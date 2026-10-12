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Иранската армия удари трети танкер за два дни в Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Иранската армия удари трети танкер за два дни в Ормузкия проток

12 Октомври, 2026 20:23 725 2

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Танкерът е изключил навигационната си система и е пренебрегнал предупрежденията на иранските военноморски сили, Техеран обвинява корабите, че използват забранен маршрут край Оман

Иранската армия удари трети танкер за два дни в Ормузкия проток - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранската революционна гвардия е атакувала петролен танкер в Ормузкия проток, след като плавателният съд е изключил навигационната си система и е пренебрегнал предупрежденията на иранските военноморски сили. Това съобщава ДПА. Според иранската информационна агенция „Тасним“ това е третата подобна атака за последните два дни.

Иранските власти не са посочили името, флага или оператора на танкера. Не е уточнено и по какъв начин е бил поразен плавателният съд. Твърдението за атаката се основава на информацията, разпространена от иранската революционна гвардия и цитирана от медиите.

Видеозапис показва експлозия на супертанкер

Ден по-рано ирански медии са разпространили видеозапис, за който се твърди, че показва експлозия на супертанкер в протока. Според иранската версия корабът вероятно се е ударил в морска мина. В публикацията се посочва още, че мините се изстрелват с ракети непосредствено пред танкерите.

През последните дни иранската армия е засилила действията си срещу корабоплаването в стратегическия воден път. Обект на атаките обикновено са танкери и товарни кораби, които използват южния маршрут близо до бреговете на Оман.

САЩ ескортират търговски кораби

От няколко месеца Военноморските сили на САЩ ескортират граждански търговски кораби в района, за да подпомогнат възобновяването на доставките на петрол и втечнен природен газ. Иран определя този маршрут като незаконен и настоява корабите да преминават близо до иранското крайбрежие.

От началото на войната в края на февруари Техеран до голяма степен е блокирал корабоплаването през Ормузкия проток чрез заплахи и нападения срещу плавателни съдове. В същото време американските въоръжени сили също многократно са атакували ирански граждански кораби, се посочва в публикацията.

В най-тясната си част Ормузкият проток е широк около 35-40 километра. Заради поредицата от нападения и взаимни заплахи той се превърна в основната точка на напрежение между Иран и Съединените щати във войната.

Източници: news.bg


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Европеец

    8 5 Отговор
    Е преди Дончо да нападне Иран нямаше такива новини..... Калифорния е най-богатия щат и гледам преди малко дизела за литър 4 лв след преизчисление галон литър .....

    20:27 12.10.2026

  • 2 Гресдер

    1 1 Отговор
    Това няма нищо общо с цената на петрола. Виновен е Земенски!....щото не иска да защитава Украйна с вързани ръце.

    21:23 12.10.2026

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