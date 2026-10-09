Аварийни спирания оставиха части от Киев без ток и вода

Аварийни прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването са въведени на 9 октомври на Десния бряг на Киев, както и в районите Буча и Вишгород в Киевска област. Регионалният оператор ДТЕК съобщи, че спиранията са разпоредени от националния оператор „Укренерго“.

Заради аварийните ограничения предварително публикуваните графици за спиране на тока не са били в сила в засегнатите райони. От „Укренерго“ заявиха, че причината е тежкото състояние на енергийната мрежа след руски обстрел.

Промени в градския транспорт

„Енергетиците работят за възможно най-бързо възстановяване на стабилното електрозахранване. Аварийните прекъсвания ще бъдат отменени, след като ситуацията в енергийната мрежа се стабилизира“, заявиха от „Укренерго“.

Липсата на напрежение в електропреносната мрежа временно спря движението на градския транспорт в киевските райони Оболонски, Подилски и Святошински. Засегнат е най-вече електрическият транспорт.

„Киевпастранс“ увеличи броя на превозните средства по автобусни линии №32 и №99. Временно бяха въведени и линии №12т от площад „Шевченко“ до Пушча-Водица и №19т от площад „Контрактова“ до площад „Шевченко“.

Движението по тролейбусни линии №7 и №39 беше възстановено, но с отклонения от разписанието.

Метрото спря след атаката на 8 октомври

Аварийни прекъсвания на електрозахранването имаше и на 8 октомври в Киев и околния регион. След руска атака срещу ключов енергиен обект метрото в украинската столица, както и градският електрически транспорт, не са функционирали повече от час.

„Укренерго“ посочи, че аварийните ограничения ще останат в сила до стабилизиране на енергийната мрежа. Дотогава обичайните графици за прекъсвания не се прилагат в районите, в които са въведени извънредни спирания.

Източници: news.bg