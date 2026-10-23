Британското правителство призова домакинствата да приготвят запаси за 3 дни

Британското правителство призова домакинствата да поддържат у дома запаси от бутилирана вода и нетрайни хранителни продукти за най-малко три дни. Препоръката е част от новата кампания „Be Ready“, чиято цел е хората да могат да се справят самостоятелно при временно прекъсване на основни услуги.
Официалният списък включва по 3 литра вода на човек дневно за пиене, като е уточнено, че за готвене и миене ще е необходимо допълнително количество. Сред останалите препоръчани средства са храна с дълъг срок на годност, фенер с резервни батерии, радио с батерии или ръчно зареждане, заредена външна батерия, пари в брой, копия на важни документи и основни лекарства.
Кампанията беше представена след разкриването на сериозни уязвимости в програмния език PHP, който се използва широко за уебсайтове и онлайн услуги. Британските власти посочиха риска от прекъсвания на електричеството, водоснабдяването, телефонните услуги и интернет. Според Ройтерс след оповестяването на уязвимостите са регистрирани милиони опити за кибератаки, а компании и правителства са предприели спешни мерки за защита на системите.
Лондон свърза мерките с киберзаплахи и климатични рискове
Премиерът Анди Бърнам заяви, че Великобритания твърде често е реагирала на извънредни ситуации едва след възникването им. По думите му страната трябва да премине към по-активна подготовка, тъй като неочакваните събития стават по-чести.„Говорим с хората за това да бъдат по-добре подготвени, защото живеем в свят, в който неочакваните събития изглежда стават все по-чести“, каза Бърнам.
Министърът на отбраната Уес Стрийтинг предупреди, че киберинциденти като този с PHP вероятно ще се повтарят. Той посочи, че изкуственият интелект улеснява откриването на начини за преодоляване на традиционните системи за защита.„Ще виждаме подобни неща все по-често“, заяви Стрийтинг в предаването „Question Time“ на Би Би Си.
Като основни рискове министърът посочи враждебни държави, организирана престъпност и последиците от климатичните промени. На среща, посветена на горските пожари, правителството представи и план за използване на военни самолети при мащабни пожари.
Британските власти подчертават, че целта на кампанията не е да предизвиква тревога. Препоръките са част от тригодишна програма за повишаване на устойчивостта на домакинствата и са сходни с насоките на Европейската комисия от 2025 г. за поддържане на 72-часов комплект с вода, храна, пари в брой и външни батерии.
Източници: marketscreener.com, news.sky.com, itv.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 хмммм
16:42 23.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 САНДОКАН
16:45 23.10.2026
5 За 3 дни е достатъчно, защото
16:45 23.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сатана Z
Коментиран от #9
16:46 23.10.2026
8 Очакват
16:48 23.10.2026
9 Лопата Орешник
До коментар #7 от "Сатана Z":Факти не съветват теб, а преразказват, какво са посъветвани ингилизите! Ай съсредоточи се малко!
16:48 23.10.2026
10 КЛАСИЧЕСКИ ПРИЙОМ
Коментиран от #13
16:49 23.10.2026
11 Няма
16:50 23.10.2026
12 И ПАМПЕРСИ
16:50 23.10.2026
13 Лопата Орешник
До коментар #10 от "КЛАСИЧЕСКИ ПРИЙОМ":Доктрина на шока се зове!
16:52 23.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Бай Хой
16:57 23.10.2026
17 Точно така
16:58 23.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Когато
17:01 23.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дани
Драги колеги, огледайте лицето от снимката! Ако не ви прилича на пораснало дете със "слънчеви" потребности, моля да ми ложите минус!
Предния им бе същия-физиономия на функционално безпомощен индивид.
17:02 23.10.2026
22 Кога ще свърши войната?
17:07 23.10.2026
23 Британското правителство
17:10 23.10.2026
24 иван костов
17:12 23.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мара затварячката
17:23 23.10.2026
27 Уинстън
17:29 23.10.2026