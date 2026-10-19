Издирва се! Флорида издаде заповед за арест на Раул Кастро

Щатът Флорида издаде заповед за арест на бившия кубински лидер Раул Кастро във връзка със свалянето на два самолета на организацията „Братя за спасение“ през 1996 г. Заповедта е без право на освобождаване под гаранция и е свързана с обвинение в заговор за извършване на убийство от първа степен.
Документът е подписан от съдия от окръг Маями-Дейд. В него се посочва, че има достатъчно основание да се предполага, че Кастро е участвал в заговор, довел до смъртта на четирима души. Флорида ще поиска пълното му екстрадиране, ако той бъде задържан извън щата.
Делото е свързано със свалянето на два самолета
Инцидентът се е случил през февруари 1996 г. Два цивилни самолета на базираната в Маями организация „Братя за спасение“ са били свалени от кубински изтребители над международни води. Загинали са Армандо Алехандре-младши, Марио де ла Пеня, Пабло Моралес и Карлос Коста. Трима от тях са били американски граждани.
По време на инцидента Раул Кастро е бил министър на отбраната на Куба. Американските власти твърдят, че кубинското военно ръководство е дало нарежданията за атаката. Заповедта на съда посочва и данни за наблюдение на военноморската база в Кий Уест и предаване на информация за полетите.
Кастро вече е обвиняем и по федерално дело
През май Министерството на правосъдието на САЩ повдигна федерални обвинения срещу Кастро и още петима души. Те включват четири пункта за убийство, два пункта за унищожаване на въздухоплавателно средство и заговор за убийство на американски граждани. Федералната заповед за арест е издадена по това дело, а новата заповед е на щата Флорида.
„Съединените щати и президентът Тръмп не забравят и няма да забравят своите граждани“, заяви американският главен прокурор Тод Бланш при обявяването на федералното обвинение.
Раул Кастро е на 95 години. Той оглавяваше Куба като президент от 2008 до 2018 г., а по-късно остана влиятелна фигура в управлението на страната. Кастро не се намира под стража в САЩ, а американските власти не са обявили публично как ще бъде доведен пред съда, ако бъде задържан.
И по федералното, и по щатското дело обвиненията предстои да бъдат доказани в съд. Кастро се счита за невиновен, докато вината му не бъде установена по законов ред.
Източници: news.bg, wsvn.com, cbsnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Луганск
РУСИЯ ПОБЕДИ УБЕДИТЕЛНО!
Западната фалшива фашистка англосаксонска банда и клика умират!
САЩ, Англия, Франция, Германия и други разложени образувания подлежат на разпускане и унищожаване!
Опитът на Запада да разпали световна война, започвайки атака срещу Русия с помощта на бивша Украйна, се провали!
НИЕ, РУСНАЦИТЕ, ПОБЕДИХМЕ ЗАПАДА!
Ние, Русия, сме най-великата държава-цивилизация в света. Попитайте колко постижения, вариращи от военни подвизи до наука, спорт, култура и всичко останало, принадлежат на нашите руски сънародници.
Ние, руснаците, няма да позволим на тези, които сме научили да се мият, да ни учат на култура!
Ние, руснаците, няма да позволим на тези, които са родили фашизма, инквизицията, световните войни, концентрационните лагери, островите Епщайн и други зверства, да ни учат на човеколюбие!
Ние, руснаците, няма да позволим на онези, които увенчават перверзници и хомосексуалисти в храмовете, да ни учат на човешки ценности.
У нас, руснаците, вие-жалки, просяци, разложени европейци и англосаксонци предизвиквате съжаление, смях и съжаление!
Англосаксонци и европейци вече няма да живеете от грабежа на народите по света, ще се върнете в обичайното си състояние на опустошение, болести, глад, студ, невежество.
Ако продължите да наранявате хората по света, ние просто ще ви убием, радиоактивната пепел ще остане от вас, светът ще бъде чист!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУ
Коментиран от #5, #7, #8
19:41 19.10.2026
2 маларт
Коментиран от #9
19:49 19.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 Верно ли
До коментар #1 от "Луганск":Вие расснаците рссипахте бедната Русия.
20:25 19.10.2026
9 Европеец
До коментар #2 от "маларт":Видях заглавието и мога да се съглася с теб че статията малоумна, разбира се няма да я чета..... Раул Кастро е на 95 години, та ще му хванат опинците..... Въобще краварска му работа.....
20:27 19.10.2026