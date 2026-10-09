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САЩ ще извършат публична екзекуция чрез разстрел и ще я излъчват на живо

САЩ ще извършат публична екзекуция чрез разстрел и ще я излъчват на живо

9 Октомври, 2026 19:39 1 915 45

  • пийт хегсет-
  • пентагон-
  • сащ-
  • екзекуция-
  • нидал хасан

Осъденият Нидал Хасан уби 13 войници във "Форт Худ" през 2009 г., решението предизвика критики

САЩ ще извършат публична екзекуция чрез разстрел и ще я излъчват на живо - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Министерството на отбраната на САЩ планира да изпълни публично смъртна присъда в началото на декември. Разстрелът на осъден на смърт ще бъде излъчен на живо. Американският министър на отбраната Пийт Хегсет вече беше заявил, че одобрената от президента Доналд Тръмп екзекуция на бивш психиатър от американската армия ще се състои публично. Тя е насрочена за 3 декември във военната база „Форт Худ“ в Тексас. През 2009 г. Нидал Хасан откри огън по войници там и уби 13 души. Още 32 души бяха ранени. След това нападателят заяви, че е отмъстил за войните на САЩ в мюсюлманския свят. Бившият военен психиатър беше осъден на смърт от военен съд през 2013 г.

Ако екзекуцията наистина се състои, според американските медии това ще бъде първата военна екзекуция в САЩ от повече от 60 години насам. Решението да се излъчи на живо е „безпрецедентно в съвременната история“ и „се намира на неясна правна територия“, заяви Джон Милс, адвокат, който работи с осъдени на смърт затворници.

Дебатът за смъртното наказание в САЩ отново се разпали

Тръмп одобри екзекуцията съвсем наскоро – само няколко дни след като в щата Тенеси се провали опит за изпълнение на смъртно наказание. На осъдената за убийство Криста Пайк бяха инжектирани две дози от препарата пентобарбитал, но тя оцеля. Случаят поднови дебата относно смъртното наказание в САЩ.

Публичните екзекуции чрез разстрел са били използвани в САЩ по време на Американската гражданска война през 19-ти век като средство за възпиране. Последната екзекуция, извършена от екзекуционен отряд на американската армия, се е състояла през 1945 г. Последната публична екзекуция в САЩ е била през 1936 г. - тогава в щата Кентъки мъж беше обесен пред хиляди хора.

Критики срещу решението

Ако САЩ наистина отново извършат публична екзекуция, това би ги поставило до държави, чиито практики те осъждат в други случаи. Според данни на правозащитната организация „Амнести Интернешънъл“ през изминалата година са били извършени най-малко 17 публични екзекуции: шест в Афганистан и единадесет в Иран.

Сенаторът от Демократическата партия Крис Мърфи заяви пред Си Ен Ен, че излъчването на живо е „отвратително“ и напомня на екзекуциите, извършвани от групировката „Ислямска държава“. Алонсо Лънсфорд, бивш сержант от американската армия, който беше прострелян седем пъти по време на нападението във „Форт Худ“, заяви пред британската обществена медия Би Би Си, че подкрепя екзекуцията чрез разстрел като метод, „подходящ“ за стореното. Той не смята, че всеки трябва да има възможност да гледа екзекуцията на живо, тъй като се притеснява от посланието, което то изпраща към по-младите хора, но казва, че е важно на засегнатите от стрелбата да се даде тази възможност.

Източник: www.dw.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дън Бай

    10 10 Отговор
    Ехааа, ще си взема пуканки!

    19:41 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Верно ли

    31 7 Отговор
    Колко "демократично"!

    Коментиран от #13

    19:42 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кольо Русофила

    8 22 Отговор
    Другари, дайте да се снишим, че Буданката казал, че ще избива военнопрестъпници, където и да се намират. А ние знаем кого подкрепяме и какви сме.

    Коментиран от #8

    19:44 09.10.2026

  • 6 дядо поп

    33 5 Отговор
    Дивака си остава дивак , какво друго да очакваш от държава на 250 години.

    19:46 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хихихи

    28 4 Отговор
    Зелката да гледа, че скоро е неговия ред!

    19:49 09.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хмммм

    20 2 Отговор
    Kak още не са уволнили този доказан нацист Пийт Хигсет?

    19:53 09.10.2026

  • 15 Спецназ

    8 4 Отговор
    Какво значи "Наживо"- ще видим как стрелкцитр стрелят и завързания с превръзка се облива в кръв или сапунки по радиото и тв с кадри на бодлива тел от затвора??

    Аз бих го изгледал ако е онлайн!!

    19:54 09.10.2026

  • 16 авантгард

    0 1 Отговор
    М, ейай.

    19:56 09.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ?????

    8 3 Отговор
    Уф.
    Връщат се във времената на процеса на вещиците от Салем.
    А ако не успеят го убият като онази осъдената на смърт в Тенеси преди седмица как ще е?

    19:59 09.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пътем

    9 3 Отговор
    Намирам го за дивашко!

    20:00 09.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Алонсо

    7 2 Отговор
    бърка за младите, посланието и към тях е като към възрастните-танто за кукуригу или справедливо възмездие за причиненото зло.
    Китайците никога не са спирали тази практика и за по-малки престъпления, затова законът там е на най-високо място и нямат такава престъпност още от училищна възраст .....!

    20:04 09.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    10 2 Отговор
    Англосаксонския упадък. А бяхме против смъртното наказание.

    Коментиран от #36

    20:20 09.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Kaлпазанин

    6 2 Отговор
    Новият световен ред ,това ще е като назидание за непослушните

    20:22 09.10.2026

  • 31 Дудов

    8 4 Отговор
    Ако излъчват обесването на Тръмп или публичното обезчестяване на Зеленски то тогава ще събе.ат повече фенове отколкото на световното по футбол

    Коментиран от #38

    20:28 09.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Нали

    4 3 Отговор
    имаме общи евроатлантически ценности. В Европейския съюз смъртни присъда не се издават и не се изпълняват. Атлантическата /САЩ/ ценност е да излъчват директно екзекуции. Къде са ни общите ценности? На всичко отгоре престъплението е от2009 г. а присъдата е от 2013 г.

    Коментиран от #43

    20:44 09.10.2026

  • 36 Кой бил

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ":

    Против смъртното наказание???? Шепа европейски дебили , които се опитват да тровят живота на обикновения европеец ,ама хората се събуждат малко по малко и тая фашистка крадлива шайка ще го отнесе!

    20:45 09.10.2026

  • 37 бай Даньо

    0 1 Отговор
    В лидера на свободния свят е така ...

    20:46 09.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 бай Даньо

    1 3 Отговор
    Америка си е перверзия. В най религиозната страна от богатия християнски свят не можеш да обясниш на обикновения Джо че е християнска ценност да не отнемаш живот - само Господ дава и взема живот ...

    20:52 09.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 А всички управлявали

    2 0 Отговор
    България след 89- та КОГА!!!!????

    21:05 09.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.