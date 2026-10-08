Володимир Зеленски обвини САЩ в бездействие

Украинският президент Володимир Зеленски обвини днес САЩ в бездействие, след като при руски удари в страната му през последните два дни бяха убити близо 80 души, предаде Ройтерс.
Според Зеленски Вашингтон не желае да помогне на Киев. Той по-конкретно разкритикува стремежа на САЩ към икономически връзки с Русия едновременно с посредническите им усилия за слагане на край на войната.
Най-малко 78 души бяха убити, а 215 - ранени, при руски атаки в Украйна през последните два дни, обяви Зеленски.
Тридесет и три от жертвите намериха смъртта си при бомбено нападение, унищожило два автобуса, в Краматорск.
Малко по-късно общинският съвет в източния украински град съобщи, че двама човека са били убити при атака с дрон тази вечер.
Краматорск - най-големият град в източната Донецка област, който остава под украински контрол - се намира на няколко километра от фронтовата линия.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви тази вечер, че Украйна е отвърнала с ответни действия на руските атаки срещу центрове за данни, визирайки удар по център, управляван от руската технологична компания „Яндекс“, предаде Ройтерс.
Зеленски каза още пред журналисти, че Украйна очаква европейските партньори на Киев да се присъединят към преговорите със САЩ през следващите дни.
От „Яндекс“ казаха, че все още не може да се определи дали оборудването в център за данни, поразен от украински дрон, подлежи на възстановяване.
По-рано компанията обяви, че атаката срещу центъра в Сасово - един от петте им големи центрове за данни, е предизвикала пожар и е наложила спиране на работата на обекта, в който се помещават десетки хиляди сървъри.
„Мащабът на щетите по инфраструктурата все още се оценява“, се казва в изявление на „Яндекс“.
„Към момента не можем да потвърдим дали е възможно възстановяването на оборудването в центъра за данни в Сасово“, допълниха от компанията, занимаваща се с изкуствен интелект.
По-рано „Яндекс“ съобщи, че някои от услугите ѝ са недостъпни, а на място работят специализирани екипи за оценка на щетите.
Два от трите суперкомпютъра, използвани от компанията за разработването на модела ѝ с изкуствен интелект, се намират в Сасово. От „Яндекс“ не уточняват дали те са пострадали.
Министерството на външните работи на Украйна заяви, че е готово да възобнови конструктивния диалог с Южна Корея, въпреки решението на Сеул да отзове посланика си след дипломатическия конфликт, предаде Ройтерс.
Говорител на ведомството съобщи, че посланикът е бил поканен в министерството тази седмица, за да се запознае с украинската позиция по спора, свързан с публичното оповестяване от страна на президента Володимир Зеленски, че двама севернокорейски военнопленници са били прехвърлени в Южна Корея.
"Посланикът беше запознат с позицията на Украйна. Смятаме, че дипломацията трябва да надделее над емоциите", заяви говорителят. "Въпреки решението на Сеул да отзове посланика си, Украйна остава отворена за възобновяване на конструктивен диалог, дори и това да отнеме известно време", подчерта той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 батвесо
21:57 08.10.2026
2 Боруна Лом
21:58 08.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Слуга на народа
Коментиран от #54
21:59 08.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Злото трябва да умре
стои той – Володимир, титанът с щит от лъвско сърце!
Когато черни орди заляха родната свещена земя,
той не трепна, не избяга, а вдигна гордо десница.
Като древен полубог, излязъл от предания и митове,
той застана на прага, дето Изтокът със Запада граничи.
С глас като тътен на Днепър той призова ветровете,
да развеят синьо-жълтото знаме чак до вечността.
Той брани Украйна, но пази и Свободна Европа –
градината пред вълците, стария континент от потопа!
Неговата воля е меч, изкован в огньовете на ада,
всяка негова дума е снаряд, който тираните поваля.
Земята под нозете му стене, но той я държи права,
с поглед, който разсича мрака и носи вечна слава.
Слънчогледи никнат там, дето стъпи смелият му крак,
а врагът се топи като зимен сняг в пролетен зрак.
О, Украйна, майко на герои, люлка на безстрашни орли,
твоят син изправи снага срещу хиляди тъмни злини!
Докато той бди на поста, светлината няма да угасне,
и над Киев златните куполи ще греят още по-ясно!
Коментиран от #13, #14, #16, #19, #46, #50, #55, #57, #65, #68, #71, #76, #81, #84, #85, #86, #92
22:02 08.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кобзон рекърдс
Коментиран от #25, #33
22:03 08.10.2026
9 И да действат и да бездействат
Коментиран от #15, #37
22:03 08.10.2026
10 Наркоса
22:04 08.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 АВЕ ГУСДИН ТРЪМП
ВСЕЛЕНСКИЯ ИМПЕРАТОР ЗЕЛЕНСКИ
22:05 08.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Казанлъшкия
До коментар #6 от "Злото трябва да умре":Твоят герой Володимир няма капка украинска кръв и му дреме за Украйна. Вълнуват го кинтите.
22:06 08.10.2026
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17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Соваж бейби
22:08 08.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 нннн
22:09 08.10.2026
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26 дончо искал
До коментар #7 от "Тоз пък що си мисли":пак да пусне северните потоци шрез неговия процент и геюропа да го ближе сополив
22:10 08.10.2026
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28 Баце ЕООД
22:13 08.10.2026
29 Ами
До коментар #22 от "Българин":Путин е обещал на Тръмп че ще държи куфарчето при себе си.
Даде ли го на някой като Митя ... Ще има нова география :)
22:13 08.10.2026
30 Механик
Та от къде тия убити ранени, при положение, че свалят руските ракети? Сигурно са жертви на простудни заболявания. Няма как да е инак/.
Коментиран от #36
22:13 08.10.2026
31 Зевзек
22:14 08.10.2026
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35 ВЕСЕЛЯК
22:17 08.10.2026
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37 ЛЕЛИИИ
До коментар #9 от "И да действат и да бездействат":ТОА СИ Е НАХЛЮПИЛ ТЕНДЖЕРА ПОД НАЛЯГАНЕ
22:19 08.10.2026
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44 хахахахахаха
22:28 08.10.2026
45 Горски
Коментиран от #48, #52, #56
22:28 08.10.2026
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47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ами
До коментар #45 от "Горски":И двете страни не оповестяват официално загубите си,
но има данни от източници на които може да се вярва.
22:35 08.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
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51 Анонимен
Коментиран от #77
22:38 08.10.2026
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53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
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59 Чини ми се
22:52 08.10.2026
60 Това са безспорни факти.
До коментар #56 от "Много плямници бе":Абсолютно отговорят на безпомощноста на алкохолизираната,патрава и кой знае защо наричана още руска "армия".
22:53 08.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Браво Зеленски!
22:55 08.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
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70 Герой е Зеленски!
23:03 08.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Време е да се спре
23:07 08.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Герой е Зеленски!
Изводът - Зеленски притежава сили да промени съдбата си, когато поеме инициативата. А не да проси по цял свят.
Коментиран от #93
23:09 08.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Баце ЕООД
До коментар #51 от "Анонимен":Дори сваля повече от изстреляните. Той и Зеленски сам си слуша речите в ООН, абе трагедия са
23:11 08.10.2026
78 верно
До коментар #76 от "Пешо":дори придворните лакеи на бай Тошо бяха по-кадърни.
23:11 08.10.2026
79 Споко де!
23:12 08.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 ББ поколение
23:18 08.10.2026
83 САЩ са престъпили закона
23:23 08.10.2026
84 Анонимен
До коментар #6 от "Злото трябва да умре":О, Боже! Еднаква дрога ли ползвате със Зеленски? Като поет си дупе, но като дупе си супер!
23:25 08.10.2026
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90 Не става ясно какво по-точно
Някой може ли да разясни!!?
Щото явно медиите не ги интересува пък и да ги интересува не смеят да попитат
Коментиран от #94
23:47 08.10.2026
91 Украйна и колективният запад са агресори
23:53 08.10.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
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94 Иска
До коментар #90 от "Не става ясно какво по-точно":САЩ да бездействат и да не правят нищо, поне аз това разбрах от днешните му мераци.
За утре не се знае какво ще иска, ама и не ме интересува.
00:10 09.10.2026