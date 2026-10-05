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Не мисля, че това е повод за тревога! В Белия дом засега не се тревожат, но държат под око чумата в Русия

Не мисля, че това е повод за тревога! В Белия дом засега не се тревожат, но държат под око чумата в Русия

5 Октомври, 2026 22:48 660 20

  • сащ-
  • русия-
  • сибир-
  • белодробна чума-
  • марко рубио-
  • иркутска област-
  • владимир путин

Очевидно пътуванията между САЩ и Русия са много ограничени, но ако нещо подобно излезе извън контрол, то може бързо да се разпространи

Не мисля, че това е повод за тревога! В Белия дом засега не се тревожат, но държат под око чумата в Русия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP

Съединените щати следят съобщенията за случай на чумна инфекция в руска лаборатория, заяви държавният секретар Марко Рубио, цитиран от "Франс прес".

Той обаче уточни, че това не е "повод за тревога".

"Очевидно пътуванията между САЩ и Русия са много ограничени, но както при всичко останало, ако нещо подобно излезе извън контрол, то може бързо да се разпространи", посочи Рубио, преди да отпътува на посещение в Исландия.

"Затова го следим и наблюдаваме отблизо. Не мисля, че това е повод за тревога, но е повод да му обърнем внимание и просто да го държим под око. И ние правим точно това", изтъкна той.

Припомняме, че смъртта на 28-годишна служителка на Иркутския противочумен институт за Сибир и Далечния изток предизвика засилени противоепидемични мерки в Иркутска област, след като първоначално се появиха подозрения, че жената може да е била заразена с чума

Близо 200 души, които са били в контакт с нея, бяха поставени под медицинско наблюдение.

Властите в Русия омаловажиха по-рано през деня информацията, според която лаборантка е починала от чума в бактериологичен институт в Сибир, и заявиха, че "ситуацията е под контрол", а аутопсията не е показала следи от болестта, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Смъртта на Дария Чипилова, 28-годишна лаборантка, която работеше в Иркутския противочумен институт, бе отразена от няколко руски медии и предизвика сериозна тревога.

Според руската медия "Народите на Байкал" жената се е заразила с белодробна чума от счупена епруветка, но анализи, проведени от експертна комисия, показват, че причината за смъртта е "пневмония с неустановена етиология", съобщи губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев.

"Резултатите от разследването, проведено от агенцията за обществено здраве "Роспотребнадзор", показаха, че в биологичните материали на младата жена не са засечени следи от микроорганизъм, свързан с професионалните ѝ дейности", заяви Кобзев в Телеграм.

"Здравната ситуация в областта е стабилна", посочи губернаторът, като допълни, че никой друг служител на Иркутския противочумен институт не е посещавал лекар от обявяването на смъртта на младата жена.

От своя страна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призова днес журналистите "да се позовават на официалните изявления на "Роспотребнадзор", а не на слухове или спекулации".

"Главното ведомство, компетентно в тази област, е "Роспотребнадзор" и именно неговите официални изявления трябва да се смятат за ориентир, а не различните слухове и спекулации. В "Роспотребнадзор" работят висококвалифицирани професионалисти, нека се вслушаме в официалните им съобщения", подчерта Песков, цитиран от ТАСС.

"САЩ наблюдават отблизо случая с лаборантката, починала от чума в противочумен институт в Сибир", посочи държавният секретар на САЩ Марко Рубио днес, преди да замине на посещение в Европа.

"Не мисля, че това е повод за притеснение, но ситуацията трябва да бъде следена. Пътуванията между САЩ и Русия, разбира се, са много ограничени, но както всяко друго нещо, което излиза наяве, то бързо се разпространява", допълни Рубио.

Чумата е заразна болест, предизвиквана от бактерии, докато белодробната чума, от друга страна, е силно заразна и може да бъде смъртоносна, ако не се лекува своевременно, посочва Световната здравна организация.

Чумата е ендемична за Сибир, където е първата праисторическа епидемия от болестта сред хората, тъй като бактерията, която я причинява, се среща сред дребните бозайници в обширните естествени райони на областта. Въпреки това е рядкост руснаците да се разболеят от чума, макар че в други части на света, например Африка, всяка година се регистрират случаи на заразяване с болестта, отбелязва Ройтерс.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соваж бейби

    2 0 Отговор
     В Белия дом засега не се тревожат, но държат под око чумата в Русия 🤣

    22:51 05.10.2026

  • 2 Овчар

    7 3 Отговор
    Чумата в наши дни се лекува но унижението и безпомощното състояние на Сащ ще остане за винаги..!

    22:51 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хахаха

    3 0 Отговор
    айде на чумата в Русияяяя...доде е топла-топлаааа....:)))))

    22:54 05.10.2026

  • 5 пешо

    5 2 Отговор
    чумата сте вие

    22:54 05.10.2026

  • 6 .....

    2 4 Отговор
    Ванга пак позна,древна бактерия ще се събуди от Сибир.

    22:55 05.10.2026

  • 7 РУСКИТЕ БИОЛАБОРАТОРИИ

    1 2 Отговор
    КРИЯТ МНОГО ОПАСНОСТИ....

    И КОГАТО ГИ ЗНАЕМ КАКВИ
    ТОТАЛНИ НЕКАДЪРНИЦИ
    СА БЛАТАРИТЕ

    ЩЕ ПРЕДУЗВИКАТ ОЩЕ ЕДНА
    СВЕТОВНА ПАНДЕМИЯ.

    23:03 05.10.2026

  • 8 ПУТИН

    1 2 Отговор
    Ще се покрие в БУНКЕРА.

    СТРАХЛИВ КРАСТАВ ПЛЪХ е

    Ще ПСИХЯСА за Пореден Път
    След КОВИДА.

    23:06 05.10.2026

  • 9 Да мрътт

    1 2 Отговор
    Те с Руснаци какво лошо има в Това??

    23:09 05.10.2026

  • 10 Нямат край

    2 2 Отговор
    руската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #11

    23:11 05.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Лама Кифла

    3 1 Отговор
    ми тя чумята е в белия дом, ...

    23:17 05.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Величко

    2 0 Отговор
    Оффф ... . ако все пак има чума . тя е от американските лаборатории . а не от руска ... !

    Коментиран от #20

    23:21 05.10.2026

  • 17 Каква "чума в Русия" бе?!

    2 0 Отговор
    Съсвсем издивяхте!
    Има един случай със съмнение за заразяване от невнимание.
    При навременно лечение с антибиотици проблеми няма. Защо се активирахте. Това не е някакакв нов моделиран вирус от Фаучи и ЦРУ,.
    Да не драпате Файзер да ви измисли вакси и да ви праска бустери

    "...държат под око чумата в Русия" :):)

    23:28 05.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Капейчо

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Величко":

    Искаш да кажеш, че руската лаборатория в Русия не е руска. Ето това е вече истински сменен софтуер. Браво. От такива хора имаме нужда.

    23:29 05.10.2026