Сигурността в Черно море! Турция предлага отделни маршрути за руските и украинските кораби

Турция е изпратила до Русия и Украйна предложение за мораториум, който да гарантира безопасността на търговските кораби в Черно море. Планът предвижда два отделни маршрута за плавателните съдове на двете страни, съобщи турският вестник „Миллиет“.
За украинските кораби е предвиден маршрут до Босфора през водите на Румъния и България. Руските плавателни съдове трябва да използват коридор през водите на Грузия и Турция.
„Документът, представен от Турция, предлага маршрут за украинските кораби, който би им позволил да достигнат до Босфора през водите на Румъния и България, а за тези на Русия е предвидено осигуряването на сигурен маршрут през водите на Грузия и Турция“, пише „Миллиет“.
Украйна иска ограничения за определени товари
Според публикацията Киев настоява да бъдат въведени ограничения за продукти с двойна употреба. Като пример е посочена желязната руда, превозвана от търговски кораби.
Не е съобщено дали Русия и Украйна са дали съгласие с турския план. Предложението е свързано с нарастващите рискове за цивилното корабоплаване в Черно море, където търговски съдове са ставали обект на атаки.
Анкара търси модел, подобен на зърненото споразумение
Турция неведнъж е изразявала безпокойство от нападенията срещу цивилни и търговски кораби. Позицията на Анкара е, че войната между Русия и Украйна не трябва да се разраства и да се пренася в Черно море.
В края на август турският външен министър Хакан Фидан обяви, че страната подготвя документ, подобен на споразумението за безопасен износ на зърно от украинските пристанища. Намерението е предложението да бъде изпратено едновременно до Москва и Киев.
По данни, цитирани от „Миллиет“, от началото на годината 70 кораба са били обект на нападения. От тях 51 са свързани с Турция.
Турската инициатива цели да създаде предвидими маршрути за търговското корабоплаване между Черно море и Босфора. Следващата стъпка зависи от позициите на Русия и Украйна по предложените коридори и ограниченията за превозваните товари.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 моля
15:49 09.10.2026
2 Войната ще свърши,
Коментиран от #4
15:51 09.10.2026
3 РуZнак
15:52 09.10.2026
4 Не е така!
До коментар #2 от "Войната ще свърши,":Тогава ще дойде следващият Сталин и тогава вероятно войната ще свърши или човечеството.
15:55 09.10.2026
5 Кина
15:58 09.10.2026
6 Стенли
16:25 09.10.2026