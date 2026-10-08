Какво пишат чужди медии за България и атакуваните кораби

С все по-честите атаки срещу пристанища и товарни кораби Москва се опитва да попречи на украинския износ на зърно. Междувременно обаче морският товарен транспорт в Черно море се превръща все повече в изключително рисковано начинание дори и за съседните държави, които не участват във войната на Русия срещу Украйна, пише люксембургското издание "Тагеблат" в своя публикация по повод двата атакувани кораба в български води. "Турската търговска камара е регистрирала 226 атаки срещу граждански търговски кораби в Черно море от началото на войната в Украйна – повечето от тях през тази година", посочва вестникът.

Реакцията на България твърде късна и твърде слаба?

Но не само собствениците на кораби са заплашени да се превърнат в косвени жертви на ескалиращата война в Украйна поради загубите на моряци и кораби, както и поради значително повишените застрахователни премии. Малко преди президентските избори в България, които ще се проведат на 25 октомври, действащият държавен глава Илияна Йотова попада под натиск заради атаките с дронове, пише "Тагеблат". Нейните конкуренти обвиняват президентката, близка до премиера Румен Радев, когото люксембургското издание нарича "русофилски настроен", че реагира твърде късно и твърде меко.

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"Имаме ли върховен главнокомандващ или не?", цитира изданието основния съперник на Йотова за президентския пост - бившия служебен министър-председател Андрей Гюров, подкрепян от проевропейската реформаторска партия "Продължаваме промяната" (ПП). Бившият подуправител на Българската народна банка (БНБ) обвинява някогашната говорителка на БСП и бивша евродепутатка, а понастоящем държавен глава, че е запазила пълно мълчание в продължение на седем часа. И в тази връзка люксембургското издание цитира думите на Гюрв: "Върховен главнокомандващ не е титла за церемонии. Отговорността се доказва в най-тежките моменти."

В сянката на премиера Радев?

В сегашната криза с дроновете 61-годишната Йотова отново отстъпи думата, а както изглежда и инициативата на министър-председателя Радев, в чиято сянка тя се намира от повече от десетилетие, пише люксембургският "Тагеблат". Изданието припомня, че бившата журналистка бе избрана за вицепрезидент през 2016 - като заместник на Радев, а когато той се оттегли предсрочно в началото на годината, прицелен в премиерския пост, тя автоматично наследи президентското кресло до провеждането на нови избори.

За разочарование на опозицията, Радев, позовавайки се на все още непотвърдения произход на дроновете, се въздържа от остри реакции по отношение на Москва, пише вестникът. Вместо това премиерът призовава към засилени усилия за "трайно мирно решение". "Тагеблат" цитира неговите думи, че "наливането на пари в тази война е много по-скъпо от усилията за дипломация".

Люксембургското издание отбелязва още, че според скорошно проучване (от преди атаките с дронове) Йотова води убедително пред Гюров в избирателните нагласи, но спадащият ѝ рейтинг и неубедителната реакция на кризата с дроновете подсказват, че вероятно ще се стигне до балотаж. Ако консервативната партия ГЕРБ, която не издигна собствен кандидат, реши да подкрепи Гюров на евентуален балотаж, социоложката Боряна Димитрова смята, че изненадващ обрат съвсем не е изключен. "В тази предизборна кампания все още нищо не е решено", цитира думите ѝ люксембургският "Тагеблат".

Още едно европейско издание се спира на темата: швейцарският "Нойе Цюрхер Цайтунг" (НЦЦ) посочва, че в рамките само на няколко дни се случиха три тежки нападения срещу товарни кораби в Черно море, при които загинаха много хора. Подозренията падат върху Русия, която очевидно иска да блокира важен украински експортен маршрут, посочва вестникът. Цитиран е украинският президент Володимир Зеленски, който обвини Русия за атаките. Той заяви, че Москва се опитва да направи западната част на Черно море неизползваема за корабоплаване.

Съществуват сериозни индикации, че обвиненията на Зеленски може да са основателни, посочва още НЦЦ. От Руското посолство в България обявиха в сряда, че атакуваните кораби в българските води не са били мишена.