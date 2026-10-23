Британското правителство призова домакинствата да приготвят запаси за 3 дни

Британското правителство призова домакинствата да поддържат у дома запаси от бутилирана вода и нетрайни хранителни продукти за най-малко три дни. Препоръката е част от новата кампания „Be Ready“, чиято цел е хората да могат да се справят самостоятелно при временно прекъсване на основни услуги.

Официалният списък включва по 3 литра вода на човек дневно за пиене, като е уточнено, че за готвене и миене ще е необходимо допълнително количество. Сред останалите препоръчани средства са храна с дълъг срок на годност, фенер с резервни батерии, радио с батерии или ръчно зареждане, заредена външна батерия, пари в брой, копия на важни документи и основни лекарства.

Кампанията беше представена след разкриването на сериозни уязвимости в програмния език PHP, който се използва широко за уебсайтове и онлайн услуги. Британските власти посочиха риска от прекъсвания на електричеството, водоснабдяването, телефонните услуги и интернет. Според Ройтерс след оповестяването на уязвимостите са регистрирани милиони опити за кибератаки, а компании и правителства са предприели спешни мерки за защита на системите.

Лондон свърза мерките с киберзаплахи и климатични рискове

Премиерът Анди Бърнам заяви, че Великобритания твърде често е реагирала на извънредни ситуации едва след възникването им. По думите му страната трябва да премине към по-активна подготовка, тъй като неочакваните събития стават по-чести.

„Говорим с хората за това да бъдат по-добре подготвени, защото живеем в свят, в който неочакваните събития изглежда стават все по-чести“, каза Бърнам.

Министърът на отбраната Уес Стрийтинг предупреди, че киберинциденти като този с PHP вероятно ще се повтарят. Той посочи, че изкуственият интелект улеснява откриването на начини за преодоляване на традиционните системи за защита.

„Ще виждаме подобни неща все по-често“, заяви Стрийтинг в предаването „Question Time“ на Би Би Си.

Като основни рискове министърът посочи враждебни държави, организирана престъпност и последиците от климатичните промени. На среща, посветена на горските пожари, правителството представи и план за използване на военни самолети при мащабни пожари.

Британските власти подчертават, че целта на кампанията не е да предизвиква тревога. Препоръките са част от тригодишна програма за повишаване на устойчивостта на домакинствата и са сходни с насоките на Европейската комисия от 2025 г. за поддържане на 72-часов комплект с вода, храна, пари в брой и външни батерии.

Източници: marketscreener.com, news.sky.com, itv.com