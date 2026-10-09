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Аварийни спирания оставиха части от Киев без ток и вода
  Тема: Украйна

Аварийни спирания оставиха части от Киев без ток и вода

9 Октомври, 2026 16:47 837 35

  • киев-
  • украйна-
  • аварийни прекъсвания-
  • електрозахранване-
  • градски транспорт-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Движението на електрическия транспорт беше прекъснато в три района на украинската столица, въведени са допълнителни автобусни линии

Аварийни спирания оставиха части от Киев без ток и вода - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Аварийни прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването са въведени на 9 октомври на Десния бряг на Киев, както и в районите Буча и Вишгород в Киевска област. Регионалният оператор ДТЕК съобщи, че спиранията са разпоредени от националния оператор „Укренерго“.

Заради аварийните ограничения предварително публикуваните графици за спиране на тока не са били в сила в засегнатите райони. От „Укренерго“ заявиха, че причината е тежкото състояние на енергийната мрежа след руски обстрел.

„Енергетиците работят за възможно най-бързо възстановяване на стабилното електрозахранване. Аварийните прекъсвания ще бъдат отменени, след като ситуацията в енергийната мрежа се стабилизира“, заявиха от „Укренерго“.

Промени в градския транспорт

Липсата на напрежение в електропреносната мрежа временно спря движението на градския транспорт в киевските райони Оболонски, Подилски и Святошински. Засегнат е най-вече електрическият транспорт.

„Киевпастранс“ увеличи броя на превозните средства по автобусни линии №32 и №99. Временно бяха въведени и линии №12т от площад „Шевченко“ до Пушча-Водица и №19т от площад „Контрактова“ до площад „Шевченко“.

Движението по тролейбусни линии №7 и №39 беше възстановено, но с отклонения от разписанието.

Метрото спря след атаката на 8 октомври

Аварийни прекъсвания на електрозахранването имаше и на 8 октомври в Киев и околния регион. След руска атака срещу ключов енергиен обект метрото в украинската столица, както и градският електрически транспорт, не са функционирали повече от час.

„Укренерго“ посочи, че аварийните ограничения ще останат в сила до стабилизиране на енергийната мрежа. Дотогава обичайните графици за прекъсвания не се прилагат в районите, в които са въведени извънредни спирания.

Източници: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега е топло

    32 1 Отговор
    Зимъска всяка укра ще изфъска.

    16:48 09.10.2026

  • 2 Софиянец

    35 1 Отговор
    Тия електроцентали са Руски, що ползват руски ток? Нали искаха декомунизация! На ви сега!

    16:49 09.10.2026

  • 3 Гошо

    28 1 Отговор
    Леле,леле Анатоли, ойде ви наднико днеска с Марчето

    16:49 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Това явно

    24 1 Отговор
    са следствия от ударите по руските рафинерии! Руските рафинерии горят, но Украйна стои без ток!

    16:50 09.10.2026

  • 6 Дано тази година има зима като

    25 1 Отговор
    тази през 41ва година. Незалежните мовоезичници ще станат на висулки

    Коментиран от #24

    16:52 09.10.2026

  • 7 У МЕТРОТО

    19 1 Отговор
    Пак ще мирише.

    16:52 09.10.2026

  • 8 Точен

    27 1 Отговор
    Западът убива украйна... Жалко за невинните украинци и руснаци от украйна. Но Западът това искаше и иска - братоубийство и словяноубийство. Така от 300 години.

    16:53 09.10.2026

  • 9 Сатана Z

    22 1 Отговор
    При извършване на ремонтни дейности токът се изключва и Киев не е изключение.Укрите имаха н разположение близо 36 години за да се отърват от тежкото наследство от СССР ,който им построи всичко включително електрификацията на тази територия в покрайнините на империята преименувана от болшевиките в Украински окръг

    16:54 09.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ЗЕЛЕНСКИ ОТКРАДНАЛ

    18 1 Отговор
    Даже тока и водата на кииф. Гуууем е.

    16:56 09.10.2026

  • 12 Бай той Толстой

    19 1 Отговор
    Киев го закриват,вие ми пишете за "аварийни спирания"😁😁

    16:57 09.10.2026

  • 13 Тарас булба

    13 3 Отговор
    Кой чорап да си разплета от тази " новина"?
    Достатъчно е да се види колко квартала са без ток в София ни без топла вода,като тук хората нямат подарени генератори!
    Стига с тази " сълзлива" но евтина пропаганда!

    16:57 09.10.2026

  • 14 Нашмъркан потник

    19 2 Отговор
    Не е верно, щото “Ууукраинска ПРАВДА” каза, че руснаците немат яйца

    Коментиран от #17

    16:59 09.10.2026

  • 15 Е как така без ток,ве...?!

    21 1 Отговор
    Та вчера писахте статия как имали в излишък и дори...изнасяли...?!

    17:00 09.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Горски

    10 0 Отговор
    Най ми е интересно как украинците броят руските загуби и обратното - руснаците -украинските? Сигурно имат споразумение за специални наблюдатели и броячи от другата страна на фронта? Защо , ВИНАГИ се дават само някакви данни за руските загуби? Досега НИКЪДЕ, в българските медии не съм прочел за УКРАЙНСКИТЕ загуби! Това случайност ли е ? Как да повярваш на човек, изпаднал във видима истерия и паника, с кървясъл и объркан поглед. Да ,зеленият просяк милионер може да брои милионите, които е откраднал от паричките които дадохме на неговата фашистка хунта..... Трудно може да преброи загубите на Русия, по-лесно му би било да преброим украинските загуби. Украйна да спира с ударите и да сяда намасата за преговори с Русия! Иначе Русия ще продължи да воюва докато не постигне целите си. Тук излиза и друг въпрос, дали Русия няма да превземе територия чак до Киев и да раздели града на източна и западна част като източната остане под руско управление, като в такъв случай няма да са нужни много мостове над реката, може да се остави само един за да има все пак някаква пряка връзка. При всички случаи дори да има и занапред държава Украйна, тя няма да съществува в досегашния си вид . А това вече очевидно руснаците правят за да изолират различни военни обекти по райони за да лишат украинската армия от възможности за маневриране и да нарушат и прекъснат снабдяването с оръжия боеприпаси и всички необходими неща ...и май го правят успешно.

    17:11 09.10.2026

  • 20 Жик так

    0 18 Отговор
    Септември месец 42 000 руснетата в чували.
    Току виж превзели Мала Токмачка.

    Коментиран от #33

    17:13 09.10.2026

  • 21 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    7 0 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф. Малко мирише, ама нейсе.

    17:25 09.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 1 Отговор
    Харесвам ФАКТИ за това че дава трибуна на хора за коментари и анализи Тъй като голяма част от обществото никога няма да узрее за ДЕМОКРАЦИЯТА днес се начетох на множество лоши коментари за сайта Пожелавам на ФАКТИ всичко най добро СКАЧАХМЕ ПО ПЛОЩАДИТЕ ЗА ДА СЕ ЧУВА ГЛАСЪТ НИ СЕГА НЕ НИ ИЗНАСЯ На добър час ФАКТИ

    Коментиран от #30

    17:27 09.10.2026

  • 24 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дано тази година има зима като":

    Зимата ще бъде студена и дълга С виелици и преспи Който има дача по провинцията и дърва за огрев добре който няма тенджерата

    17:33 09.10.2026

  • 25 Нова мощна Перемога и

    4 0 Отговор
    контраступ на Украйна

    17:42 09.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Факти,

    8 0 Отговор
    Днес Ви благодаря!
    Поднасяте ни много хубави новини!

    17:46 09.10.2026

  • 28 Така ли,

    4 0 Отговор
    чудесно!

    17:51 09.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Сандо

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Дават,а ако знаеш колко трият?!Макар,че някои имат привилегията каквито и простотии да напишат,то да си остане,за да може всички да му се радват.

    18:07 09.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ВЕСЕЛЯК

    4 0 Отговор
    С тенджери, тигани
    скок-подскок.
    Нямаме вода, нямаме и ток.

    18:09 09.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Синоптичка

    1 0 Отговор
    Какви хубави новини от Кииф.И още по хубави да има като например температура -30 градуса и вятър като в Сливен.Какво по-хубаво от това.

    18:13 09.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

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