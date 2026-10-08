„Исаяс“ стана първият ураган за сезона в Атлантика, енергийни компании спряха добива

„Исаяс“ стана първият ураган, формирал се през тазгодишния сезон в Атлантическия океан, като принуди енергийни компании да ограничат производството и да евакуират служители от съоръжения по американското крайбрежие на Мексиканския залив, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Ураганът се намира на около 715 км юг-югозападно от устието на река Мисисипи. Максималната постоянна скорост на вятъра достига 120 км/ч, съобщи Националният център за ураганите на САЩ.

Според прогнозата на центъра „Исаяс“ ще се засили. Очаква се стихията да остане силен ураган и утре вечер да се приближи до северното крайбрежие на Мексиканския залив.

По пътя си ураганът вероятно ще премине през морски райони, в които се извършва значителен добив на петрол и природен газ, както и в близост до разположени на сушата нефтопреработвателни предприятия.

Според Ройтерс това може да наложи освобождаване на резерви и да доведе до ново повишение на цените на горивата, които и без това са на високи равнища.

Американски енергийни компании, сред които „Шел“ и „Шеврон“, вече съобщиха, че ограничават дейността си на морските петролни и газови платформи в Мексиканския залив.

По данни към вчера в американската част на Мексиканския залив са били спрени около 25,08% от добива на петрол и 16,37% от добива на природен газ, съобщи Службата за морски природни ресурси.

На фона на развитието на урагана Ройтерс отбелязва, че природният феномен „Ел Ниньо“ е ограничил образуването на урагани в Атлантическия океан през тази година. Явлението създава неблагоприятни ветрови условия, които възпрепятстват засилването на бурите.