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Вицепрезидентът на Тръмп: Техеран трябва значимо да намали капацитета си за обогатяване на уран, за да приключи тази война
  Тема: Иранската криза

Вицепрезидентът на Тръмп: Техеран трябва значимо да намали капацитета си за обогатяване на уран, за да приключи тази война

7 Октомври, 2026 07:47 810 9

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  • ормузки проток-
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  • доналд тръмп

През последните седмици САЩ и Иран размениха предложения за прекратяване на конфликта и за повторно отваряне на Ормузкия проток — ключов маршрут за световните енергийни доставки

Вицепрезидентът на Тръмп: Техеран трябва значимо да намали капацитета си за обогатяване на уран, за да приключи тази война - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран трябва „значимо“ да намали капацитета си за обогатяване на уран, за да удовлетвори американските искания и да бъде прекратена продължаващата от седем месеца война между двете страни, заяви в интервю за Ройтерс вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

По думите му САЩ са готови да постигнат споразумение с Техеран, но Вашингтон настоява за конкретни действия по иранската ядрена програма, а не само за обещания. „Няма да разменяме думи за действия“, заяви Ванс. Той посочи като основен въпрос нивото на обогатяване на уран и заяви, че ако Иран не възнамерява да създава ядрено оръжие, няма причина да произвежда високообогатено гориво.

През последните седмици САЩ и Иран размениха предложения за прекратяване на конфликта и за повторно отваряне на Ормузкия проток — ключов маршрут за световните енергийни доставки, отбелязва Ройтерс. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли последното иранско предложение и предупреди, че военните действия могат да бъдат засилени след междинните избори в САЩ през ноември.

Ванс заяви, че американската страна продължава да води разговори с иранския президент Масуд Пезешкиан и с външния министър Абас Арагчи. Същевременно според него Вашингтон не е напълно наясно кой взема окончателните решения в Техеран и какви правомощия имат двамата официални представители в иранската система на властта, след като при съвместни американско-израелски удари в началото на войната бе убит върховния лидер аятолах Али Хаменей.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи в неделя заяви, че американските официални представители са добре запознати с иранските си колеги и с начина на вземане на решения в страната. По думите му проблемът е в противоречивите позиции и смесените послания от страна на американските официални представители.

Ванс заяви още, че е разговарял лично с полеви командири, за да получи информация за обстановката на бойното поле. Той отхвърли опасенията за недостиг на критични боеприпаси и каза, че въпреки че иранските сили са способни периодично да атакуват търговски кораби в Ормузкия проток, като цяло те не са в състояние да спрат износа на енергийни ресурси през него.

Войната струва на САЩ около 3 милиарда долара месечно и се превърна в една от основните теми в предизборната кампания преди междинните избори, посочва Ройтерс. Повишаването на цените на енергията създава политически проблеми за Тръмп и за републиканците в щатите, където се очаква оспорвана борба за контрол над Конгреса.

Ванс, който е смятан за един от потенциалните републикански кандидати за президент на изборите през 2028 г., заяви, че все още не е решил дали ще се кандидатира. „Наистина не съм мислил много за това“, каза той.

Източник: www.bta.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 🫪🫪🫪🫪

    8 0 Отговор
    Повтаряйте, повтаряйте.... ( по Гьобелс),
    че вече и децата разбраха, че НЕ уранът е причината за терора над Иран и иранския народ❗

    07:50 07.10.2026

  • 2 ежко

    8 0 Отговор
    Нали САЩ пускаха едни бомби,да разбият иранските подземните заводи за обогатяване на уран?И Тръмп обяви,че работата е свършена.Сега обаче индиректно признава,че всъщност нищо не са свършили.Явно Тръмп е професионален лъжец.

    07:57 07.10.2026

  • 3 Оппаа, подвиват опашка

    3 0 Отговор
    "Иран трябва „значимо“ да намали капацитета си за обогатяване на уран, за да удовлетвори американските искания и да бъде прекратена продължаващата от седем месеца война между двете страни, заяви в интервю за Ройтерс вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс."

    А Нетаняху им бе заповядал, да искат от Иран пълен отказ от обогатяване!
    Май Тръмп и Ванс трябва да помислят за увеличаване на охраната си.

    08:02 07.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 долу сащ

    1 0 Отговор
    израел трябва да си намали военния капацитет значително, за да я има Палестина. А войните натази планета ще спрат когато сащ спрат да произвеждат оръжие

    08:10 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Аятоласи обогатяват урана за мирни цели

    1 0 Отговор
    Вицепрезидентът на Тръмп: Техеран трябва значимо да намали капацитета си за обогатяване на уран, за да приключи тази война
    -;-
    Колко килограма обогатен на 60% уран им трябват?

    08:33 07.10.2026

  • 9 На ср ащ

    0 0 Отговор
    трябва да им се намали капацитета да се месят къде нямат работа. Дано Йелоустоун изригне и между Канада и Мексико да има само океан

    09:28 07.10.2026