време ще продължат ограниченията в Хеброн. Израелският премиер заяви единствено, че решението за момента на основната операция предстои, докато армията вече провежда действия на място.

Източници: bta.bg