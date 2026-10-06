Кризата с F-16! Нидерландия ще помогне за обслужване на украинските изтребители

Нидерландия ще окаже съдействие на Украйна с поддръжка, резервни части и боеприпаси за нейните изтребители F-16. Нидерландският министър-председател Роб Джетен съобщи това в социалната мрежа X след телефонен разговор с президента Володимир Зеленски.

"Русия умишлено атакува граждански обекти и енергийна инфраструктура, като се стреми да направи украинските градове необитаеми и да разруши икономиката през тази зима. Не можем да позволим това да се случи. С президента Зеленски обсъдихме последните събития на фронтовата линия. По-нататъшното укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна е буквално въпрос на живот и смърт", отбеляза той.

По-конкретно, Джетен потвърди, че Украйна се нуждае от повече ресурси за поддръжката, резервните части и боеприпасите, необходими за нейния флот от изтребители F-16.

"Уверих го, че Нидерландия ще помогне на Украйна по този въпрос. Заедно с международните партньори Нидерландия остава непоколебима в подкрепата си за Украйна. Ние също така следим отблизо руските провокации, насочени към други държави", подчерта той.

Източник: news.bg