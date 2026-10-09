Pussy Riot представят „Riot Days“ в София на 10 октомври

Pussy Riot ще представят спектакъла „Riot Days“ в София на 10 октомври. Събитието започва в 20:00 часа в клуб на ул. „Ангел Кънчев“ 1.
Постановката съчетава музика на живо, театър, пърформанс и документални кадри. В основата ѝ са книгите „Riot Days“ и „Political Girl“ на Мария Альохина, която разказва за годините на протест, арести и преследване в Русия.
Историята зад спектакъла
„Riot Days“ проследява пътя на Альохина от акцията в московската катедрала „Христос Спасител“ през 2012 г. до напускането ѝ на Русия през 2022 г. Тогава участничките в Pussy Riot изпълняват протестна „пънк молитва“, насочена срещу управлението на Владимир Путин и срещу използването на Руската православна църква за политическа легитимация.
Акцията продължава няколко минути, но води до тежки последици. Альохина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич са арестувани. Альохина и Толоконникова прекарват по две години в наказателна колония, а Самуцевич получава условна присъда.
Случаят превръща Pussy Riot от московски феминистки пънк колектив в международен символ на съпротивата. „Riot Days“ е създаден от Александър Чепарухин и Мария Альохина и се представя на сцена от 2016 г. насам. Спектакълът е показван в над 40 държави, като съдържанието му се променя заедно с политическите събития в Русия и Украйна.
От протеста към политическото изкуство
В актуалната версия са включени имената на политически затворници, както и разказ за войната, насилието и политическите репресии. Сред участниците в екипа са Алина Петрова, Тасо Плетнер и Ерик Брайтенбах.
През 2014 г. Альохина участва в създаването на Mediazona - медия, посветена на насилието в наказателните колонии, полицейските управления и съдилищата. Според представената информация през 2025 г. тя е осъдена задочно на 13 години затвор. Алина Петрова получава задочна присъда от осем години, а Тасо Плетнер - от 11 години.
Приходите от софийското представление ще бъдат насочени към подкрепа на политически затворници в Русия и на детска болница в Украйна. Така спектакълът свързва историята на Pussy Riot от 2012 г. с продължаващите репресии и войната, които са част от сценичния му разказ днес.
Източници: news.bg, bnrnews.bg, actualno.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тези
С това Русия изглежда само по нормална, а либерастията на запада - все по извратена!
19:57 09.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #6, #10
19:59 09.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гробар
До коментар #4 от "Евгени от Алфапласт":Де да знам. Вероятно пи. чи бунт?
20:07 09.10.2026
7 Мунчо от село Бузовград
Нека я излъчат по БТВ в 18:00 часа.
20:08 09.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Някой
Коментиран от #14
20:11 09.10.2026
10 Швейк
До коментар #4 от "Евгени от Алфапласт":Бунтовнически вагини
20:17 09.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ?????
"„Riot Days“ проследява пътя на Альохина от акцията в московската катедрала „Христос Спасител“ през 2012 г. до напускането ѝ на Русия през 2022 г."
А що са пропуснали акцията им преди акцията в "московската катедрала „Христос Спасител“ в зоологическия музей дето се изчукаха като маймуни пред всички посетители?
Не мисля че ги е срам от тая много авангардна акция.
Пожелавам им на умнокрасивите да изпитат много удоволствие в клуба на „Ангел Кънчев“ 1.
Ако след тва повторят пърформанса от Московския зоологически музей няма да съм изненадан.
Групичката макар и постарела ще намери публиката си.
20:18 09.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ивелин Михайлов
20:20 09.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
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18 Рублевка
20:29 09.10.2026
19 Исторически парк
20:29 09.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 стоян георгиев
20:39 09.10.2026
22 Пак сте се разрусофилили
20:41 09.10.2026
23 Ний ша Ва упрайм
20:41 09.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Сатана Z
20:49 09.10.2026