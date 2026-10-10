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Ураганът „Исаиас“ взе две жертви във Флорида и Алабама

Ураганът „Исаиас“ взе две жертви във Флорида и Алабама

10 Октомври, 2026 18:31 492 5

  • ураган-
  • исаиас-
  • флорида-
  • алабама-
  • наводнения

В двата случая дървета са паднали върху жилищни сгради. Бурята отслабва, но остава опасна заради силните ветрове и риска от наводнения

Ураганът „Исаиас“ взе две жертви във Флорида и Алабама - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко двама души са загинали при преминаването на урагана „Исаиас“ през американските щати Флорида и Алабама. И в двата случая причината е паднало дърво върху жилищна сграда.

В окръг Ескамбия, Флорида, жена е загинала, след като дърво е паднало върху дома ѝ. Смъртта е потвърдена от шерифа на окръга Чип Симънс, който не е съобщил допълнителни подробности и самоличността на жертвата.

В Бирмингам, който се намира в окръг Джеферсън, Алабама, спасители са били повикани в събота сутринта заради сигнал за двама души, затиснати в къща на улица „Монтерей драйв“. Един човек е бил обявен за мъртъв, след като екипите са успели да достигнат до сградата. Не е съобщено какво е състоянието на втория човек.

Бурята отслабва над сушата

„Исаиас“ е достигнал сушата край Дестин, Флорида, в петък вечерта като ураган от втора категория с максимални устойчиви ветрове от 105 мили в час, или около 169 км/ч. След навлизането над сушата системата бързо е отслабнала и е загубила тропическите си характеристики.

Националният център за ураганите на САЩ прогнозира, че бурята ще продължи на север през Алабама, ще достигне долината на Тенеси и постепенно ще се разсее в неделя. В събота обаче остават рисковете от силни пориви на вятъра, проливни валежи, внезапни и градски наводнения, както и изолирани торнада.

„Макар вече да е следтропически циклон, той остава заплаха заради вятъра и проливните валежи“, заяви метеорологът от Националния център за ураганите Роби Бърг.

Рано в събота повече от 900 000 потребители във Флорида, Алабама и Джорджия са били без електричество. Във Флорида са съобщени наводнени пътища, паднали дървета и прекъснати електропроводи, а в Пенсакола силният вятър е повредил покрив на хотел и части от летището.

Източници: apnews.com, wsfa.com, wesh.com


САЩ
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пожелание

    2 0 Отговор
    Много малко, трябва поне 2 милиона да в тази прокълната територия...

    18:53 10.10.2026

  • 4 пророк Исаия

    0 0 Отговор
    е от Стария Завет. Много е стар (живял повече от 25 петилетки), защото е бил на завет.

    18:58 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.