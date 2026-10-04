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САЩ: републиканците се дистанцират от Тръмп

САЩ: републиканците се дистанцират от Тръмп

4 Октомври, 2026 16:35 1 454 15

  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия-
  • междинни избори

Междинните избори в САЩ винаги са били тест за нагласите спрямо действащия президент - независимо от всички особености, свързани с отделните федерални щати и изборни окръзи

САЩ: републиканците се дистанцират от Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

На 3 ноември американците ще отидат до урните, но името на Доналд Тръмп изобщо не е на бюлетината. Въпреки това той вече от седмици апелира: "Действайте така, сякаш изборът е за мен!" По време на партийния конгрес в Далас Тръмп отново повтори: "Моето име е върху бюлетината."

Тръмп е до голяма степен прав, коментира Ралф Борхард в АРД и пояснява: "Междинните избори в САЩ винаги са били тест за нагласите спрямо действащия президент - независимо от всички особености, свързани с отделните федерални щати и изборни окръзи."

Но дали кандидатите на републиканците за Камарата на представителите и Сената биха имали полза, ако в центъра на предизборната борба стои само президентът Тръмп? "Не", казва пред АРД Кайл Кондик, политолог от университета във Вирджиния. Причината е очевидна - от началото на войната в Иран популярността на Тръмп спада.

Републикански кандидати се дистанцират от Тръмп

Основната причина за това според експерта са увеличените цени на храните и особено на бензина: "Високата инфлация се превърна в проблем за демократите на миналите президентски избори. Сега кормилото е в ръцете на републиканците и те понасят негативните ефекти."

АРД отбелязва, че вече има републикански кандидати, които се дистанцират от Тръмп. Майк Роджърс от Мичиган, който се бори за преизбиране в Сената, казва: "Трябва да се погрижим цените да спаднат. Войната с Иран трябва да бъде прекратена - и то бързо."

Републиканката Мария Салазар от Флорида, която се бори за преизбиране в Камарата на представителите, критикува в своите предизборни видеа бруталните действия на миграционните власти ICE. Салазар, която има латиноамерикански корени, смята, че Тръмп е прекалил. Редица други кандидати също се дистанцират от политиките на президента.

Президентът е за изкуствения интелект на всяка цена

"Изненадващо е, че и по други теми Тръмп явно е изгубил инстинкта си какво вълнува повечето хора", казва пред АРД политологът Кондик. От допитванията си личи, че мнозинството от американските граждани иска ясни правила в областта на изкуствения интелект. На много места се провеждат протести срещу гигантските центрове за данни, които се изграждат. "Да подкрепяш ясни правила за ИИ и да си срещу прекомерното разрастване на центровете за данни би било основното искане на всеки популист", казва Кондик. Но Тръмп застъпва обратни позиции.

Експертът очаква, че на 3 ноември републиканците ще загубят мнозинството си в Камарата на представителите. Въпросът е само колко голямо ще е предимството на демократите. В Сената ситуацията остава неясна.

Ще се опита ли Тръмп да промени резултата от вота?

Може ли да се очаква, че междинните избори в САЩ ще бъдат честни и свободни, след като критици на Тръмп се опасяват, че президентът може да мобилизира Националната гвардия в деня на изборите, както и миграционните власти, за да сплаши избирателите с чуждестранни корени? Или дори да се стигне дотам, че Тръмп да не признае резултата от вота?

"Вярвам, че изборите ще са честни", казва Кайл Кондик пред АРД. Той признава, че Тръмп е заявявал, че е готов да ограничи правото на вот по пощата например, както и че има риск отново да не признае резултатите, както е правил преди, но това надали ще повлияе на финалния резултат: "Засега няма белези за подобно нещо и аз вярвам, че изборите ще са свободни и честни", казва в заключение политологът.

Източник: www.dw.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    11 2 Отговор
    Нормално. Много го хапе кучето.

    16:37 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    13 4 Отговор
    И там, като в България!!!
    Когото и да изберат, все е изплискал легена...

    16:39 04.10.2026

  • 5 вярваш

    9 2 Отговор
    на дойче зеле гьобелс пропаганден, спонсорирано от сорос нерес..

    16:40 04.10.2026

  • 6 Оранжевия Кьопек

    7 2 Отговор
    си отива през Ноември и го знае много добре. Въпросът е Мелания дали ще участва после в ергенът или директно маман в Лас Вегас.

    Коментиран от #9

    16:43 04.10.2026

  • 7 Жоро

    10 1 Отговор
    РУСИЯ ПОДКРЕПЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ, КАЗВА МЕРЦ !
    ВЪЗМОЖНО Е !
    НО, ЧЕ ТРЪМП, ВАНС И МЪСК ПОДКРЕПЯТ АЛИС ВАЙДЕЛ Е СИГУРНО. ДАЖЕ АБСОЛЮТНО СИГУРНО !

    16:43 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Оранжевия Кьопек":

    Междинните избори в САЩ до сега винаги са печелени от другата партия ,която не е на власт .То трета партия там няма де .:) Те са си двупартийна система с един господар..

    Коментиран от #11

    16:46 04.10.2026

  • 10 Хаха

    9 2 Отговор
    Режимът в САЩ е направен да работи така, че изборите да нямат значение за това което се случва.

    16:48 04.10.2026

  • 11 цял проводник

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Има малки играчи и разни локални уж независими дребни риби -примерна справка РФК дето щеше уж за президент да се кандидатира, но се сложи на тръмпоча и после стана здравен министър.

    16:51 04.10.2026

  • 12 Красимир Петров

    3 1 Отговор
    Измислено от Дойче зеле

    16:56 04.10.2026

  • 13 Демократ

    4 0 Отговор
    ,Този смрадлив пасквил нямаше начин да не е произведен от дойче злетаците.

    16:58 04.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Янко Виа

    2 0 Отговор
    Както перефразира бившият британски политик и Достоен Човек -Джпрдж Гаелъуей,за който и да гласуваш ,сини,червени ,либерали ,демократи ,лейбъристи ,консерватори - пак избираш една от двете бузи на един и същ .....З

    17:25 04.10.2026