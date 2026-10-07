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Самолет на Delta удари машина на Air Canada в Лос Анджелис

Самолет на Delta удари машина на Air Canada в Лос Анджелис

7 Октомври, 2026 03:32, обновена 7 Октомври, 2026 03:33 422 0

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  • самолетен инцидент

Инцидентът е станал при рулиране на летището. Няма съобщения за пострадали.

Самолет на Delta удари машина на Air Canada в Лос Анджелис - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолет на Delta Air Lines е осъществил контакт със самолет на Air Canada на международното летище в Лос Анджелис. Инцидентът е станал около 10:30 часа местно време на 6 октомври, докато машината на Delta е рулирала за излитане.

Федералната авиационна администрация на САЩ съобщи, че лявата законцовка на крилото на самолета, изпълняващ полет 7 на Delta, е закачила хоризонталния стабилизатор на самолет на Air Canada, изпълняващ полет 785. Машината на канадската авиокомпания е била теглена към изхода след пристигането си от Торонто.

„Няма съобщения за пострадали. Самолетът на Air Canada ще бъде изваден от експлоатация за оглед и ремонт“, заяви говорителят на авиокомпанията Шон Дейвидсън.

От Delta потвърдиха, че нейният самолет е осъществил контакт с машината на Air Canada. „Най-важни са безопасността на нашите клиенти и служители, а на клиентите ни се извиняваме за преживяното и за забавянето в пътуването им“, се посочва в изявление на компанията.

От летището в Лос Анджелис уточниха, че инцидентът е станал на пътека за рулиране, а не на писта. Полетите са продължили да се изпълняват нормално.

Федералната авиационна администрация разследва причините за сблъсъка, като посочва, че данните са предварителни и могат да бъдат променени. За случая е уведомен и Националният съвет за безопасност на транспорта на САЩ.

Източници: nbclosangeles.com, latimes.com


САЩ
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