Ураганът „Исаиас“ взе две жертви във Флорида и Алабама

Най-малко двама души са загинали при преминаването на урагана „Исаиас“ през американските щати Флорида и Алабама. И в двата случая причината е паднало дърво върху жилищна сграда.

В окръг Ескамбия, Флорида, жена е загинала, след като дърво е паднало върху дома ѝ. Смъртта е потвърдена от шерифа на окръга Чип Симънс, който не е съобщил допълнителни подробности и самоличността на жертвата.

В Бирмингам, който се намира в окръг Джеферсън, Алабама, спасители са били повикани в събота сутринта заради сигнал за двама души, затиснати в къща на улица „Монтерей драйв“. Един човек е бил обявен за мъртъв, след като екипите са успели да достигнат до сградата. Не е съобщено какво е състоянието на втория човек.

Бурята отслабва над сушата

„Исаиас“ е достигнал сушата край Дестин, Флорида, в петък вечерта като ураган от втора категория с максимални устойчиви ветрове от 105 мили в час, или около 169 км/ч. След навлизането над сушата системата бързо е отслабнала и е загубила тропическите си характеристики.

Националният център за ураганите на САЩ прогнозира, че бурята ще продължи на север през Алабама, ще достигне долината на Тенеси и постепенно ще се разсее в неделя. В събота обаче остават рисковете от силни пориви на вятъра, проливни валежи, внезапни и градски наводнения, както и изолирани торнада.

„Макар вече да е следтропически циклон, той остава заплаха заради вятъра и проливните валежи“, заяви метеорологът от Националния център за ураганите Роби Бърг.

Рано в събота повече от 900 000 потребители във Флорида, Алабама и Джорджия са били без електричество. Във Флорида са съобщени наводнени пътища, паднали дървета и прекъснати електропроводи, а в Пенсакола силният вятър е повредил покрив на хотел и части от летището.

Източници: apnews.com, wsfa.com, wesh.com