Танкерите замениха ракетите като основно оръжие във войната на САЩ и Израел срещу Иран

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През последните часове САЩ и Иран засилиха размяната на ответни удари, като Вашингтон взе на прицел три ирански петролни танкера, а Техеран атакува танкери и изстреля балистична ракета по американски военни кораби, патрулиращи близо до Ормузкия пролив.

Експерти определиха действията на Иран, насочени срещу двата американски самолетоносача, като "премерена ескалация", тъй като продължаващият от месеци конфликт все по-често се разиграва в морето. И Иран, и САЩ се опитват да установят контрол над стратегическия пролив - ключова световна транспортна артерия, използвана от Техеран като лост за влияние във войната, пише "Ал Джазира".

Нападенията срещу танкери съвпадат с твърденията на САЩ, че през пролива е започнал да преминава все по-голям обем петрол, макар точните цифри все още да са спорни. Всичко това се случва на фона на продължаващата морска блокада на иранските пристанища.

Последните сблъсъци допълнително намаляват надеждите за деескалация чрез дипломация, тъй като водената от САЩ и Израел война срещу Иран наруши енергийните доставки и забави икономическия растеж в световен мащаб.

И така, какво се знае за най-новите "танкерни войни" и накъде се насочва конфликтът?

Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи, че негови сили са нанесли удари по три ирански плавателни съда, включително танкер край остров Харг. Островът е основния пункт, през който Иран е изнасял 90% от суровия си петрол преди войната.

Друг танкер е бил ударен близо до Джаск, а празен плавателен съд е бил поразен в Оманския залив, след като на екипажа е било наредено да напусне кораба. От CENTCOM заявиха, че атаките са последвали изстрелване на ирански балистични ракети по американски самолетоносач и разрушител, които според командването успешно са избегнали ударите. Няма пострадали американски военнослужещи.

"Ако стреляте по два от нашите кораби, ние ще наложим още по-тежка икономическа цена, като унищожим три от вашите", заяви командващият CENTCOM адмирал Брад Купър.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран съобщи, че е изстрелял "няколко балистични ракети" по самолетоносача и разрушителя, обвинявайки ги в "тормоз над ирански кораби" и участие във военноморска блокада.

"Иранците не се прицелиха просто в два обикновени военни кораба, те се насочиха към ракетен разрушител и към самолетоносач - гръбнакът на американската кампания срещу Иран", заяви пред "Ал Джазира" военният анализатор Волфганг Пустай.

Впоследствие Иран заяви, че силите му са взели на прицел и три петролни танкера, плаващи по маршрут в Ормузкия пролив, определен от Техеран като "неразрешен", както и три свързани със САЩ плавателни съда на други места.

В изявление, разпространено от иранската медия IRIB, военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) предупредиха всички плавателни съдове в Персийския залив или близо до Ормузкия пролив да не се поддават на "заблуди" от страна на американските военни и да се "въздържат от всякакви подозрителни действия, целящи преминаване през неразрешени водни пътища".

"В противен случай ще станете мишена", се казва в съобщението.

Иран обяви още, че е поразил безпилотен американски плавателен съд, опитващ се да навлезе в Ормузкия пролив, съобщи информационната агенция "Асошиейтед прес".

Вашингтон заяви, че поразените от него ирански танкери са част от мрежа в "сивия сектор" на стойност милиарди долари, финансираща Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) и неговите съюзници в региона.

Иран отдавна разчита отчасти на "флот в сянка", за да заобикаля санкциите и да продава петрол. Всичко това дава източник на приходи, който придоби още по-голямо значение, след като през април САЩ започнаха да блокират иранските пристанища.

Иран на практика затвори Ормузкия проток, през който преминаваха 20% от световните доставки на петрол. Това идва в отговор на започналите на 28 февруари атаки от страна на САЩ и Израел. Преди началото на войната през протока са преминавали по около 20 милиона барела петрол дневно.

Хасан Гашгави, депутат и говорител на Комисията по национална сигурност към иранския парламент, заяви, че атаките срещу американски военни кораби са част от "екзистенциална война с Америка". Той изтъкна, че военноморската блокада, наложена от Вашингтон, "изобщо не е трябвало да съществува".

"Естествено, те предприеха военни действия в нарушение на всички международни закони", каза той пред "Ал Джазира". И добави, че "тъй като Америка е далеч от нас, тя не възприема тази война като екзистенциална".

Междувременно САЩ продължават да оказват натиск върху Иран както военен, така и икономически за отваряне на ключовия морски път.

Миналият месец министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обяви пакет от икономически мерки, насочени срещу финансовите интереси на Техеран по света. Бесент заяви, че САЩ ще се насочат към всички източници на приходи за Иран, включително петрола, за да попречат на други държави и компании да търгуват с Техеран.

Това се случва въпреки твърденията на САЩ, че обстановката в Ормузкия проток е нормална, като Вашингтон настоява, че пътят е отворен и че десетки кораби, превозващи милиони барели петрол, преминават през него всеки ден.

Миналата седмица Бесент заяви, че наскоро са били транспортирани около 17 милиона барела суров петрол дневно, според информация във вестник "Таймс" (The Times) във Великобритания. Някои танкери прибягват до т.нар. от анализаторите прехвърляне на товари от кораб на кораб, за да избегнат блокадата.

Нещо повече - президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Щатите имат "пълен контрол" над протока. Въпреки това данни от фирмата за морски анализи Kpler показват, че средната стойност на преминалите кораби за 10-дневен период е едва 13 кораба на ден.

Нападенията засилват опасенията относно глобалните доставки на енергия и суров петрол. Фючърсите за суров петрол сорт "Брент" затвориха на цена от 96,28 долара за барел - най-високото им ниво от 24 юли насам и значително повишение спрямо стойността от около 70 долара преди началото на войната. Както можеше да се очаква, цените на петрола и природния газ в САЩ също рязко скочиха, което се случва в критичен за Тръмп момент, докато американците се готвят за междинните избори през ноември.

Цената на дизела в САЩ достигна нов рекорд, като за първи път в историята се покачи до средно 5,85 долара за галон (1,55 долара за литър). Проучванията многократно показват, че мнозинството американци се противопоставят на войната, която също така е довела до спад в популярността на Тръмп.

Друго проучване на Reuters/Ipsos, проведено в края на август, установи, че едва 31% от американците подкрепят войната, докато 63% са против нея. Същото проучване сочи, че рейтингът на одобрение на Тръмп е спаднал до 33% - понижение спрямо 40-те процента, отчетени в началото на военните действия.

Накъде върви конфликтът?

Според Сина Азоди, директор на програмата за изследвания на Близкия изток в университета "Джордж Вашингтон", подновената размяна на удари между Иран и САЩ бележи ескалация на продължаващия от шест месеца конфликт.

Азоди заяви пред "Ал Джазира", че нито една от страните няма да "отстъпи", тъй като това "няма да изглежда добре за тях, така че единственият вариант е ескалация". Той отбеляза, че ако не се стигне до политическо споразумение, войната ще продължи.

"Ще има още сблъсъци между иранците и американците. Възможни са грешни преценки. Възможно е да има още цивилни жертви", особено от иранска страна, каза Азоди.

И предупреди, че министърът на отбраната на САЩ може да изпрати още войски в региона, но иранците няма да отстъпят. Те ще се противопоставят на тази блокада и ще наложат допълнителни разходи на САЩ, добави Азоди.

Той посочи, че целта на САЩ и Иран е да принудят другата страна да отстъпи.

"Победител ще бъде този, който може да понесе повече разходи и наказания", каза Азоди.

Коментирайки стратегията на Иран, Али Акбар Дарейни, анализатор в Центъра за стратегически изследвания в Техеран, се съгласи с Азоди, като заяви, че атаките на САЩ срещу ирански петролни танкери са "сериозен проблем", който Иран не може да си позволи да остави "без отговор".

"Дали това кара Иран да се предаде? Не, то принуждава Иран. Стимулира Иран да реагира остро и да отвърне на удара" по-сурово, каза Дарейни пред "Ал Джазира".

Той отбеляза, че военноморската блокада от страна на САЩ, съчетана със санкциите, нанася тежки щети на Иран, но добави, че страната има планове да противодейства на това. Иран не може да допусне тази морска блокада да продължи, затова вече се подготвя да пробие обсадата.

"Същевременно Иран със сигурност има свои планове да гарантира, че цените на петрола ще скочат над 100 долара за барел", заяви Дарейни.

Източник: news.bg