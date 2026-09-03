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Протест в Лондон срещу експлоатацията на нови находища в Северно море

Протест в Лондон срещу експлоатацията на нови находища в Северно море

3 Септември, 2026 05:02 351 0

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  • северно море

По-късно беше съобщено, че протестиращите от Just Stop Oil са напуснали района

Протест в Лондон срещу експлоатацията на нови находища в Северно море - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във Великобритания, докато Анди Бърнам участваше в първия си парламентарен контрол като премиер, пред самия парламент се проведе масов протест на групата за гражданско неподчинение Just Stop Oil.

В Камарата на общините новият премиер Анди Бърнам и лидерът на консерваторите в опозиция Кеми Бейденок водиха ожесточени спорове по важни за страната въпроси, но отвън също се разигра драма, съобщи БНР.

Активисти на Just Stop Oil използваха момента, за да блокират пътища на около парламента в знак на протест срещу одобрената от Бърнам експлоатация на нови нефтени и газови находища в Северно море.

Групата за гражданско неподчинение прекрати преките си действия през април миналата година, тъй като обявената от управляващите лейбъристи политика беше да няма повече нови лицензи за нефт и газ. Но от Just Stop Oil днес обявиха, че "се завръщат", а десетки активисти, носещи оранжеви светлоотразителни жилетки и якета, блокираха движението пред парламента.

Всичко това се случва след като Анди Бърнам отхвърли вчера при първата си изява в парламента в качеството си на премиер въпрос от Ели Чоунз, лидер на Зелените в Уестминстър, която го призова изрично да изключи одобряването на нови сондажи за нефт и газ.

Премиерът обаче не отговори на този въпрос, както не е отговори и на въпроса на заместник-лидера на "Реформирай Обединеното кралство" Ричард Тайс, който поиска от Бърнам да потвърди, че лицензи за нефтените находища Роузбанк и Джакдоу ще бъдат издадени.

По-късно беше съобщено, че протестиращите от Just Stop Oil са напуснали района и пътищата са отворени отново, но остава големия въпрос каква ще бъде политиката на премиера за сондажите в Северно море.


Великобритания
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