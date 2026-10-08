Модерна артилерия! Украинската армия свали 20 цели с комбинация от „Куб“ и „Бук“

Украинските сили за противовъздушна отбрана са комбинирали пускова установка на ракетния комплекс „Куб“ с огнева установка на системата „Бук“, за да противодействат на руски реактивни ударни дронове тип „Шахед“. Начина на работа на конфигурацията е демонстрирал 156-и зенитно-ракетен полк „Максим Кривонос“.

Според военните съвместните действия на двете системи са довели до свалянето на приблизително 20 въздушни цели, като по-голямата част от тях са били руски реактивни ударни дронове.

Как работи комбинацията

„Бук“ засича целта или получава координатите ѝ, след което я захваща за автоматично съпровождане. Радарът на системата осветява целта непрекъснато и предава команда към пусковата установка на „Куб“, която използва ракети 3М9.

Ракетата лети автономно към целта. При скъсяване на дистанцията бордовата ѝ глава за самонасочване улавя сигнала от радара на „Бук“, отразен от целта. Така пусковата установка на „Куб“ може да използва ракетата си в конфигурация, при която радарното откриване и насочване се осигуряват от „Бук“.

Възможност, заложена още при прехода към „Бук“

„Тази комбинирана конфигурация се оказа доста ефективна при унищожаването на въздушни цели. Съвместните действия с участието на „Куб“ и „Бук“ доведоха до свалянето на приблизително 20 въздушни цели“, съобщават украинските военни.

Анализатори от военния портал „Милитарний“ посочват, че съвместното използване на системите в единна мрежа се основава на сходната им архитектура. Според тях решението частично преодолява основен недостатък на „Куб“ - липсата на автономен радар за подсветка и насочване. За „Бук“ предимството е достъпът до ракети, предназначени за „Куб“.

Авторите отбелязват, че макар подобна комбинация да не е типична, техническата възможност за използване на ракети от едната система с другата е била предвидена още при прехода на силите за противовъздушна отбрана от „Куб“ към „Бук“ през 70-те и 80-те години на XX век. Самоходната огнева установка 9А38 за системата „Куб-М4“ е била създадена именно с тази цел.

Източници: news.bg