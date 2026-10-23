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Британското правителство призова домакинствата да приготвят запаси за 3 дни

Британското правителство призова домакинствата да приготвят запаси за 3 дни

23 Октомври, 2026 16:41 1 407 27

  • великобритания-
  • be ready-
  • киберсигурност-
  • уес стрийтинг-
  • анди бърнам-
  • лейбъристка партия

Кампанията „Be Ready“ включва вода, нетрайна храна и основни средства за прекъсвания на услуги

Британското правителство призова домакинствата да приготвят запаси за 3 дни - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Reuters Reuters

Британското правителство призова домакинствата да поддържат у дома запаси от бутилирана вода и нетрайни хранителни продукти за най-малко три дни. Препоръката е част от новата кампания „Be Ready“, чиято цел е хората да могат да се справят самостоятелно при временно прекъсване на основни услуги.

Официалният списък включва по 3 литра вода на човек дневно за пиене, като е уточнено, че за готвене и миене ще е необходимо допълнително количество. Сред останалите препоръчани средства са храна с дълъг срок на годност, фенер с резервни батерии, радио с батерии или ръчно зареждане, заредена външна батерия, пари в брой, копия на важни документи и основни лекарства.

Кампанията беше представена след разкриването на сериозни уязвимости в програмния език PHP, който се използва широко за уебсайтове и онлайн услуги. Британските власти посочиха риска от прекъсвания на електричеството, водоснабдяването, телефонните услуги и интернет. Според Ройтерс след оповестяването на уязвимостите са регистрирани милиони опити за кибератаки, а компании и правителства са предприели спешни мерки за защита на системите.

Лондон свърза мерките с киберзаплахи и климатични рискове

Премиерът Анди Бърнам заяви, че Великобритания твърде често е реагирала на извънредни ситуации едва след възникването им. По думите му страната трябва да премине към по-активна подготовка, тъй като неочакваните събития стават по-чести.

„Говорим с хората за това да бъдат по-добре подготвени, защото живеем в свят, в който неочакваните събития изглежда стават все по-чести“, каза Бърнам.

Министърът на отбраната Уес Стрийтинг предупреди, че киберинциденти като този с PHP вероятно ще се повтарят. Той посочи, че изкуственият интелект улеснява откриването на начини за преодоляване на традиционните системи за защита.

„Ще виждаме подобни неща все по-често“, заяви Стрийтинг в предаването „Question Time“ на Би Би Си.

Като основни рискове министърът посочи враждебни държави, организирана престъпност и последиците от климатичните промени. На среща, посветена на горските пожари, правителството представи и план за използване на военни самолети при мащабни пожари.

Британските власти подчертават, че целта на кампанията не е да предизвиква тревога. Препоръките са част от тригодишна програма за повишаване на устойчивостта на домакинствата и са сходни с насоките на Европейската комисия от 2025 г. за поддържане на 72-часов комплект с вода, храна, пари в брой и външни батерии.

Източници: marketscreener.com, news.sky.com, itv.com


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хмммм

    12 1 Отговор
    заради социализъма ли?

    16:42 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 САНДОКАН

    21 3 Отговор
    Няма да имат три дни .

    16:45 23.10.2026

  • 5 За 3 дни е достатъчно, защото

    29 6 Отговор
    на 4тия ден руснаците ще раздават топла чорба от казана на центъра на лондон

    16:45 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сатана Z

    20 2 Отговор
    Абе,Факти,за какъв КР ми е "нетрайна храна" за 3 дни както ме съветвате да направя?

    Коментиран от #9

    16:46 23.10.2026

  • 8 Очакват

    16 1 Отговор
    Цунами. Островите са силно засегнати от такъв вид природни и други бедствия

    16:48 23.10.2026

  • 9 Лопата Орешник

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Факти не съветват теб, а преразказват, какво са посъветвани ингилизите! Ай съсредоточи се малко!

    16:48 23.10.2026

  • 10 КЛАСИЧЕСКИ ПРИЙОМ

    25 0 Отговор
    НА БЕЗДАРНИ ПРАВИТЕЛСТВА ЗА ШАШКАНЕ НА НАРОДА С ЦЕЛ ОТКЛОНЯВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО ОТ ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ.

    Коментиран от #13

    16:49 23.10.2026

  • 11 Няма

    15 0 Отговор
    да има кой да я ползва тази вода и храна.

    16:50 23.10.2026

  • 12 И ПАМПЕРСИ

    16 1 Отговор
    Много памперси.

    16:50 23.10.2026

  • 13 Лопата Орешник

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "КЛАСИЧЕСКИ ПРИЙОМ":

    Доктрина на шока се зове!

    16:52 23.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бай Хой

    12 0 Отговор
    Няма страшно лейди и джентълмени аллах ви пази повечето от местното население са постлали килимчетата и се молят на всевишния начело с кмета на Лондон бай Садик Хасан

    16:57 23.10.2026

  • 17 Точно така

    7 1 Отговор
    да приготвят запаси за 3 дни ! И памперси и тоалетна хартия !

    16:58 23.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Когато

    10 0 Отговор
    Ви предупреждавахме че работата по AI не е "чиста" ни се смеехте и обиждахте - и "отворихте кутията на Пандора" сега се гответе не за три дни а за месеци глад и студ.

    17:01 23.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дани

    6 0 Отговор
    Не че друго, ама тая статия я имаше и сутринта. Снимката бе същата.
    Драги колеги, огледайте лицето от снимката! Ако не ви прилича на пораснало дете със "слънчеви" потребности, моля да ми ложите минус!
    Предния им бе същия-физиономия на функционално безпомощен индивид.

    17:02 23.10.2026

  • 22 Кога ще свърши войната?

    3 3 Отговор
    Ами когато путин я загуби

    17:07 23.10.2026

  • 23 Британското правителство

    2 1 Отговор
    да си приготвят запаси от кокаин за 3 дни ! Минимум ...

    17:10 23.10.2026

  • 24 иван костов

    1 0 Отговор
    Възможно е след референдума за присъединяване към РФ да възникнат някои дребни неудобства!😂😂😂

    17:12 23.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мара затварячката

    1 0 Отговор
    Що все тиреш ма??! За тях ли работиш?

    17:23 23.10.2026

  • 27 Уинстън

    0 0 Отговор
    Войната тропа на вратата!

    17:29 23.10.2026

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