Найджъл Фараж обеща петгодишно замразяване на молбите за убежище на Острова

Лидерът на британската партия „Реформирай Обединеното кралство“ Найджъл Фараж обеща да спре предоставянето на убежище във Великобритания за срок до пет години, ако формацията му спечели следващите парламентарни избори. Планът е част от кампанията му срещу имиграцията.

Фараж заяви, че около 90 000 висящи молби за убежище ще бъдат обявени за невалидни, а новите заявления ще бъдат автоматично отхвърляни. Кандидатите ще бъдат връщани в държавите си или изпращани в безопасни трети страни.

Натиск чрез мита и визови ограничения

По време на посещение на южното крайбрежие на Англия Фараж каза, че евентуално правителство на „Реформирай Обединеното кралство“ може да наложи мита, визови ограничения или забрана за прелитане през британското въздушно пространство на държави, които отказват да приемат обратно мигранти.

„Трябва отново да станем нормална държава – такава, която ще задържа и депортира хора, които пристигат нелегално, както всъщност го прави всяка друга страна по света“, каза Фараж.

Според Ройтерс партията ще прекрати и законните пътища за презаселване на бежанци, като изключение ще бъде направено за украинците, избягали във Великобритания след началото на пълномащабното руско нашествие през 2022 г.

Партията е на второ място в проучванията

„Реформирай Обединеното кралство“ водеше в социологическите проучвания до лятото, но след това отстъпи на второ място. Сред посочените причини са продължаващите полицейски и парламентарни разследвания на финансирането на партията, както и избирането на Анди Бърнам за премиер от Лейбъристката партия. Формацията на Фараж отрича да е нарушавала изборното законодателство.

Следващите парламентарни избори във Великобритания са насрочени за 2029 г. Имиграцията остава ключов въпрос за избирателите на фона на недоволството от неспособността на поредица правителства да спрат пристигането на десетки хиляди кандидати за убежище с лодки през Ламанша.

Бежански организации предупредиха, че подобна политика може да доведе до връщане на хора в държави като Афганистан и Иран, където те могат да бъдат изложени на преследване, изтезания и смърт.

Източници: bta.bg, marketscreener.com