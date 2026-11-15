Два самолета се сблъскаха на летище в Маями

Товарен самолет Boeing 767 на UPS и пътнически Boeing 737 на Copa Airlines са се сблъскали на международното летище в Маями. Инцидентът е станал около 21:15 часа местно време в събота, когато пристигащ и заминаващ самолет са се допрели на пресечката на две пътеки за рулиране.

„На около 21:15 часа пристигащ самолет и заминаващ самолет са се допрели на пресечката на две пътеки за рулиране“, заяви Грег Чин, директор „Комуникации“ на летището в Маями. По думите му първоначално не е имало съобщения за пострадали, а движението на полетите е било насочено по други пътеки, без това да засегне работата на летището.

По-късно Чин уточни, че двама души са били прегледани на място от екипи на пожарната и спасителната служба на окръг Маями-Дейд заради леки наранявания. Те не са имали нужда от транспортиране до болница.

Кои полети са били засегнати

Самолетът на UPS е изпълнявал полет 358 от Маями до Богота, Колумбия. Машината на Copa Airlines е била по полет 427 от Панама Сити към Маями. Сблъсъкът е станал на земята, а не по време на излитане или кацане.

Инцидентът е последвал период на сериозни закъснения и отменени полети на летището след рядко национално спиране на въздушното движение, разпоредено от Федералната авиационна администрация на САЩ.

Проблеми с въздушния трафик

Федерални представители са свързали прекъсването с проблеми в остаряла технология за управление на въздушното движение. Според тях превключватели и маршрутизатори са били претоварени с данни, което е довело до несъответствия в радарните и комуникационните системи.

Министърът на транспорта Шон Дъфи предупреди, че възстановяването на полетите ще бъде постепенно, докато авиокомпаниите преразпределят самолетите и екипажите си. Администраторът на FAA Брайън Бедфорд заяви, че графикът на въздушния транспорт трябва да се върне към нормалното до края на неделя.

Източници: cbsnews.com