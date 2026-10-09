Аварийни спирания оставиха части от Киев без ток и вода

Аварийни прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването са въведени на 9 октомври на Десния бряг на Киев, както и в районите Буча и Вишгород в Киевска област. Регионалният оператор ДТЕК съобщи, че спиранията са разпоредени от националния оператор „Укренерго“.
Заради аварийните ограничения предварително публикуваните графици за спиране на тока не са били в сила в засегнатите райони. От „Укренерго“ заявиха, че причината е тежкото състояние на енергийната мрежа след руски обстрел.„Енергетиците работят за възможно най-бързо възстановяване на стабилното електрозахранване. Аварийните прекъсвания ще бъдат отменени, след като ситуацията в енергийната мрежа се стабилизира“, заявиха от „Укренерго“.
Промени в градския транспорт
Липсата на напрежение в електропреносната мрежа временно спря движението на градския транспорт в киевските райони Оболонски, Подилски и Святошински. Засегнат е най-вече електрическият транспорт.
„Киевпастранс“ увеличи броя на превозните средства по автобусни линии №32 и №99. Временно бяха въведени и линии №12т от площад „Шевченко“ до Пушча-Водица и №19т от площад „Контрактова“ до площад „Шевченко“.
Движението по тролейбусни линии №7 и №39 беше възстановено, но с отклонения от разписанието.
Метрото спря след атаката на 8 октомври
Аварийни прекъсвания на електрозахранването имаше и на 8 октомври в Киев и околния регион. След руска атака срещу ключов енергиен обект метрото в украинската столица, както и градският електрически транспорт, не са функционирали повече от час.
„Укренерго“ посочи, че аварийните ограничения ще останат в сила до стабилизиране на енергийната мрежа. Дотогава обичайните графици за прекъсвания не се прилагат в районите, в които са въведени извънредни спирания.
Източници: news.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сега е топло
16:48 09.10.2026
2 Софиянец
16:49 09.10.2026
3 Гошо
16:49 09.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Това явно
16:50 09.10.2026
6 Дано тази година има зима като
Коментиран от #24
16:52 09.10.2026
7 У МЕТРОТО
16:52 09.10.2026
8 Точен
16:53 09.10.2026
9 Сатана Z
16:54 09.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ЗЕЛЕНСКИ ОТКРАДНАЛ
16:56 09.10.2026
12 Бай той Толстой
16:57 09.10.2026
13 Тарас булба
Достатъчно е да се види колко квартала са без ток в София ни без топла вода,като тук хората нямат подарени генератори!
Стига с тази " сълзлива" но евтина пропаганда!
16:57 09.10.2026
14 Нашмъркан потник
Коментиран от #17
16:59 09.10.2026
15 Е как така без ток,ве...?!
17:00 09.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Горски
17:11 09.10.2026
20 Жик так
Току виж превзели Мала Токмачка.
Коментиран от #33
17:13 09.10.2026
21 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
17:25 09.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #30
17:27 09.10.2026
24 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #6 от "Дано тази година има зима като":Зимата ще бъде студена и дълга С виелици и преспи Който има дача по провинцията и дърва за огрев добре който няма тенджерата
17:33 09.10.2026
25 Нова мощна Перемога и
17:42 09.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Факти,
Поднасяте ни много хубави новини!
17:46 09.10.2026
28 Така ли,
17:51 09.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Сандо
До коментар #23 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Дават,а ако знаеш колко трият?!Макар,че някои имат привилегията каквито и простотии да напишат,то да си остане,за да може всички да му се радват.
18:07 09.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ВЕСЕЛЯК
скок-подскок.
Нямаме вода, нямаме и ток.
18:09 09.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Синоптичка
18:13 09.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.