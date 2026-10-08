Володимир Зеленски обвини САЩ в бездействие

Украинският президент Володимир Зеленски обвини днес САЩ в бездействие, след като при руски удари в страната му през последните два дни бяха убити близо 80 души, предаде Ройтерс.

Според Зеленски Вашингтон не желае да помогне на Киев. Той по-конкретно разкритикува стремежа на САЩ към икономически връзки с Русия едновременно с посредническите им усилия за слагане на край на войната.

Най-малко 78 души бяха убити, а 215 - ранени, при руски атаки в Украйна през последните два дни, обяви Зеленски.

Тридесет и три от жертвите намериха смъртта си при бомбено нападение, унищожило два автобуса, в Краматорск.

Малко по-късно общинският съвет в източния украински град съобщи, че двама човека са били убити при атака с дрон тази вечер.

Краматорск - най-големият град в източната Донецка област, който остава под украински контрол - се намира на няколко километра от фронтовата линия.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви тази вечер, че Украйна е отвърнала с ответни действия на руските атаки срещу центрове за данни, визирайки удар по център, управляван от руската технологична компания „Яндекс“, предаде Ройтерс.

Зеленски каза още пред журналисти, че Украйна очаква европейските партньори на Киев да се присъединят към преговорите със САЩ през следващите дни.

От „Яндекс“ казаха, че все още не може да се определи дали оборудването в център за данни, поразен от украински дрон, подлежи на възстановяване.

По-рано компанията обяви, че атаката срещу центъра в Сасово - един от петте им големи центрове за данни, е предизвикала пожар и е наложила спиране на работата на обекта, в който се помещават десетки хиляди сървъри.

„Мащабът на щетите по инфраструктурата все още се оценява“, се казва в изявление на „Яндекс“.

„Към момента не можем да потвърдим дали е възможно възстановяването на оборудването в центъра за данни в Сасово“, допълниха от компанията, занимаваща се с изкуствен интелект.

По-рано „Яндекс“ съобщи, че някои от услугите ѝ са недостъпни, а на място работят специализирани екипи за оценка на щетите.

Два от трите суперкомпютъра, използвани от компанията за разработването на модела ѝ с изкуствен интелект, се намират в Сасово. От „Яндекс“ не уточняват дали те са пострадали.

Министерството на външните работи на Украйна заяви, че е готово да възобнови конструктивния диалог с Южна Корея, въпреки решението на Сеул да отзове посланика си след дипломатическия конфликт, предаде Ройтерс.

Говорител на ведомството съобщи, че посланикът е бил поканен в министерството тази седмица, за да се запознае с украинската позиция по спора, свързан с публичното оповестяване от страна на президента Володимир Зеленски, че двама севернокорейски военнопленници са били прехвърлени в Южна Корея.

"Посланикът беше запознат с позицията на Украйна. Смятаме, че дипломацията трябва да надделее над емоциите", заяви говорителят. "Въпреки решението на Сеул да отзове посланика си, Украйна остава отворена за възобновяване на конструктивен диалог, дори и това да отнеме известно време", подчерта той.