Кризата с F-16! Нидерландия ще помогне за обслужване на украинските изтребители

Нидерландия ще окаже съдействие на Украйна с поддръжка, резервни части и боеприпаси за нейните изтребители F-16. Нидерландският министър-председател Роб Джетен съобщи това в социалната мрежа X след телефонен разговор с президента Володимир Зеленски.
"Русия умишлено атакува граждански обекти и енергийна инфраструктура, като се стреми да направи украинските градове необитаеми и да разруши икономиката през тази зима. Не можем да позволим това да се случи. С президента Зеленски обсъдихме последните събития на фронтовата линия. По-нататъшното укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна е буквално въпрос на живот и смърт", отбеляза той.
По-конкретно, Джетен потвърди, че Украйна се нуждае от повече ресурси за поддръжката, резервните части и боеприпасите, необходими за нейния флот от изтребители F-16.
"Уверих го, че Нидерландия ще помогне на Украйна по този въпрос. Заедно с международните партньори Нидерландия остава непоколебима в подкрепата си за Украйна. Ние също така следим отблизо руските провокации, насочени към други държави", подчерта той.
Източник: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кандидат депутат
21:12 06.10.2026
2 Кина
21:14 06.10.2026
3 А50
21:17 06.10.2026
4 Простият
21:18 06.10.2026
5 Пич
21:20 06.10.2026
6 Хм...
Много ми се ще да чуя коментар по темата от някое розАво пони.
Коментиран от #7, #8, #14
21:22 06.10.2026
7 розАво пони
До коментар #6 от "Хм...":Ах, не мога да ти се занимавам с политиките щото тука едни подпийнали чичковци ми заглеждат обещаващо минижупа...
21:31 06.10.2026
8 Соломон
До коментар #6 от "Хм...":Тия дето изгоряха в Одеса в профсаюзния дом не са билгари а руски нацисти.Преди това маршируваха и викаха Одеса руский город.И изгоряха от собствените си коктейли
Коментиран от #10
21:37 06.10.2026
9 Горски
21:40 06.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
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15 Дантела
22:35 06.10.2026