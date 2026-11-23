Над 1000 полета на Delta Air Lines в Съединените щати бяха забавени заради повреда в автоматизираната система, която изчислява теглото и баланса на самолетите. Проблемът възникна в началото на един от най-натоварените периоди за въздушния транспорт в страната – пътуванията около Деня на благодарността.

Системата се използва, за да се изчисли как трябва да бъдат разпределени пътниците и багажът и какво е крайното тегло на самолета преди излитане. След повредата служители на Delta са преминали към ръчни процедури, за да могат самолетите да бъдат обработвани и изпращани по маршрутите си. „Екипите на Delta използват ръчни решения тази сутрин, за да осигурят безопасното излитане на полетите, докато продължава работата по възстановяването на автоматизацията“, заяви авиокомпанията, цитирана от ABC News.

Ограничения на полетите към Атланта

Федералната авиационна администрация на САЩ временно спря полетите на Delta, насочени към международното летище „Хартсфийлд-Джаксън“ в Атланта. Ограничението е било въведено по искане на авиокомпанията, за да се овладее натрупването на трафик в нейния основен център.

След краткия ground stop FAA го замени с програма за поетапно излитане, при която самолетите получават разрешение за отпътуване през определени интервали. Ограниченията бяха отменени преди обед местно време, но закъсненията се разпространиха в цялата мрежа на Delta заради забавените самолети и екипажи.

FAA уточни, че проблемът е на Delta и не е свързан със системите на федералната агенция за управление на въздушното движение. Летището в Атланта е един от най-натоварените въздушни центрове в света и ключова база за Delta.

Различни данни за броя на закъсненията

Броят на засегнатите полети се променяше през деня. Delta съобщи за повече от 1000 закъснения, докато данните на FlightAware показаха около 1300 забавени полета следобед и приблизително 2000 вечерта. Според Associated Press около 58% от полетите на авиокомпанията са били закъснели в края на деня, като не всички са били пряко свързани със системния срив.

По-късно Delta съобщи, че автоматизацията за изчисляване на теглото и баланса отново работи. Въпреки това възстановяването на нормалния график не беше незабавно, тъй като закъсненията се натрупаха по маршрутите в цялата страна.

Авиокомпанията заяви, че оказва съдействие на пътници, които се нуждаят от хотелско настаняване или храна. Не беше съобщено за данни системният проблем да е свързан с кибератака. Сривът последва други технически нарушения в американския въздушен транспорт през последните дни, включително отделен проблем в United Airlines.

Източници: apnews.com, investing.com, cbsnews.com