Не мисля, че това е повод за тревога! В Белия дом засега не се тревожат, но държат под око чумата в Русия

Съединените щати следят съобщенията за случай на чумна инфекция в руска лаборатория, заяви държавният секретар Марко Рубио, цитиран от "Франс прес".
Той обаче уточни, че това не е "повод за тревога".
"Очевидно пътуванията между САЩ и Русия са много ограничени, но както при всичко останало, ако нещо подобно излезе извън контрол, то може бързо да се разпространи", посочи Рубио, преди да отпътува на посещение в Исландия.
"Затова го следим и наблюдаваме отблизо. Не мисля, че това е повод за тревога, но е повод да му обърнем внимание и просто да го държим под око. И ние правим точно това", изтъкна той.
Припомняме, че смъртта на 28-годишна служителка на Иркутския противочумен институт за Сибир и Далечния изток предизвика засилени противоепидемични мерки в Иркутска област, след като първоначално се появиха подозрения, че жената може да е била заразена с чума
Близо 200 души, които са били в контакт с нея, бяха поставени под медицинско наблюдение.
Властите в Русия омаловажиха по-рано през деня информацията, според която лаборантка е починала от чума в бактериологичен институт в Сибир, и заявиха, че "ситуацията е под контрол", а аутопсията не е показала следи от болестта, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Смъртта на Дария Чипилова, 28-годишна лаборантка, която работеше в Иркутския противочумен институт, бе отразена от няколко руски медии и предизвика сериозна тревога.
Според руската медия "Народите на Байкал" жената се е заразила с белодробна чума от счупена епруветка, но анализи, проведени от експертна комисия, показват, че причината за смъртта е "пневмония с неустановена етиология", съобщи губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев.
"Резултатите от разследването, проведено от агенцията за обществено здраве "Роспотребнадзор", показаха, че в биологичните материали на младата жена не са засечени следи от микроорганизъм, свързан с професионалните ѝ дейности", заяви Кобзев в Телеграм.
"Здравната ситуация в областта е стабилна", посочи губернаторът, като допълни, че никой друг служител на Иркутския противочумен институт не е посещавал лекар от обявяването на смъртта на младата жена.
От своя страна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призова днес журналистите "да се позовават на официалните изявления на "Роспотребнадзор", а не на слухове или спекулации".
"Главното ведомство, компетентно в тази област, е "Роспотребнадзор" и именно неговите официални изявления трябва да се смятат за ориентир, а не различните слухове и спекулации. В "Роспотребнадзор" работят висококвалифицирани професионалисти, нека се вслушаме в официалните им съобщения", подчерта Песков, цитиран от ТАСС.
"САЩ наблюдават отблизо случая с лаборантката, починала от чума в противочумен институт в Сибир", посочи държавният секретар на САЩ Марко Рубио днес, преди да замине на посещение в Европа.
"Не мисля, че това е повод за притеснение, но ситуацията трябва да бъде следена. Пътуванията между САЩ и Русия, разбира се, са много ограничени, но както всяко друго нещо, което излиза наяве, то бързо се разпространява", допълни Рубио.
Чумата е заразна болест, предизвиквана от бактерии, докато белодробната чума, от друга страна, е силно заразна и може да бъде смъртоносна, ако не се лекува своевременно, посочва Световната здравна организация.
Чумата е ендемична за Сибир, където е първата праисторическа епидемия от болестта сред хората, тъй като бактерията, която я причинява, се среща сред дребните бозайници в обширните естествени райони на областта. Въпреки това е рядкост руснаците да се разболеят от чума, макар че в други части на света, например Африка, всяка година се регистрират случаи на заразяване с болестта, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соваж бейби
22:51 05.10.2026
2 Овчар
22:51 05.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хахаха
22:54 05.10.2026
5 пешо
22:54 05.10.2026
6 .....
22:55 05.10.2026
7 РУСКИТЕ БИОЛАБОРАТОРИИ
И КОГАТО ГИ ЗНАЕМ КАКВИ
ТОТАЛНИ НЕКАДЪРНИЦИ
СА БЛАТАРИТЕ
ЩЕ ПРЕДУЗВИКАТ ОЩЕ ЕДНА
СВЕТОВНА ПАНДЕМИЯ.
23:03 05.10.2026
8 ПУТИН
СТРАХЛИВ КРАСТАВ ПЛЪХ е
Ще ПСИХЯСА за Пореден Път
След КОВИДА.
23:06 05.10.2026
9 Да мрътт
23:09 05.10.2026
10 Нямат край
Коментиран от #11
23:11 05.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Лама Кифла
23:17 05.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Величко
Коментиран от #20
23:21 05.10.2026
17 Каква "чума в Русия" бе?!
Има един случай със съмнение за заразяване от невнимание.
При навременно лечение с антибиотици проблеми няма. Защо се активирахте. Това не е някакакв нов моделиран вирус от Фаучи и ЦРУ,.
Да не драпате Файзер да ви измисли вакси и да ви праска бустери
"...държат под око чумата в Русия" :):)
23:28 05.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Капейчо
До коментар #16 от "Величко":Искаш да кажеш, че руската лаборатория в Русия не е руска. Ето това е вече истински сменен софтуер. Браво. От такива хора имаме нужда.
23:29 05.10.2026