Сезонът на ураганите! "Поло" опустоши Мексико и продължава застрашително към САЩ

Ураганът "Поло" достигна сушата в южната част на мексиканския полуостров Долна Калифорния в ранните часове днес с пориви на вятъра до 200 км/ч., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Властите очакваха опасните за живота условия в щата Южна Долна Калифорния да продължат няколко часа, а метеорологичната обстановка в южната част на съседния щат Сонора - да се влоши.

Ураганът "Поло" достигна сушата със сила от втора категория южно от Лас Баранкас, на половината път по западното крайбрежие на щата - зона, която е значително по-слабо населена в сравнение с курортния коридор Лос Кабос в южния край на полуострова.

Мексиканската национална метеорологична служба съобщи, че ураганът е донесъл постоянни ветрове със скорост от 150 до 170 км/ч, с пориви на вятъра от 180 до 200 км/ч и вълни с височина от 7 до 9 метра.

Според Националния център за урагани на САЩ се очаква бурята да донесе от 15 до 30 см дъжд в целия щат Южна Долна Калифорния, като съществува риск от опасни за живота наводнения и кални свлачища.

Очаква се "Поло" да остане със сила на ураган при второто си достигане на сушата в континенталната част на Мексико, след като пресече Калифорнийския залив.

Както мексиканските власти, така и Националният център за урагани на САЩ призоваха жителите да останат на сигурно място на закрито през цялата сутрин - или в домовете си, или във временните убежища, открити в зоните с висок риск.

Жителите на градовете, намиращи се по пътя на урагана "Поло", препълниха супермаркетите през уикенда, за да закупят продукти от първа необходимост, докато собствениците на магазини заковаха вратите и прозорците в очакване на бурята.

Най-малко двама души вече загинаха при приближаването на урагана “Поло” към Мексико, съобщиха снощи местните власти, цитирани от ДПА, докато стихията се насочи към полуостров Долна Калифорния.

Други трима души са в неизвестност в западния щат Халиско, след обилни дъждове и свлачища, съобщи службата за гражданска защита.

Очаква се “Поло” да достигне северозападния мексикански щат Южна долна Калифорния тази вечер.

Според Националния център за ураганите на САЩ стихията наближава сушата като ураган от трета категория по петстепенната скала с придружаващи ветрове със скорост около 205 км/ч.

Снощи “Поло” бе на около 450 км югозападно от популярния туристически район Кабо Сан Лукас.

Метеоролозите очакват урагана да достигне сушата близо до община Мулеге, с обилни валежи и създавайки опасност от внезапни наводнения.

Жителите бяха призовани да останат на закрито и да спазват стриктно инструкциите на властите.

Очаква се “Поло” да пресече полуострова от запад на изток.

Междувременно ураганът “Ноло” предизвика наводнения в части от Хаваите през уикенда, докато преминаваше през островите.

Друга тропическа буря - “Рейчъл” - се формира край южното тихоокеанско крайбрежие на Мексико вчера.

Националният център за ураганите на САЩ очаква “Рейчъл” да се засили до ураган в сряда и да се насочи към крайбрежието.

Особено силният феномен “Ел Ниньо” допринесе за необичаен сезон на ураганите тази година. Девет урагана вече са се образували в Тихия океан, включително три, които достигнаха най-високото ниво от категория 5, докато в Атлантическия океан досега този сезон не са се образували урагани.

Сезонът на ураганите в източния Пасифик и в Атлантика официално продължава до края на ноември.