Модерна артилерия! Украинската армия свали 20 цели с комбинация от „Куб“ и „Бук“

Украинските сили за противовъздушна отбрана са комбинирали пускова установка на ракетния комплекс „Куб“ с огнева установка на системата „Бук“, за да противодействат на руски реактивни ударни дронове тип „Шахед“. Начина на работа на конфигурацията е демонстрирал 156-и зенитно-ракетен полк „Максим Кривонос“.
Според военните съвместните действия на двете системи са довели до свалянето на приблизително 20 въздушни цели, като по-голямата част от тях са били руски реактивни ударни дронове.
Как работи комбинацията
„Бук“ засича целта или получава координатите ѝ, след което я захваща за автоматично съпровождане. Радарът на системата осветява целта непрекъснато и предава команда към пусковата установка на „Куб“, която използва ракети 3М9.
Ракетата лети автономно към целта. При скъсяване на дистанцията бордовата ѝ глава за самонасочване улавя сигнала от радара на „Бук“, отразен от целта. Така пусковата установка на „Куб“ може да използва ракетата си в конфигурация, при която радарното откриване и насочване се осигуряват от „Бук“.„Тази комбинирана конфигурация се оказа доста ефективна при унищожаването на въздушни цели. Съвместните действия с участието на „Куб“ и „Бук“ доведоха до свалянето на приблизително 20 въздушни цели“, съобщават украинските военни.
Възможност, заложена още при прехода към „Бук“
Анализатори от военния портал „Милитарний“ посочват, че съвместното използване на системите в единна мрежа се основава на сходната им архитектура. Според тях решението частично преодолява основен недостатък на „Куб“ - липсата на автономен радар за подсветка и насочване. За „Бук“ предимството е достъпът до ракети, предназначени за „Куб“.
Авторите отбелязват, че макар подобна комбинация да не е типична, техническата възможност за използване на ракети от едната система с другата е била предвидена още при прехода на силите за противовъздушна отбрана от „Куб“ към „Бук“ през 70-те и 80-те години на XX век. Самоходната огнева установка 9А38 за системата „Куб-М4“ е била създадена именно с тази цел.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да, да
19:12 08.10.2026
2 Дякон Унуфрий Араллампиев
19:15 08.10.2026
3 Хахарири
19:16 08.10.2026
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5 Сатана Z
19:21 08.10.2026
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7 Ряпов
19:21 08.10.2026
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12 РЕАЛИСТ
Коментиран от #21, #23, #39
19:23 08.10.2026
13 Факт4екър
19:24 08.10.2026
14 Уфолого
19:24 08.10.2026
15 горски
19:25 08.10.2026
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20 Русофобо
19:28 08.10.2026
21 Но самальоти
До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":не припарват!
19:28 08.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
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25 Ивайло Крачунов
До коментар #19 от "Александър Македонски":Друсай яко крушата върху буковете ,поне ще се облекчиш !
19:32 08.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Пълен ужас
До коментар #18 от "За ония 13 НЕ успешни":Благодаря за изключително компетентния и възпитан отговор.
Моите забележки към статията са следните:
1. "Бук" и "Куб" НЕ СА АРТИЛЕРИЯ, а СА зенитно-РАКЕТНИ комплекси.
2. ЗРК "КУБ" е на въоръжение от 1967г , а "БУК" е на въоръжение от 1998г, а тяхната комбинация едва ли може да се нарече "модерна"
3. Имам технически забележки, които са за отделна аудитория със съответно образование и квалификация.
Трябва да се ориентирам към отделни занимания свързани със семейството.
Желая ви лека вечер!
19:35 08.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
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30 Демек
19:38 08.10.2026
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33 Иво Мирчев
19:39 08.10.2026
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36 Иванов
19:42 08.10.2026
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40 Страхотна новина
Украйна вече ще обърне хода на войната и Путин ще вдига бялото знаме.
Само още няколкостотин милиарда да даде Европа на истинския кривонос и готово.
А на миротворците които ще инвестират парите ни, тяхното не се губи- ще им остане и за да нахранят медиите и институтите си.
20:15 08.10.2026
41 Преслав
20:17 08.10.2026