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Модерна артилерия! Украинската армия свали 20 цели с комбинация от „Куб“ и „Бук“
  Тема: Украйна

Модерна артилерия! Украинската армия свали 20 цели с комбинация от „Куб“ и „Бук“

8 Октомври, 2026 19:09 1 150 41

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По-голямата част от поразените цели са били руски реактивни ударни дронове

Модерна артилерия! Украинската армия свали 20 цели с комбинация от „Куб“ и „Бук“ - 1
Снимка: БГНЕС/EPA
News.bg News.bg

Украинските сили за противовъздушна отбрана са комбинирали пускова установка на ракетния комплекс „Куб“ с огнева установка на системата „Бук“, за да противодействат на руски реактивни ударни дронове тип „Шахед“. Начина на работа на конфигурацията е демонстрирал 156-и зенитно-ракетен полк „Максим Кривонос“.

Според военните съвместните действия на двете системи са довели до свалянето на приблизително 20 въздушни цели, като по-голямата част от тях са били руски реактивни ударни дронове.

Как работи комбинацията

„Бук“ засича целта или получава координатите ѝ, след което я захваща за автоматично съпровождане. Радарът на системата осветява целта непрекъснато и предава команда към пусковата установка на „Куб“, която използва ракети 3М9.

Ракетата лети автономно към целта. При скъсяване на дистанцията бордовата ѝ глава за самонасочване улавя сигнала от радара на „Бук“, отразен от целта. Така пусковата установка на „Куб“ може да използва ракетата си в конфигурация, при която радарното откриване и насочване се осигуряват от „Бук“.

„Тази комбинирана конфигурация се оказа доста ефективна при унищожаването на въздушни цели. Съвместните действия с участието на „Куб“ и „Бук“ доведоха до свалянето на приблизително 20 въздушни цели“, съобщават украинските военни.

Възможност, заложена още при прехода към „Бук“

Анализатори от военния портал „Милитарний“ посочват, че съвместното използване на системите в единна мрежа се основава на сходната им архитектура. Според тях решението частично преодолява основен недостатък на „Куб“ - липсата на автономен радар за подсветка и насочване. За „Бук“ предимството е достъпът до ракети, предназначени за „Куб“.

Авторите отбелязват, че макар подобна комбинация да не е типична, техническата възможност за използване на ракети от едната система с другата е била предвидена още при прехода на силите за противовъздушна отбрана от „Куб“ към „Бук“ през 70-те и 80-те години на XX век. Самоходната огнева установка 9А38 за системата „Куб-М4“ е била създадена именно с тази цел.

Източници: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да, да

    11 1 Отговор
    Ехааа!

    19:12 08.10.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 2 Отговор
    Това добре Интересно е какво ще стане между хибрида на БАБИНО УШЕНЦЕ И КЪРПИ КОЖУХ

    19:15 08.10.2026

  • 3 Хахарири

    18 2 Отговор
    Цели 20 цели и повечето били руски дронове а останалите два кораба

    19:16 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сатана Z

    30 1 Отговор
    Значи да не ги мислим Укрите и да спрем да им даваме пари?

    19:21 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ряпов

    6 1 Отговор
    Точно така става

    19:21 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 РЕАЛИСТ

    30 3 Отговор
    Нещо не схванах, кое е модерното?" Куб "е на въоръжение в СССР от 1967 г, а "Бук "от 1979 г, Добре че руснаците им оставиха въоръжение, че им трябваше време да разберат Пейтриът, какъв боклук е.

    Коментиран от #21, #23, #39

    19:23 08.10.2026

  • 13 Факт4екър

    21 1 Отговор
    Фентази нюз

    19:24 08.10.2026

  • 14 Уфолого

    22 1 Отговор
    И накрая дошли извънземните😂😂😂😂👎👎

    19:24 08.10.2026

  • 15 горски

    22 1 Отговор
    Че колко такива с-ми има Украйна и муниции за тях.....или да се намерим на приказка.

    19:25 08.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Русофобо

    16 1 Отговор
    Моите приятели американците са пратили на приятелите ми украинци летящи чинии от Розуел Nю Мексику

    19:28 08.10.2026

  • 21 Но самальоти

    1 10 Отговор

    До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":

    не припарват!

    19:28 08.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ивайло Крачунов

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Александър Македонски":

    Друсай яко крушата върху буковете ,поне ще се облекчиш !

    19:32 08.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Пълен ужас

    13 0 Отговор

    До коментар #18 от "За ония 13 НЕ успешни":

    Благодаря за изключително компетентния и възпитан отговор.

    Моите забележки към статията са следните:
    1. "Бук" и "Куб" НЕ СА АРТИЛЕРИЯ, а СА зенитно-РАКЕТНИ комплекси.
    2. ЗРК "КУБ" е на въоръжение от 1967г , а "БУК" е на въоръжение от 1998г, а тяхната комбинация едва ли може да се нарече "модерна"
    3. Имам технически забележки, които са за отделна аудитория със съответно образование и квалификация.

    Трябва да се ориентирам към отделни занимания свързани със семейството.
    Желая ви лека вечер!

    19:35 08.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Демек

    12 1 Отговор
    Някакъв сбироток от каквото им е останало, защото нямат за цяла батарея.

    19:38 08.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Иво Мирчев

    8 1 Отговор
    България е тръгнала да търси Путин с Кугара

    19:39 08.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Иванов

    15 0 Отговор
    Бук, Куб, Мук, Украйна загуби войната още като я започна. Само нашите мисирки още не са разбрали. Или им плащат, та да се правят на улави. Но май повечето са си тъпи по рождение.

    19:42 08.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Страхотна новина

    2 1 Отговор
    Най-после дългоочакваното вундерфаве! Браво на Кривонос!!!
    Украйна вече ще обърне хода на войната и Путин ще вдига бялото знаме.
    Само още няколкостотин милиарда да даде Европа на истинския кривонос и готово.
    А на миротворците които ще инвестират парите ни, тяхното не се губи- ще им остане и за да нахранят медиите и институтите си.

    20:15 08.10.2026

  • 41 Преслав

    1 0 Отговор
    А колко не свали?

    20:17 08.10.2026

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