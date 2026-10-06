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Кризата с F-16! Нидерландия ще помогне за обслужване на украинските изтребители
  Тема: Украйна

Кризата с F-16! Нидерландия ще помогне за обслужване на украинските изтребители

6 Октомври, 2026 21:09 743 15

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • изтребители-
  • ф-16-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски

Украйна се нуждае от повече ресурси за поддръжката, резервните части и боеприпасите, необходими за нейния флот от изтребители F-16

Кризата с F-16! Нидерландия ще помогне за обслужване на украинските изтребители - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Нидерландия ще окаже съдействие на Украйна с поддръжка, резервни части и боеприпаси за нейните изтребители F-16. Нидерландският министър-председател Роб Джетен съобщи това в социалната мрежа X след телефонен разговор с президента Володимир Зеленски.

"Русия умишлено атакува граждански обекти и енергийна инфраструктура, като се стреми да направи украинските градове необитаеми и да разруши икономиката през тази зима. Не можем да позволим това да се случи. С президента Зеленски обсъдихме последните събития на фронтовата линия. По-нататъшното укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна е буквално въпрос на живот и смърт", отбеляза той.

По-конкретно, Джетен потвърди, че Украйна се нуждае от повече ресурси за поддръжката, резервните части и боеприпасите, необходими за нейния флот от изтребители F-16.

"Уверих го, че Нидерландия ще помогне на Украйна по този въпрос. Заедно с международните партньори Нидерландия остава непоколебима в подкрепата си за Украйна. Ние също така следим отблизо руските провокации, насочени към други държави", подчерта той.

Източник: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кандидат депутат

    10 6 Отговор
    А части втора употреба дали имат ?

    21:12 06.10.2026

  • 2 Кина

    14 5 Отговор
    Чакам дойче веле и ройтерите да кажат дали зеления гущер напредва към Москва и лягам..!

    21:14 06.10.2026

  • 3 А50

    9 5 Отговор
    А наще, кой ще ги обслужва безплатно

    21:17 06.10.2026

  • 4 Простият

    11 5 Отговор
    Аз не знам по колко часа полет направиха тия еф-ки, ама много бързо им потрябваха резервни части.

    21:18 06.10.2026

  • 5 Пич

    12 6 Отговор
    Да им харижем нашите за части, и без това не фърчат!!!

    21:20 06.10.2026

  • 6 Хм...

    13 5 Отговор
    Депутатът от радата гончаренко, който се снимаше с изгорелите българи в профсъюзния дом в Одеса и който се хвалеше, че няма търпение да трепе и коли москали, изведнъж реши и заяви на всеослушание, че трябват преговори с Русия, че няма нищо лошо руския да е втори официален език в 4о4, че 4о4 не бива да влиза в нато, че е крайно време зеле наркомана да бъде разкаран, че Путин не е чак толкова лош и тем подобни, и така нататък. И далеч не само той "поумня" така рязко. Вече има поне десетина депутати, дето дойдоха на неговия акъл, при това всички са довчерашни върли русофоби.

    Много ми се ще да чуя коментар по темата от някое розАво пони.

    Коментиран от #7, #8, #14

    21:22 06.10.2026

  • 7 розАво пони

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Хм...":

    Ах, не мога да ти се занимавам с политиките щото тука едни подпийнали чичковци ми заглеждат обещаващо минижупа...

    21:31 06.10.2026

  • 8 Соломон

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Хм...":

    Тия дето изгоряха в Одеса в профсаюзния дом не са билгари а руски нацисти.Преди това маршируваха и викаха Одеса руский город.И изгоряха от собствените си коктейли

    Коментиран от #10

    21:37 06.10.2026

  • 9 Горски

    4 3 Отговор
    Най-ефективното оръжие срещу руските реактивни дронове е капитулацията на Украйна. Всеки уж свален дрон реално е пренасочен единствено от военни към цивилни цели. Отделно на изтребителите F-16 успевамостта им е едва 7% на огромна цена и риск . Това еф 16 страшилища бе,па ако и хвърчаха цена нямаше да имат. Имам усещането че следващия руски удар ще разруши украинския парламент и ще хвърчат празни кратуни. Една поразяваща реактивна ракета за ,,Ф-16" ,струва многократно повече от един ефтин дрон. Освен това летателните часове, на който и да е изтребител,си е скъпо удоволствие. Буквално не разбирам как е рентабилно да вдигаш изтребители срещу дронове, но те дори са горди с това явно, чак се и хвалят. Но от друга страна, не ги плащат те - нито самолети, ракети, гориво. За тези неща си има бачкатори от Европа да внасят данъци, така че им е през.

    21:40 06.10.2026

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  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дантела

    0 0 Отговор
    Украина е разкапана от всякъде. Нищо не и е наред, а уж целия Ес плюс Сащ, Австралия, Канада, Япония, Корея и помага и пак нищо.

    22:35 06.10.2026

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