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Pussy Riot представят „Riot Days“ в София на 10 октомври
  Тема: Украйна

Pussy Riot представят „Riot Days“ в София на 10 октомври

9 Октомври, 2026 19:52 735 25

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Спектакълът съчетава музика на живо, театър, пърформанс и документални кадри, приходите ще подкрепят политически затворници в Русия и детска болница в Украйна

Pussy Riot представят „Riot Days“ в София на 10 октомври - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Pussy Riot ще представят спектакъла „Riot Days“ в София на 10 октомври. Събитието започва в 20:00 часа в клуб на ул. „Ангел Кънчев“ 1.

Постановката съчетава музика на живо, театър, пърформанс и документални кадри. В основата ѝ са книгите „Riot Days“ и „Political Girl“ на Мария Альохина, която разказва за годините на протест, арести и преследване в Русия.

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Историята зад спектакъла

„Riot Days“ проследява пътя на Альохина от акцията в московската катедрала „Христос Спасител“ през 2012 г. до напускането ѝ на Русия през 2022 г. Тогава участничките в Pussy Riot изпълняват протестна „пънк молитва“, насочена срещу управлението на Владимир Путин и срещу използването на Руската православна църква за политическа легитимация.

„Протестирахме срещу диктатурата на Путин и срещу използването на Църквата, за да я освещава“, пише Мария Альохина.

Акцията продължава няколко минути, но води до тежки последици. Альохина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич са арестувани. Альохина и Толоконникова прекарват по две години в наказателна колония, а Самуцевич получава условна присъда.

Случаят превръща Pussy Riot от московски феминистки пънк колектив в международен символ на съпротивата. „Riot Days“ е създаден от Александър Чепарухин и Мария Альохина и се представя на сцена от 2016 г. насам. Спектакълът е показван в над 40 държави, като съдържанието му се променя заедно с политическите събития в Русия и Украйна.

От протеста към политическото изкуство

В актуалната версия са включени имената на политически затворници, както и разказ за войната, насилието и политическите репресии. Сред участниците в екипа са Алина Петрова, Тасо Плетнер и Ерик Брайтенбах.

През 2014 г. Альохина участва в създаването на Mediazona - медия, посветена на насилието в наказателните колонии, полицейските управления и съдилищата. Според представената информация през 2025 г. тя е осъдена задочно на 13 години затвор. Алина Петрова получава задочна присъда от осем години, а Тасо Плетнер - от 11 години.

Приходите от софийското представление ще бъдат насочени към подкрепа на политически затворници в Русия и на детска болница в Украйна. Така спектакълът свързва историята на Pussy Riot от 2012 г. с продължаващите репресии и войната, които са част от сценичния му разказ днес.

Източници: news.bg, bnrnews.bg, actualno.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тези

    28 2 Отговор
    Кокошки оскверниха църква, къде му е политическото на това? Разни друсани и пияни наркоманки, с публика от осем паветника ли ще са символ на някаква политическа борба срещу Русия?
    С това Русия изглежда само по нормална, а либерастията на запада - все по извратена!

    19:57 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Евгени от Алфапласт

    23 0 Отговор
    Как й е името, преведено на български на групата, че съм малко зле с английския?

    Коментиран от #6, #10

    19:59 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гробар

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Евгени от Алфапласт":

    Де да знам. Вероятно пи. чи бунт?

    20:07 09.10.2026

  • 7 Мунчо от село Бузовград

    8 2 Отговор
    Акцията в катедралния храм....
    Нека я излъчат по БТВ в 18:00 часа.

    20:08 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Някой

    14 1 Отговор
    Пор ното в Света София ли ще бъде?

    Коментиран от #14

    20:11 09.10.2026

  • 10 Швейк

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Евгени от Алфапласт":

    Бунтовнически вагини

    20:17 09.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ?????

    11 0 Отговор
    Уф.
    "„Riot Days“ проследява пътя на Альохина от акцията в московската катедрала „Христос Спасител“ през 2012 г. до напускането ѝ на Русия през 2022 г."
    А що са пропуснали акцията им преди акцията в "московската катедрала „Христос Спасител“ в зоологическия музей дето се изчукаха като маймуни пред всички посетители?
    Не мисля че ги е срам от тая много авангардна акция.
    Пожелавам им на умнокрасивите да изпитат много удоволствие в клуба на „Ангел Кънчев“ 1.
    Ако след тва повторят пърформанса от Московския зоологически музей няма да съм изненадан.
    Групичката макар и постарела ще намери публиката си.

    20:18 09.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ивелин Михайлов

    8 2 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна настоява тия феминистки да бъдат изгонени от България!

    20:20 09.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Рублевка

    9 0 Отговор
    Альохина и Толоконникова прекарват по две години в наказателна колония, след което са ПИМИЛВАНИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН.

    20:29 09.10.2026

  • 19 Исторически парк

    11 0 Отговор
    Гюрлата ги е наела да му пеят за кампанията 💩

    20:29 09.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 стоян георгиев

    7 0 Отговор
    Поредния петрохански перформънс на ппдб-лите! Българите ви мразят, разберете го!

    20:39 09.10.2026

  • 22 Пак сте се разрусофилили

    1 2 Отговор
    Ама си седите в Евросъюза, а там сигурно не сте и стъпвали. И още, тези жени също са рускини.

    20:41 09.10.2026

  • 23 Ний ша Ва упрайм

    3 0 Отговор
    жълтопавната пас мина в екстаз

    20:41 09.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Путешки бунтовнички на жълтопаветно джумбаре

    20:49 09.10.2026