Сигурността в Черно море! Турция предлага отделни маршрути за руските и украинските кораби

Турция е изпратила до Русия и Украйна предложение за мораториум, който да гарантира безопасността на търговските кораби в Черно море. Планът предвижда два отделни маршрута за плавателните съдове на двете страни, съобщи турският вестник „Миллиет“.

За украинските кораби е предвиден маршрут до Босфора през водите на Румъния и България. Руските плавателни съдове трябва да използват коридор през водите на Грузия и Турция.

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„Документът, представен от Турция, предлага маршрут за украинските кораби, който би им позволил да достигнат до Босфора през водите на Румъния и България, а за тези на Русия е предвидено осигуряването на сигурен маршрут през водите на Грузия и Турция“, пише „Миллиет“.

Украйна иска ограничения за определени товари

Според публикацията Киев настоява да бъдат въведени ограничения за продукти с двойна употреба. Като пример е посочена желязната руда, превозвана от търговски кораби.

Не е съобщено дали Русия и Украйна са дали съгласие с турския план. Предложението е свързано с нарастващите рискове за цивилното корабоплаване в Черно море, където търговски съдове са ставали обект на атаки.

Анкара търси модел, подобен на зърненото споразумение

Турция неведнъж е изразявала безпокойство от нападенията срещу цивилни и търговски кораби. Позицията на Анкара е, че войната между Русия и Украйна не трябва да се разраства и да се пренася в Черно море.

В края на август турският външен министър Хакан Фидан обяви, че страната подготвя документ, подобен на споразумението за безопасен износ на зърно от украинските пристанища. Намерението е предложението да бъде изпратено едновременно до Москва и Киев.

По данни, цитирани от „Миллиет“, от началото на годината 70 кораба са били обект на нападения. От тях 51 са свързани с Турция.

Турската инициатива цели да създаде предвидими маршрути за търговското корабоплаване между Черно море и Босфора. Следващата стъпка зависи от позициите на Русия и Украйна по предложените коридори и ограниченията за превозваните товари.

Източници: bta.bg