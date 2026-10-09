Pussy Riot представят „Riot Days“ в София на 10 октомври

Pussy Riot ще представят спектакъла „Riot Days“ в София на 10 октомври. Събитието започва в 20:00 часа в клуб на ул. „Ангел Кънчев“ 1.

Постановката съчетава музика на живо, театър, пърформанс и документални кадри. В основата ѝ са книгите „Riot Days“ и „Political Girl“ на Мария Альохина, която разказва за годините на протест, арести и преследване в Русия.

Още новини от Украйна

Историята зад спектакъла

„Riot Days“ проследява пътя на Альохина от акцията в московската катедрала „Христос Спасител“ през 2012 г. до напускането ѝ на Русия през 2022 г. Тогава участничките в Pussy Riot изпълняват протестна „пънк молитва“, насочена срещу управлението на Владимир Путин и срещу използването на Руската православна църква за политическа легитимация.

„Протестирахме срещу диктатурата на Путин и срещу използването на Църквата, за да я освещава“, пише Мария Альохина.

Акцията продължава няколко минути, но води до тежки последици. Альохина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич са арестувани. Альохина и Толоконникова прекарват по две години в наказателна колония, а Самуцевич получава условна присъда.

Случаят превръща Pussy Riot от московски феминистки пънк колектив в международен символ на съпротивата. „Riot Days“ е създаден от Александър Чепарухин и Мария Альохина и се представя на сцена от 2016 г. насам. Спектакълът е показван в над 40 държави, като съдържанието му се променя заедно с политическите събития в Русия и Украйна.

От протеста към политическото изкуство

В актуалната версия са включени имената на политически затворници, както и разказ за войната, насилието и политическите репресии. Сред участниците в екипа са Алина Петрова, Тасо Плетнер и Ерик Брайтенбах.

През 2014 г. Альохина участва в създаването на Mediazona - медия, посветена на насилието в наказателните колонии, полицейските управления и съдилищата. Според представената информация през 2025 г. тя е осъдена задочно на 13 години затвор. Алина Петрова получава задочна присъда от осем години, а Тасо Плетнер - от 11 години.

Приходите от софийското представление ще бъдат насочени към подкрепа на политически затворници в Русия и на детска болница в Украйна. Така спектакълът свързва историята на Pussy Riot от 2012 г. с продължаващите репресии и войната, които са част от сценичния му разказ днес.

Източници: news.bg, bnrnews.bg, actualno.com