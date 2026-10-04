САЩ: републиканците се дистанцират от Тръмп

На 3 ноември американците ще отидат до урните, но името на Доналд Тръмп изобщо не е на бюлетината. Въпреки това той вече от седмици апелира: "Действайте така, сякаш изборът е за мен!" По време на партийния конгрес в Далас Тръмп отново повтори: "Моето име е върху бюлетината."

Тръмп е до голяма степен прав, коментира Ралф Борхард в АРД и пояснява: "Междинните избори в САЩ винаги са били тест за нагласите спрямо действащия президент - независимо от всички особености, свързани с отделните федерални щати и изборни окръзи."

Но дали кандидатите на републиканците за Камарата на представителите и Сената биха имали полза, ако в центъра на предизборната борба стои само президентът Тръмп? "Не", казва пред АРД Кайл Кондик, политолог от университета във Вирджиния. Причината е очевидна - от началото на войната в Иран популярността на Тръмп спада.

Републикански кандидати се дистанцират от Тръмп

Основната причина за това според експерта са увеличените цени на храните и особено на бензина: "Високата инфлация се превърна в проблем за демократите на миналите президентски избори. Сега кормилото е в ръцете на републиканците и те понасят негативните ефекти."

АРД отбелязва, че вече има републикански кандидати, които се дистанцират от Тръмп. Майк Роджърс от Мичиган, който се бори за преизбиране в Сената, казва: "Трябва да се погрижим цените да спаднат. Войната с Иран трябва да бъде прекратена - и то бързо."

Републиканката Мария Салазар от Флорида, която се бори за преизбиране в Камарата на представителите, критикува в своите предизборни видеа бруталните действия на миграционните власти ICE. Салазар, която има латиноамерикански корени, смята, че Тръмп е прекалил. Редица други кандидати също се дистанцират от политиките на президента.

Президентът е за изкуствения интелект на всяка цена

"Изненадващо е, че и по други теми Тръмп явно е изгубил инстинкта си какво вълнува повечето хора", казва пред АРД политологът Кондик. От допитванията си личи, че мнозинството от американските граждани иска ясни правила в областта на изкуствения интелект. На много места се провеждат протести срещу гигантските центрове за данни, които се изграждат. "Да подкрепяш ясни правила за ИИ и да си срещу прекомерното разрастване на центровете за данни би било основното искане на всеки популист", казва Кондик. Но Тръмп застъпва обратни позиции.

Експертът очаква, че на 3 ноември републиканците ще загубят мнозинството си в Камарата на представителите. Въпросът е само колко голямо ще е предимството на демократите. В Сената ситуацията остава неясна.

Ще се опита ли Тръмп да промени резултата от вота?

Може ли да се очаква, че междинните избори в САЩ ще бъдат честни и свободни, след като критици на Тръмп се опасяват, че президентът може да мобилизира Националната гвардия в деня на изборите, както и миграционните власти, за да сплаши избирателите с чуждестранни корени? Или дори да се стигне дотам, че Тръмп да не признае резултата от вота?

"Вярвам, че изборите ще са честни", казва Кайл Кондик пред АРД. Той признава, че Тръмп е заявявал, че е готов да ограничи правото на вот по пощата например, както и че има риск отново да не признае резултатите, както е правил преди, но това надали ще повлияе на финалния резултат: "Засега няма белези за подобно нещо и аз вярвам, че изборите ще са свободни и честни", казва в заключение политологът.

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