Ураганът „Поло“ достигна категория 5 и се превърна в изключително опасна буря

Ураганът „Поло“ се усили до категория 5 - най-високата степен по скалата „Сафир-Симпсън“, и се превърна в изключително мощна буря край тихоокеанското крайбрежие на Мексико. По последни данни на Националния център за ураганите на САЩ максималната скорост на устойчивите ветрове достига около 270 км/ч, а минималното атмосферно налягане е около 905 милибара, предава News.bg.

„Поло“ се движи изключително бавно на юг от щата Гереро, близо до Сиуатанехо. Именно бавното придвижване на системата увеличава риска от продължителни проливни валежи по крайбрежието. Според метеоролозите основната опасност за Мексико са внезапните наводнения и свлачищата, докато точната траектория на урагана остава несигурна.

Властите в засегнатите райони предприеха превантивни мерки, включително затваряне на пристанища и ограничаване на достъпа до някои крайбрежни зони. Очакват се значителни валежи, които могат да предизвикат преливане на реки и наводнения.

„Поло“ се отличава и с необичайно ниското атмосферно налягане. По данни на Националния център за ураганите стойността е достигнала 892 милибара в по-ранен етап от развитието на бурята, което я поставя сред най-мощните системи, наблюдавани в източната част на Тихия океан. В обобщените данни за сезона центърът отчита „Поло“ като ураган от категория 5 с минимално налягане от 892 милибара.

В следващите дни се очакват колебания в силата на бурята. Към момента прогнозите сочат, че центърът ѝ ще остане над морето, но близостта до мексиканското крайбрежие продължава да създава риск от опасни метеорологични условия.