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Надпревара на Балканите! Гърция се договори за американско оръжие за $4 млрд.

Надпревара на Балканите! Гърция се договори за американско оръжие за $4 млрд.

8 Октомври, 2026 23:33 468 3

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Пакетът включва ракети, бомби, модернизация на F-16 и поддръжка за F-35 и Black Hawk

Надпревара на Балканите! Гърция се договори за американско оръжие за $4 млрд. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Reuters Reuters

Гърция се е договорила да похарчи до 4 млрд. долара за американско въоръжение, модернизация на изтребители и поддръжка на военна техника. За това съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на двама високопоставени гръцки източници. Споразумението е постигнато след посещението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Атина.

„Споразумението включва нови модерни ракети и бомби за изтребителите F-16 Viper, F-35 и хеликоптерите Black Hawk. Предвижда се и модернизация на по-старите изтребители F-16 до версията Viper“, е заявил високопоставен служител на гръцкото Министерство на отбраната пред „Ройтерс“.

По думите му повечето от придобиванията вече са заложени в многогодишния план на правителството за отбрана и няма да окажат допълнителен натиск върху държавните финанси. Високопоставен служител на гръцкото Министерство на външните работи е потвърдил споразумението и е уточнил, че разходите ще бъдат разпределени в рамките на няколко години.

Какво включва пакетът

Гърция ще осигури ново въоръжение за американските си изтребители F-16 Viper и F-35, както и за хеликоптерите UH-60M Black Hawk. Паралелно с това Атина планира да модернизира още 37 самолета F-16 Block 50 до стандарта Viper. Стойността на тази част от програмата е около 1 млрд. долара.

През 2024 г. Гърция се споразумя да закупи 20 изтребителя F-35 на „Локхийд Мартин“ и 35 хеликоптера Sikorsky UH-60M Black Hawk. Страната вече модернизира около 82 самолета F-16 до версията Viper, която включва по-съвременни системи за управление, комуникация и откриване на цели.

Според гръцкия вестник „Катимерини“ около 1,2 млрд. долара от новия пакет ще бъдат насочени към ракети и високоточни бомби за F-16 и F-35. Допълнителни средства са предвидени за поддръжка на по-старите F-16 и за последващо техническо обслужване на хеликоптерите MH-60 и Black Hawk.

Част от по-широка програма

Новото споразумение е част от по-мащабен план на Атина за обновяване на въоръжените сили. Гърция планира да похарчи около 28 млрд. евро до 2036 г. за американски изтребители и хеликоптери, както и за изграждането на многослойна противобалистична и противовъздушна система, наречена „Щитът на Ахил“. В нея ще бъде използвано въоръжение израелско производство.

След разговорите си с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис Рубио заяви, че САЩ и Гърция са постигнали съгласие по съвместен план за сигурност. Той предвижда обмен на информация между правоприлагащите органи на двете страни за борба с тероризма.

Гърция отделя около 3,5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Атина обосновава ускорената модернизация на армията с необходимостта да поддържа съвместимост със съюзниците си в НАТО и да укрепи отбранителните си способности.

Източници: srnnews.com, ekathimerini.com, kathimerini.gr


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Ердоган

    0 0 Отговор
    ще баялдяса

    23:35 08.10.2026

  • 2 Блок 70 вход Г

    0 0 Отговор
    А ние, какво правим, май нищо, че е най лесно.

    23:38 08.10.2026

  • 3 Баце

    0 0 Отговор
    За 4 млрд. значи ще получат поне 2-3 изрядни самолета и два за резервни части - това по нашата схема и то само ако ги предплатят.
    Но гърците не са балъци.

    23:38 08.10.2026

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