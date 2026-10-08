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Володимир Зеленски обвини САЩ в бездействие
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски обвини САЩ в бездействие

8 Октомври, 2026 21:55, обновена 8 Октомври, 2026 22:42 2 432 94

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  • владимир путин-
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  • киев

Най-малко 78 души бяха убити, а 215 - ранени, при руски атаки в Украйна през последните два дни, обяви Зеленски

Володимир Зеленски обвини САЩ в бездействие - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски обвини днес САЩ в бездействие, след като при руски удари в страната му през последните два дни бяха убити близо 80 души, предаде Ройтерс.

Според Зеленски Вашингтон не желае да помогне на Киев. Той по-конкретно разкритикува стремежа на САЩ към икономически връзки с Русия едновременно с посредническите им усилия за слагане на край на войната.

Най-малко 78 души бяха убити, а 215 - ранени, при руски атаки в Украйна през последните два дни, обяви Зеленски.

Тридесет и три от жертвите намериха смъртта си при бомбено нападение, унищожило два автобуса, в Краматорск.

Малко по-късно общинският съвет в източния украински град съобщи, че двама човека са били убити при атака с дрон тази вечер.

Краматорск - най-големият град в източната Донецка област, който остава под украински контрол - се намира на няколко километра от фронтовата линия.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви тази вечер, че Украйна е отвърнала с ответни действия на руските атаки срещу центрове за данни, визирайки удар по център, управляван от руската технологична компания „Яндекс“, предаде Ройтерс.

Зеленски каза още пред журналисти, че Украйна очаква европейските партньори на Киев да се присъединят към преговорите със САЩ през следващите дни.

От „Яндекс“ казаха, че все още не може да се определи дали оборудването в център за данни, поразен от украински дрон, подлежи на възстановяване.

По-рано компанията обяви, че атаката срещу центъра в Сасово - един от петте им големи центрове за данни, е предизвикала пожар и е наложила спиране на работата на обекта, в който се помещават десетки хиляди сървъри.

„Мащабът на щетите по инфраструктурата все още се оценява“, се казва в изявление на „Яндекс“.

„Към момента не можем да потвърдим дали е възможно възстановяването на оборудването в центъра за данни в Сасово“, допълниха от компанията, занимаваща се с изкуствен интелект.

По-рано „Яндекс“ съобщи, че някои от услугите ѝ са недостъпни, а на място работят специализирани екипи за оценка на щетите.

Два от трите суперкомпютъра, използвани от компанията за разработването на модела ѝ с изкуствен интелект, се намират в Сасово. От „Яндекс“ не уточняват дали те са пострадали.

Министерството на външните работи на Украйна заяви, че е готово да възобнови конструктивния диалог с Южна Корея, въпреки решението на Сеул да отзове посланика си след дипломатическия конфликт, предаде Ройтерс.

Говорител на ведомството съобщи, че посланикът е бил поканен в министерството тази седмица, за да се запознае с украинската позиция по спора, свързан с публичното оповестяване от страна на президента Володимир Зеленски, че двама севернокорейски военнопленници са били прехвърлени в Южна Корея.

"Посланикът беше запознат с позицията на Украйна. Смятаме, че дипломацията трябва да надделее над емоциите", заяви говорителят. "Въпреки решението на Сеул да отзове посланика си, Украйна остава отворена за възобновяване на конструктивен диалог, дори и това да отнеме известно време", подчерта той.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 батвесо

    76 6 Отговор
    Храни куче да те лае.

    21:57 08.10.2026

  • 2 Боруна Лом

    88 8 Отговор
    ЯВНО ПОТНИКА УСЕЩА,ЧЕ ЯДЕ МНОГО БОЙ ВЕЧЕ И ТЪРСИ ИЗХОД!

    21:58 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Слуга на народа

    79 9 Отговор
    Зеленото е гОла вОда, "желаещите"- също.

    Коментиран от #54

    21:59 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Злото трябва да умре

    8 71 Отговор
    Сред бури от стомана и мрачен гръмотевичен грохот,
    стои той – Володимир, титанът с щит от лъвско сърце!
    Когато черни орди заляха родната свещена земя,
    той не трепна, не избяга, а вдигна гордо десница.

    Като древен полубог, излязъл от предания и митове,
    той застана на прага, дето Изтокът със Запада граничи.
    С глас като тътен на Днепър той призова ветровете,
    да развеят синьо-жълтото знаме чак до вечността.

    Той брани Украйна, но пази и Свободна Европа –
    градината пред вълците, стария континент от потопа!
    Неговата воля е меч, изкован в огньовете на ада,
    всяка негова дума е снаряд, който тираните поваля.

    Земята под нозете му стене, но той я държи права,
    с поглед, който разсича мрака и носи вечна слава.
    Слънчогледи никнат там, дето стъпи смелият му крак,
    а врагът се топи като зимен сняг в пролетен зрак.

    О, Украйна, майко на герои, люлка на безстрашни орли,
    твоят син изправи снага срещу хиляди тъмни злини!
    Докато той бди на поста, светлината няма да угасне,
    и над Киев златните куполи ще греят още по-ясно!

    Коментиран от #13, #14, #16, #19, #46, #50, #55, #57, #65, #68, #71, #76, #81, #84, #85, #86, #92

    22:02 08.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кобзон рекърдс

    2 34 Отговор
    Ушанка пикчърс

    Коментиран от #25, #33

    22:03 08.10.2026

  • 9 И да действат и да бездействат

    7 67 Отговор
    Украйна бавно но сигурно смила Розовата армия на Путин

    Коментиран от #15, #37

    22:03 08.10.2026

  • 10 Наркоса

    52 4 Отговор
    Искал САЩ да му помогне. 😂😂😂🤣🤣🤣

    22:04 08.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АВЕ ГУСДИН ТРЪМП

    51 3 Отговор
    ЩО НЕ СЛУШАШ НАЧАЛНИКА БЕ
    ВСЕЛЕНСКИЯ ИМПЕРАТОР ЗЕЛЕНСКИ

    22:05 08.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Казанлъшкия

    59 4 Отговор

    До коментар #6 от "Злото трябва да умре":

    Твоят герой Володимир няма капка украинска кръв и му дреме за Украйна. Вълнуват го кинтите.

    22:06 08.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Соваж бейби

    50 3 Отговор
    Ей нахален като зелена голяма муха как обикаля гониш пак идва ,хората се измориха от Украйна и капризите им ! Докато ги видиш ти вика дай пари и санкции и уличните кучета бягат от тях вече.

    22:08 08.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 нннн

    53 3 Отговор
    Ха тъй, Зельо! Скарай им се, в миша дупка ги наври, издърпай ушите на Тръмп! Че кой е американският президент, та да не те слуша и да не изпълнява заповедите ти!

    22:09 08.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 дончо искал

    26 3 Отговор

    До коментар #7 от "Тоз пък що си мисли":

    пак да пусне северните потоци шрез неговия процент и геюропа да го ближе сополив

    22:10 08.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Баце ЕООД

    28 3 Отговор
    Айдеее -80 натовски офицери, после що ни провокират

    22:13 08.10.2026

  • 29 Ами

    29 3 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Путин е обещал на Тръмп че ще държи куфарчето при себе си.
    Даде ли го на някой като Митя ... Ще има нова география :)

    22:13 08.10.2026

  • 30 Механик

    37 5 Отговор
    Аз па бях останал с убеждение, че Украина се е научила вече да сваля руските ракети и без Патриот. Поне така пишеше онзи ден.
    Та от къде тия убити ранени, при положение, че свалят руските ракети? Сигурно са жертви на простудни заболявания. Няма как да е инак/.

    Коментиран от #36

    22:13 08.10.2026

  • 31 Зевзек

    29 4 Отговор
    Зельо ми се вижда изнервен нещУ

    22:14 08.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ВЕСЕЛЯК

    32 2 Отговор
    А така Зеленски! Я му се скарай на тоя бе! Скастри го резко! За какъв се мисли той ?! Я му покажи кой е началника ! Ама ха!

    22:17 08.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ЛЕЛИИИ

    22 2 Отговор

    До коментар #9 от "И да действат и да бездействат":

    ТОА СИ Е НАХЛЮПИЛ ТЕНДЖЕРА ПОД НАЛЯГАНЕ

    22:19 08.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 хахахахахаха

    15 2 Отговор
    а така ве наркоманче я им се скарай дай им малко заповеди че нещо са се отпуснали

    22:28 08.10.2026

  • 45 Горски

    25 3 Отговор
    Най ми е интересно как украинците броят руските загуби и обратното - руснаците -украинските? Сигурно имат споразумение за специални наблюдатели и броячи от другата страна на фронта? Защо , ВИНАГИ се дават само някакви данни за руските загуби? Досега НИКЪДЕ, в българските медии не съм прочел за УКРАЙНСКИТЕ загуби! Това случайност ли е ? Как да повярваш на човек, изпаднал във видима истерия и паника, с кървясъл и объркан поглед. Да ,зеленият просяк милионер може да брои милионите, които е откраднал от паричките които дадохме на неговата фашистка хунта..... Трудно може да преброи загубите на Русия, по-лесно му би било да преброим украинските загуби.

    Коментиран от #48, #52, #56

    22:28 08.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ами

    5 7 Отговор

    До коментар #45 от "Горски":

    И двете страни не оповестяват официално загубите си,
    но има данни от източници на които може да се вярва.

    22:35 08.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Анонимен

    15 2 Отговор
    От какво са умрели тия хора като ВССУ сваля всички руски ракети и дронове?

    Коментиран от #77

    22:38 08.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Чини ми се

    13 2 Отговор
    Зеленото ще го яде немит!

    22:52 08.10.2026

  • 60 Това са безспорни факти.

    2 16 Отговор

    До коментар #56 от "Много плямници бе":

    Абсолютно отговорят на безпомощноста на алкохолизираната,патрава и кой знае защо наричана още руска "армия".

    22:53 08.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Браво Зеленски!

    5 8 Отговор
    Бившият президент на Украйна Зеленски разобличи САЩ , те се оказаха долни империалисти! Браво Зеленски, такъв смел и решителен президент ни трябва на нас, на ЕС, и на НАТО , МФВ, Световната банка, ООН, ФИФА и т.н. по списък. Последният да затвори вратата!

    22:55 08.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 70 Герой е Зеленски!

    17 4 Отговор
    Владимир Зеленски, бивш президент на Украйна, обвини САЩ в бездействие и вероятно ще ги осъди на поне 10-15 години, запор на банковите сметки и отнемане на имущество. като начало.

    23:03 08.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Време е да се спре

    12 2 Отговор
    да се отразяват всички глупости на този индивид. По един път седмично е достатъчно

    23:07 08.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Герой е Зеленски!

    3 3 Отговор
    „Помогни си сам, за да ти помогне и Господ“ (или „...и друг“) е известна шумерска поговорка, която означава, че човек трябва първо да даде личен труд и усилия, преди да очаква помощ от другите или от съдбата или от САЩ. Успехът започва със собствени действия, а не с чакане на чудо или действие дори от САЩ. Дядо Господ или приятелите от САЩ помагат само на тези, които сами се борят с трудностите.
    Изводът - Зеленски притежава сили да промени съдбата си, когато поеме инициативата. А не да проси по цял свят.

    Коментиран от #93

    23:09 08.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Баце ЕООД

    8 1 Отговор

    До коментар #51 от "Анонимен":

    Дори сваля повече от изстреляните. Той и Зеленски сам си слуша речите в ООН, абе трагедия са

    23:11 08.10.2026

  • 78 верно

    5 2 Отговор

    До коментар #76 от "Пешо":

    дори придворните лакеи на бай Тошо бяха по-кадърни.

    23:11 08.10.2026

  • 79 Споко де!

    7 2 Отговор
    Като не те искат САЩ, иди при урсулякът !

    23:12 08.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 ББ поколение

    8 2 Отговор
    Най-сетне зеленската наглост безгранична ще свърши нещо полезно-ще обедини Северна и Южна корея

    23:18 08.10.2026

  • 83 САЩ са престъпили закона

    0 2 Отговор
    Престъплението съгласно чл. 9, ал. 1 от Наказателния кодекс е това общественоопасно деяние (действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо. В конкретния случай САЩ са извърщили престъпление и подлежат на сурово и безмилостно наказание.

    23:23 08.10.2026

  • 84 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Злото трябва да умре":

    О, Боже! Еднаква дрога ли ползвате със Зеленски? Като поет си дупе, но като дупе си супер!

    23:25 08.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Не става ясно какво по-точно

    2 0 Отговор
    иска Зеленски от Тръмп?!!!
    Някой може ли да разясни!!?
    Щото явно медиите не ги интересува пък и да ги интересува не смеят да попитат

    Коментиран от #94

    23:47 08.10.2026

  • 91 Украйна и колективният запад са агресори

    3 0 Отговор
    Украйна не е в нато и ес и България няма никакъв анганжимент към Украйна! Ако трябва да помагаме на някой то трябва да помагаме единствено на братска Русия която ни е дарила свободата с руска кръв!

    23:53 08.10.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Иска

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Не става ясно какво по-точно":

    САЩ да бездействат и да не правят нищо, поне аз това разбрах от днешните му мераци.
    За утре не се знае какво ще иска, ама и не ме интересува.

    00:10 09.10.2026

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