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Страховете от ирански заговор с дронове са накарали САЩ да изтеглят бомбардировачите си от базата "Феърфорд"
  Тема: Иранската криза

Страховете от ирански заговор с дронове са накарали САЩ да изтеглят бомбардировачите си от базата "Феърфорд"

6 Октомври, 2026 22:20 457 4

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Британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че Великобритания вижда "сериозни индикации", че Иран е замесен в предполагаемия заговор

Страховете от ирански заговор с дронове са накарали САЩ да изтеглят бомбардировачите си от базата "Феърфорд" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Подозрение за заговор за извършване на сложна атака с безпилотни летателни апарати срещу ключова британска военновъздушна база, в който се предполага, че е замесен Иран, е накарало САЩ да изтеглят бомбардировачите си Б-1, предаде Ройтерс, позовавайки се на двама американски официални представители, пише БТА.

Иран отрича каквото и да е било участие в предполагаемия заговор срещу военновъздушната база "Феърфорд" – предпочитаната европейска база за американските бомбардировачи.

Говорител на Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ (USEUCOM) отказа да коментира. "Не е уместно да се обсъждат въпроси, свързани с разузнаването, и няма да коментираме конкретни мерки за защита на силите", заяви той.

"Както е доказано в редица операции, американските бомбардировачи, включително моделите Б-1, Б-2 и Б-52, могат да нанасят прецизни удари по целия свят – включително чрез операции, при които излитат и се връщат от континенталната част на САЩ – навсякъде и по всяко време", подчерта говорителят.

По-рано днес британската полиция съобщи, че е задържала 22-годишен британски гражданин в Лондон по подозрения в подготовка на терористични актове в рамките на разследването по случая с предполагаем заговор в близост до военновъздушната база "Феърфорд", използвана от САЩ за нанасяне на удари срещу Иран, отбелязва Ройтерс.

Службата за борба с тероризма съобщи, че мъжът е бил арестуван в Уестминстър и че полицейските служители са претърсили имот в същия район. Мъжът остава зад решетките.

Това е пореден арест в рамките на разследване, което привлече международно внимание, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че заплаха, свързана с Иран, е довела до изтеглянето на американските бомбардировачи Б-1 от военновъздушната база "Феърфорд". Иран отрича да има общо с какъвто и да е било предполагаем заговор.

"Разследването все още е в ход и нашите специализирани екипи продължават да проучват различни версии за обстоятелствата около събитията близо до базата на Кралските военновъздушни сили "Феърфорд", заяви Вики Евънс, старши национален координатор по борбата с тероризма.

Шестима мъже на възраст около 20 години, арестувани по-рано във връзка с разследването, включително гражданин с двойно, британско и иранско гражданство, задържан на 1 октомври, са освободени под гаранция.

Сутринта на 27 септември десетки жители бяха евакуирани от домовете си в близост до военновъздушната база, след като въоръжени полицаи и военни сапьори пристигнаха в селската местност. По-късно полицията съобщи, че е открила запалително вещество – бензин – в три микробуса, свързани с петима заподозрени, но не и експлозиви, отбелязва ДПА.

Британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че Великобритания вижда "сериозни индикации", че Иран е замесен в предполагаемия заговор.


САЩ
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  • 4 Кралството

    1 0 Отговор
    защо не ги пази тези елитни формирования,та се наложи да се обират.Нали имат високи технологии и готовност да отразят всеки и всичко!Ама страх,лозе пази.Както е казал народа.

    22:30 06.10.2026