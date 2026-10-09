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Сигурността в Черно море! Турция предлага отделни маршрути за руските и украинските кораби
  Тема: Украйна

Сигурността в Черно море! Турция предлага отделни маршрути за руските и украинските кораби

9 Октомври, 2026 15:47 532 6

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Планът предвижда украинските кораби да преминават през водите на Румъния и България, а руските – през Грузия и Турция

Сигурността в Черно море! Турция предлага отделни маршрути за руските и украинските кораби - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Турция е изпратила до Русия и Украйна предложение за мораториум, който да гарантира безопасността на търговските кораби в Черно море. Планът предвижда два отделни маршрута за плавателните съдове на двете страни, съобщи турският вестник „Миллиет“.

За украинските кораби е предвиден маршрут до Босфора през водите на Румъния и България. Руските плавателни съдове трябва да използват коридор през водите на Грузия и Турция.

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„Документът, представен от Турция, предлага маршрут за украинските кораби, който би им позволил да достигнат до Босфора през водите на Румъния и България, а за тези на Русия е предвидено осигуряването на сигурен маршрут през водите на Грузия и Турция“, пише „Миллиет“.

Украйна иска ограничения за определени товари

Според публикацията Киев настоява да бъдат въведени ограничения за продукти с двойна употреба. Като пример е посочена желязната руда, превозвана от търговски кораби.

Не е съобщено дали Русия и Украйна са дали съгласие с турския план. Предложението е свързано с нарастващите рискове за цивилното корабоплаване в Черно море, където търговски съдове са ставали обект на атаки.

Анкара търси модел, подобен на зърненото споразумение

Турция неведнъж е изразявала безпокойство от нападенията срещу цивилни и търговски кораби. Позицията на Анкара е, че войната между Русия и Украйна не трябва да се разраства и да се пренася в Черно море.

В края на август турският външен министър Хакан Фидан обяви, че страната подготвя документ, подобен на споразумението за безопасен износ на зърно от украинските пристанища. Намерението е предложението да бъде изпратено едновременно до Москва и Киев.

По данни, цитирани от „Миллиет“, от началото на годината 70 кораба са били обект на нападения. От тях 51 са свързани с Турция.

Турската инициатива цели да създаде предвидими маршрути за търговското корабоплаване между Черно море и Босфора. Следващата стъпка зависи от позициите на Русия и Украйна по предложените коридори и ограниченията за превозваните товари.

Източници: bta.bg


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 моля

    1 1 Отговор
    чий кюфте с екстра домати и нар сос, и един айрян

    15:49 09.10.2026

  • 2 Войната ще свърши,

    2 7 Отговор
    когато Путин умре.

    Коментиран от #4

    15:51 09.10.2026

  • 3 РуZнак

    2 2 Отговор
    Няма ще стреляме на поразия.Това ни е тактиката взета от шопите.Не на мен да ми е добре, а на целият свят да му е зле.

    15:52 09.10.2026

  • 4 Не е така!

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Войната ще свърши,":

    Тогава ще дойде следващият Сталин и тогава вероятно войната ще свърши или човечеството.

    15:55 09.10.2026

  • 5 Кина

    5 1 Отговор
    Има ли още украински корабчета..? Не съм сигурен..

    15:58 09.10.2026

  • 6 Стенли

    2 0 Отговор
    Мда , най големия губещ от намалелия трафик през Босфора е Турция , щото Ердоган султан вдигна таксите за преминаване 4 ПЪТИ , не 4% , а като няма трафик , няма долари и евро , но за всички е добре Черно море ,да бъде едно безопасно и спокойно море ,както казваше бою циганина преди години , искам да гледам платноходки как плават в морето а не бойни кораби (тогава още бойните дронове не бяха толкова на мода )

    16:25 09.10.2026

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