САЩ ще извършат публична екзекуция чрез разстрел и ще я излъчват на живо

Министерството на отбраната на САЩ планира да изпълни публично смъртна присъда в началото на декември. Разстрелът на осъден на смърт ще бъде излъчен на живо. Американският министър на отбраната Пийт Хегсет вече беше заявил, че одобрената от президента Доналд Тръмп екзекуция на бивш психиатър от американската армия ще се състои публично. Тя е насрочена за 3 декември във военната база „Форт Худ“ в Тексас. През 2009 г. Нидал Хасан откри огън по войници там и уби 13 души. Още 32 души бяха ранени. След това нападателят заяви, че е отмъстил за войните на САЩ в мюсюлманския свят. Бившият военен психиатър беше осъден на смърт от военен съд през 2013 г.

Ако екзекуцията наистина се състои, според американските медии това ще бъде първата военна екзекуция в САЩ от повече от 60 години насам. Решението да се излъчи на живо е „безпрецедентно в съвременната история“ и „се намира на неясна правна територия“, заяви Джон Милс, адвокат, който работи с осъдени на смърт затворници.

Дебатът за смъртното наказание в САЩ отново се разпали

Тръмп одобри екзекуцията съвсем наскоро – само няколко дни след като в щата Тенеси се провали опит за изпълнение на смъртно наказание. На осъдената за убийство Криста Пайк бяха инжектирани две дози от препарата пентобарбитал, но тя оцеля. Случаят поднови дебата относно смъртното наказание в САЩ.

Публичните екзекуции чрез разстрел са били използвани в САЩ по време на Американската гражданска война през 19-ти век като средство за възпиране. Последната екзекуция, извършена от екзекуционен отряд на американската армия, се е състояла през 1945 г. Последната публична екзекуция в САЩ е била през 1936 г. - тогава в щата Кентъки мъж беше обесен пред хиляди хора.

Критики срещу решението

Ако САЩ наистина отново извършат публична екзекуция, това би ги поставило до държави, чиито практики те осъждат в други случаи. Според данни на правозащитната организация „Амнести Интернешънъл“ през изминалата година са били извършени най-малко 17 публични екзекуции: шест в Афганистан и единадесет в Иран.

Сенаторът от Демократическата партия Крис Мърфи заяви пред Си Ен Ен, че излъчването на живо е „отвратително“ и напомня на екзекуциите, извършвани от групировката „Ислямска държава“. Алонсо Лънсфорд, бивш сержант от американската армия, който беше прострелян седем пъти по време на нападението във „Форт Худ“, заяви пред британската обществена медия Би Би Си, че подкрепя екзекуцията чрез разстрел като метод, „подходящ“ за стореното. Той не смята, че всеки трябва да има възможност да гледа екзекуцията на живо, тъй като се притеснява от посланието, което то изпраща към по-младите хора, но казва, че е важно на засегнатите от стрелбата да се даде тази възможност.

Източник: www.dw.com