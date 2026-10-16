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Ураганът „Труди“ се усили до трета категория край Мексико

Ураганът „Труди“ се усили до трета категория край Мексико

16 Октомври, 2026 12:38 399 1

  • мексико-
  • ураган

Ветровете достигат 195 км/ч, а прогнозите са бурята да се засили още и да приближи югозападното крайбрежие на страната.

Ураганът „Труди“ се усили до трета категория край Мексико - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ураганът „Труди“ се усили до голям ураган край тихоокеанското крайбрежие на Мексико, съобщи Асошиейтед прес. Стихията е от трета категория по скалата на Сафир-Симпсън, с пориви на вятъра до 195 км/ч, и се движи на северозапад със скорост 9 км/ч, по данни на Националния център на САЩ за изследване на ураганите, предава БТА.

„Труди“ се намира на около 420 км югозападно от Акапулко и на приблизително 590 км югоизточно от Мансанильо. Очаква се ураганът да се усили допълнително, като окото му може да приближи югозападните брегове на Мексико утре.

На северозапад от него тропическата буря „Саймън“ носи ветрове със скорост 75 км/ч. Прогнозата е тя да отслабне до посттропически циклон.

Междувременно тропическата буря „Чампи“ се намира източно от Гуам и се движи на запад със скорост 19 км/ч, с пориви на вятъра до 86 км/ч. Това съобщават Метеорологичната служба на САЩ и Командване „Метеорология и океанография“ на американските военноморски сили.

Издадено е предупреждение за тайфун за Гуам и Рота, както и предупреждение за тропическа буря за Тиниан, Сайпан и околните райони.


Мексико
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кйххг

    0 1 Отговор
    А ние сме Мексико ли?Там дали знаят кога е отворен/затворен Прохода на Републиката????

    12:50 16.10.2026

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