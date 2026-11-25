Федералната авиационна администрация на САЩ е възпроизвела в лаборатория техническия срив, довел до националното спиране на полетите по-рано този месец. Следователите смятат, че са открили вероятния причинител – нов рутер на отдалечен радиообект в Арканзас, който е претоварил системата за управление на въздушното движение с огромно количество данни.

Според източник, запознат с разследването, пропусната настройка е повлияла на начина, по който новото устройство е обменяло информация с по-стари рутери, които FAA постепенно извежда от експлоатация. Получили са се прекъсвания в радарните и радиокомуникациите, което е наложило спирането на полетите в цялата страна.

Разследващите подготвят доклад, но все още има въпроси без окончателен отговор. Източникът оценява на 90% вероятността сривът да не е бил причинен от злонамерени действия. В проверката участват ФБР и представители на други структури по националната сигурност.

Проблемът е възникнал при подмяна на оборудване

На 13 ноември компанията L3Harris, която притежава и поддържа телекомуникационната система на FAA, е извършвала дейности в обект край Ел Дорадо, Арканзас. Работата е включвала преминаване от рутер, използван от десетилетия, към ново устройство.

В миналото подобна поддръжка обикновено е изисквала участието на най-малко шестима служители на FAA. При действащия сега процес задачата често се координира от един служител за връзка с FAA, като в страната има само четирима души на тази длъжност. Тяхната роля е да планират и съгласуват дейностите, но не и да ги одобряват.

Промяната е въведена с директива на администрацията на Доналд Тръмп, насочена към ускоряване на поддръжката. Тя е премахнала необходимостта от предварително одобрение от FAA. Според синдиката на специалистите по авиационна безопасност така е отпаднал допълнителен слой на оценка на риска.

„Не е разумно четирима души да координират телекомуникационната поддръжка и прекъсванията за цялата национална въздушна система“, заявява председателят на синдиката Дейвид Сперо.

FAA защитава начина, по който упражнява надзор. Оттам заявяват, че извършват постоянни оценки на риска, но L3Harris носи отговорност за поддръжката на телекомуникационната инфраструктура. Агенцията допълва, че контролът се осъществява чрез наблюдение на изпълнението на услугата, а не чрез постоянно присъствие на служители на място.

Предстоят изслушвания в Конгреса

Администраторът на FAA Брайън Бедфорд и министърът на транспорта Шон Дъфи трябва да се явят на изслушвания в Конгреса през следващата седмица. Очаква се те да отговарят както за причината за аварията, така и за контрола върху частните компании, които поддържат мрежата.

Разследването е спряло временно част от планираните дейности по модернизацията. FAA смята, че са необходими софтуерни актуализации, които да предотвратят повторение на повредата. Дъфи иска от Конгреса допълнителни 50 милиарда долара за обновяване на системата за управление на въздушното движение.

Случаят напомня за друга сериозна повреда през 2009 г. Тогава техник на Harris Corp. – компания, която по-късно се слива с L3 Technologies и образува L3Harris – неправилно е конфигурирал телекомуникационен рутер в центъра на FAA в Лос Анджелис. Грешката е насочила данните по неправилни маршрути и е блокирала около 75% от мрежата.

Източници: cnn.com